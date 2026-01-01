"เจนี่​" รีวิวชีวิตปีที่ผ่านมา เป็นปีแห่งความทรงจำอันลึกซึ้ง

นางเอกสาว "เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ" ออกมาโพสต์ความทรงจำของตัวเองในปีที่ผ่านมา บอกว่าการบวชไม่ใช่เรื่องง่าย ต้องอาศัยความกล้าและความอดทน ภูมิใจในตัวเองที่ทำได้สำเร็จ
"ปีนี้คือปีแห่งความทรงจำอันลึกซึ้ง ปีที่ได้ตัดสินใจก้าวเข้าสู่เส้นทางแห่งการบวช เส้นทางที่ตั้งใจไว้ในหัวใจมาเนิ่นนาน และวันนี้ได้ทำสำเร็จด้วยความศรัทธาและความตั้งมั่น การบวชไม่ใช่เรื่องง่าย ต้องอาศัยความกล้า ความอดทน และการวางใจลงจากหลายสิ่ง แต่เมื่อได้ก้าวเข้ามาแล้ว หัวใจก็ได้พบกับความสงบ ความอิ่มเอม และความภูมิใจที่ยากจะอธิบายเป็นคำพูด ภูมิใจที่ได้ตอบแทนพระคุณ ภูมิใจที่ได้ฝึกตน ฝึกใจ และได้เรียนรู้ความหมายของชีวิตในอีกมุมหนึ่ง เป็นช่วงเวลาที่งดงามและมีคุณค่าอย่างยิ่ง
ขอให้ปีนี้เป็นปีแห่งการเริ่มต้นใหม่ เริ่มต้นจากความบริสุทธิ์ของใจ ขอให้ทุกคนที่ได้เริ่มต้นสิ่งดีงาม พบแต่ความสุข ความสงบ และความเจริญทั้งกายและใจ ขอให้พลังแห่งศรัทธา เป็นรากฐานให้หัวใจแข็งแรง และนำทางชีวิตให้ก้าวต่อไปอย่างมั่นคงและงดงาม สุขสันต์วันปีใหม่ 2026 นะคะ"