“โดม” รับไม่มีสติ! หอบกระเช้าขอโทษ “จินนี่-คุณหญิงสุดารัตน์“ แต่พรรคปิด

ความคืบหน้าล่าสุด “โดม ปกรณ์ ลัม“ ได้เดินทางไปที่ทำการพรรค ไทยสร้างไทย พร้อมกระเช้า เพื่อจะไปขอโทษ ”จินนี่ ยศสุดา“ และ ”คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์“ โดย เจ้าตัวได้โพสต์คลิปพร้อมแคปชั่นว่าในคืนนั้นที่โพสต์ ยอมรับว่าไม่มีสติ ขอน้อมรับผิด ไม่มีข้อแก้ตัวใดๆ และหลังปีใหม่จะเข้าไปขอโทษอีกครั้ง
“วันนี้ผมได้เดินทางไปที่ทำการพรรคไทยสร้างไทย เพื่ออยากไปกราบขอโทษทั้ง คุณจินนี่ และ คุณหญิงสุดารัตน์ และครอบครัว ในเบื้องต้น กับสิ่งที่ผมทำผิดพลาดไป ไม่ขอมีคำแก้ตัวใดๆ ครับ ถึงแม้ในคืนที่โพสต์นั้น ผมจะไม่มีสติ ตื่นมายังจำไม่ได้ว่าโพสต์อะไรไป แต่นั่นก็ไม่ใช่ข้อแก้ตัวครับ ผมขอน้อมรับผิดตรงนี้ และจะไม่ให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีก และหลังเปิดทำการปีใหม่ หากทางคุณหญิงและคุณจินนี่และครอบครัว ให้ความกรุณา ก็จะขอเข้าพบแบบเป็นทางการอีกครั้งนึงครับ”
โดยเนื้อหาในคลิปนั้น เจ้าตัวได้อัพเดทเรื่องราวที่เกิดขึ้น ยอมรับว่าสิ่งที่ตัวเองทำไปคือความผิด ซึ่งผิดก็ว่าไปตามผิด
“คลิปนี้ผมอยากจะมาอัพเดทจากเมื่อวาน ผมได้แจ้งว่าผมจะทำการติดต่อเข้าไป เพื่อไปทำการขอโทษนะครับ ด้วยตัวเอง ซึ่งผมก็ได้ประสานไปทางพรรคเรียบร้อยแล้ว วันนี้ก็กำลังจะขับรถไปที่ทำการพรรคไทยสร้างไทย เพื่อทำการขอโทษ คุณจินนี่ รวมถึงคุณหญิงสุดารัตน์ ด้วยตัวของผมเอง"
.
"ซึ่งอันนี้ต้องขอยอมรับว่า ผมทำผิดจริงๆ ไม่มีข้อแก้ตัวใดๆ นะครับ แต่เนื่องจากตอนโพสต์ ในคืนนั้น ผมไม่มีสติ ตื่นเช้ามาก็จำอะไรไม่ได้ แต่มันก็ไม่ใช่ข้ออ้างอยู่ดีนะครับ ผิดก็ต้องว่าไปตามผิดนะครับ“
จากนั้นก็ไปถึงหน้าประตูของที่ทำการพรรคไทยสร้างไทย
”ตอนนี้ผมก็อยู่หน้าที่ทำการพรรคไทยสร้างไทย แล้วก็ติดของมาขอโทษ ขอตัวตัดคลิปก่อน แล้วเข้าไปข้างในอาจจะไม่สะดวก“