‘อวตาร’ ภาคสาม เปิดตัวแรง กวาดรายได้ทั่วโลกกว่า 345 ล้านดอลลาร์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ภาพยนตร์ Avatar ภาคที่สาม ของผู้กำกับ เจมส์ คาเมรอน เปิดตัวในโรงภาพยนตร์ทั่วโลกด้วยรายได้ตั๋วรวมราว 345 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายในสุดสัปดาห์แรกของการฉาย ตามการประเมินของบริษัทวอลต์ ดิสนีย์ สอดคล้องกับตัวเลขคาดการณ์ก่อนเปิดฉายของแฟรนไชส์ภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์เรื่องนี้

Avatar: Fire and Ash กลายเป็นภาพยนตร์ฮอลลีวูดที่ทำรายได้เปิดตัวสูงเป็นอันดับสองของปี 2025 เป็นรองเพียง Zootopia 2 ของดิสนีย์ ซึ่งเปิดตัวในเดือนพฤศจิกายนด้วยรายได้ 556 ล้านดอลลาร์

ในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา ภาพยนตร์ทำรายได้รวม 88 ล้านดอลลาร์ และครองอันดับหนึ่งของตารางบ็อกซ์ออฟฟิศในสองประเทศดังกล่าว โดยเรื่องราวยังคงดำเนินต่อบนดาวแพนดอรา ถ่ายทอดชีวิตของเผ่านาวี สีฟ้าสูงเกือบสามเมตร ท่ามกลางโลกธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์

อย่างไรก็ตาม รายได้เปิดตัวในตลาดอเมริกาเหนือของ Fire and Ash ต่ำกว่าภาคก่อนหน้า Avatar: The Way of Water ที่ออกฉายในปี 2022 อยู่ราว 35% โดยภาคดังกล่าวเป็นภาคต่อที่เปิดตัวหลังจากภาคแรกผ่านไปถึง 13 ปี และสร้างกระแสอย่างมากจากเทคนิคภาพพิเศษ

เจฟฟ์ บ็อก นักวิเคราะห์อาวุโสบ็อกซ์ออฟฟิศจาก Exhibitor Relations Co. ระบุว่า สำหรับภาคสาม ผู้ชมไม่ได้รู้สึก “คิดถึง” ภาพยนตร์มากเท่ากับช่วงที่รอภาคสอง แต่ยังถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีในช่วงเทศกาลปลายปี พร้อมชี้ว่า ช่วงคริสต์มาสและปีใหม่ยังมีโอกาสสร้างรายได้เพิ่มอย่างมากในอีกสองถึงสามสัปดาห์ถัดไป

โรงภาพยนตร์ต่างคาดหวังว่า Fire and Ash จะช่วยกระตุ้นการกลับมาของผู้ชมในโรงภาพยนตร์ และส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมในปีหน้า โดยข้อมูลจาก Comscore ระบุว่า ยอดขายตั๋วภาพยนตร์สะสมในปี 2025 สูงกว่าปี 2024 ราว 1.3% แต่ยังต่ำกว่าปี 2019 ซึ่งเป็นช่วงก่อนการระบาดของโควิด-19 ถึง 22.5%

ผู้ประกอบการโรงภาพยนตร์ยังคาดหวังกับโปรแกรมภาพยนตร์ในปี 2026 ซึ่งรวมถึง Avengers: Doomsday, Dune: Part Three, The Odyssey ของคริสโตเฟอร์ โนแลน และภาพยนตร์ Star Wars เรื่อง The Mandalorian and Grogu

ภาพยนตร์ของเจมส์ คาเมรอน มักทำรายได้ต่อเนื่องยาวนานกว่าภาพยนตร์ทั่วไป โดย Fire and Ash ถูกเลื่อนวันฉายให้ใกล้เทศกาลคริสต์มาสมากกว่าภาค The Way of Water ถึงสามวัน ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ชมบางส่วนยังไม่เข้าชมในช่วงสุดสัปดาห์แรก

นักแสดง โซอี ซัลดานา และ แซม เวิร์ธธิงตัน ยังคงให้เสียงตัวละครหลักในบทพ่อแม่ที่ต้องต่อสู้เพื่อปกป้องครอบครัวและดาวแพนดอรา

คาเมรอนเคยยอมรับว่า ภาพยนตร์ Avatar ใช้งบประมาณการสร้างสูง และจำเป็นต้องทำรายได้จำนวนมากเพื่อให้แฟรนไชส์ดำเนินต่อไป โดยดิสนีย์ยังไม่ได้เปิดเผยงบประมาณการผลิตของภาคล่าสุด

สำหรับ Avatar ภาคแรกที่ออกฉายในปี 2009 ทำรายได้ทั่วโลกกว่า 2.9 พันล้านดอลลาร์ ขณะที่ The Way of Water ทำรายได้รวม 2.3 พันล้านดอลลาร์ โดยมีแผนสร้างภาคที่สี่และห้า มีกำหนดฉายในปี 2029 และ 2031 ตามลำดับ






