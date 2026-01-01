xs
xsm
sm
md
lg

"เจนี่​" รีวิวชีวิตปีที่ผ่านมา เป็นปีแห่งความทรงจำอันลึกซึ้ง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



นางเอกสาว "เจนี่​ เทียนโพธิ์สุวรรณ" ออกมาโพสต์ความทรงจำของตัวเองในปีที่ผ่านมา บอกว่าการบวชไม่ใช่เรื่องง่าย ต้องอาศัยความกล้าและความอดทน ภูมิใจในตัวเองที่ทำได้สำเร็จ

"ปีนี้คือปีแห่งความทรงจำอันลึกซึ้ง​ ปีที่ได้ตัดสินใจก้าวเข้าสู่เส้นทางแห่งการบวช​ เส้นทางที่ตั้งใจไว้ในหัวใจมาเนิ่นนาน​ และวันนี้ได้ทำสำเร็จด้วยความศรัทธาและความตั้งมั่น การบวชไม่ใช่เรื่องง่าย​ ต้องอาศัยความกล้า ความอดทน และการวางใจลงจากหลายสิ่ง​ แต่เมื่อได้ก้าวเข้ามาแล้ว​ หัวใจก็ได้พบกับความสงบ ความอิ่มเอม​ และความภูมิใจที่ยากจะอธิบายเป็นคำพูด​ ภูมิใจที่ได้ตอบแทนพระคุณ​ ภูมิใจที่ได้ฝึกตน ฝึกใจ​ และได้เรียนรู้ความหมายของชีวิตในอีกมุมหนึ่ง​ เป็นช่วงเวลาที่งดงามและมีคุณค่าอย่างยิ่ง

ขอให้ปีนี้เป็นปีแห่งการเริ่มต้นใหม่​ เริ่มต้นจากความบริสุทธิ์ของใจ​ ขอให้ทุกคนที่ได้เริ่มต้นสิ่งดีงาม​ พบแต่ความสุข ความสงบ และความเจริญทั้งกายและใจ ขอให้พลังแห่งศรัทธา​ เป็นรากฐานให้หัวใจแข็งแรง​ และนำทางชีวิตให้ก้าวต่อไปอย่างมั่นคงและงดงาม สุขสันต์วันปีใหม่ 2026 นะคะ"












"เจนี่&amp;#8203;" รีวิวชีวิตปีที่ผ่านมา เป็นปีแห่งความทรงจำอันลึกซึ้ง
"เจนี่&amp;#8203;" รีวิวชีวิตปีที่ผ่านมา เป็นปีแห่งความทรงจำอันลึกซึ้ง
"เจนี่&amp;#8203;" รีวิวชีวิตปีที่ผ่านมา เป็นปีแห่งความทรงจำอันลึกซึ้ง
"เจนี่&amp;#8203;" รีวิวชีวิตปีที่ผ่านมา เป็นปีแห่งความทรงจำอันลึกซึ้ง
"เจนี่&amp;#8203;" รีวิวชีวิตปีที่ผ่านมา เป็นปีแห่งความทรงจำอันลึกซึ้ง
+1
กำลังโหลดความคิดเห็น