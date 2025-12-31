xs
“หนุ่ม กรรชัย“ ขาดทุน 30 ล้าน เพราะทำโหนกระแส เผยที่มาของชื่อนี้ คิดได้ตอนนั่งขี้

เรียกได้ว่าเป็นการพูดครั้งแรกแบบลงรายบะเอียด ว่าที่ไปที่มาของรายการ โหนกระแส ว่าจุดกำเนิดรายการฮาร์ดทอล์คยอดนิยมแห่งชาติราบการนี้ ต้นกำเนิดไม่ได้สวยหรู เรตติ้งปังแบบทุกวันนี้ โดย “หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย” เผยเส้นทางกว่าจะมีโหนกระแสว่า ขาดทุนตั้งแต่วันแรก ยาวนาน 2 ปีกว่าๆ ทำให้เป็นหนี้ตัวเองเกือบ 30 ล้านบาท เพราะต้องควักเงินส่วนตัวมาลงทุน รวมไปถึงโฆษณาก็ขายไม่ได้ จนระหว่างทางมีท้อ ขอคืนเวลาให้กับสถานีก็มีมาแล้ว

“โหนกระแสทำมาแล้ว 9 ปี ก่อนหน้านั้นผมทำรายการปากโป้ง ทางช่อง 8 แล้วตอนนั้นเค้าเกิดการเปลี่ยนแปลง เค้าต้องการทำอะไรใหม่ๆ ผมก็เลยเอารายการ โหนกระแส มาเสนอที่ช่อง 3 ไปคุยกับทางคุณอัมพร ตอนนั้นก็มีข้อแม้ว่า ต้องไม่ทำอะไรรุนแรง หรือว่ามากเกินไปนะ เพราะย้อนกลับไปเมื่อตอนที่ 9 ปี ตอนนั้นช่องสามเค้าเซนซิทีฟ ตอนนั้นเค้าอยู่ในกรอบ เชื่อไหมว่าผมอ่ะเป็นคนมาแหกกรอบช่องสาม เมื่อก่อนช่องสามไม่มีรายการมานั่งทอล์คสินค้า แต่อีนี่ก็มาทำคนแรก“

”แล้วทำไมถึงต้องทำ อันนี้ไม่เคยเล่าที่ไหน เพราะตอนนั้นโหนกระแสอยู่ในช่อง 28 เวลาประมาณ 2 ทุ่ม ซึ่งต้องแข่งกับรายการของช่องอื่น แล้วโหนกระแสขายไม่ได้เลย ตอนนั้นก็คิดในใจว่ากูจะทำยังไงดีว่ะ ตอนนั้น จอนนี่ แอนโฟเน่ ไปขายมาได้ตัวหนึ่งคือปูน ผมก็ไปช่วยขายโฆษณา แต่ก็ขายไม่ได้“

”ตอนนั้นผมติดตัวแดงกับรายการโหนกระแส เชื่อไหมว่าทำมา 2 ปีกว่า ผมติดตัวแดงอยู่ 20 กว่าล้าน เกือบ 30 ล้าน ไม่ใช่เป็นหนี้กับทางสถานี แต่เป็นหนี้กับตัวเองนี่แหละ เอาเงินตัวเองมาลงทุน เงินมันออกทุกเดือน จ่ายเงินเดือนให้พนักงาน ค่าแขกรับเชิญ ในทางตรงกันข้ามไม่มีเงินกลับเข้ามาเลย แม้แต่บาทเดียว หรือเข้ามา แต่ก็น้อยมาก ค่าพิธีกรตัวเองก็ติดตัวแดง ทำรายการเอาแต่เงินออกอย่างเดียว“

”จนสุดท้ายก็ไม่ไหว ช่องก็ย้ายรายการมาอยู่ตอนเย็น แล้วก็ย้ายมาอยู่ตอนบ่าย แต่ก็ยังขายไม่ได้อยู่ดี มันเกิดจากอะไรรู้ไหม ผมขอโทษช่องสามนะครับ ผมไม่ได้จะเอาเรื่องเก่ามาพูด เพราะว่าเมื่อก่อนช่อง 3 เค้ามีกระบวนการ คือเค้าขายช่อง 33 เค้าก็จะแถมช่อง 28 เลยทำให้แวลูของรายการมันก็ไม่มี ตอนนั้นผมใช้ขายแบบไทม์แชริ่ง แล้วตอนนั้นผมถืออยู่ประมาณ 4 นาที ช่องถืออยู่ 3 นาที ผมก็เลยไปคุยกับผู้ใหญ่ว่าขอคืนเวลาทั้งหมด เพราะว่ามันไม่ไหวแล้ว ตอนนั้นมันเหมือนน้ำซึมบ่อทราย ผมมาจากเรตติ้งน้อยมาก เริ่มจาก 0.1 แต่ทางผู้ใหญ่บอกว่าไม่อยากให้ออก บอกว่าให้ทำไปก่อน เพราะว่ารายการนี้ก็ดูแล้วให้ประโยชน์กับคนดู ผมเลยบอกว่าขออนุญาตได้ไหม ผมขอขายตรง ก็คือการทอล์คสินค้า แต่ช่อง 3 เค้าก็กลัวไปผิดกฎของ กสทช. คือช่อง 3 เค้าก็มีกฎของเขา สุดท้ายนายก็ยอม แต่ก็ขอให้ขายแบบอยู่ในกรอบ ไม่ใช่ฮาร์ดเซลล์“

”แต่มันก็เกิดปัญหาขึ้นอีก ผมไปขายลูกค้า 4 นาที ลูกค้าไม่ซื้อ ลูกค้าบอกขอ 7 นาที สุดท้ายผมก็ไปคุยกับนาย ว่าขอช้อนซื้อ 3 นาทีของช่อง มาเป็นของตัวเองได้ไหม อันนี้เรื่องมันเกิดอยู่ในช่อง 28 เนี่ยแหละคือจุดเริ่มต้นของการนับหนึ่งของ โหนกระแส“

”แล้วเชื่อไหม คำว่า โหนกระแส ผมคิดมาจากตอนผมนั่งขี้ คือเคยได้ยินไหมว่ามันเป็นแว๊บแรก เหมือนเรากำลังอาบน้ำ หรือเรากำลังคิดเพลินๆ มันคิดออกมาเอง โหนกระแสตอนนั้นนั่งขี้อยู่ที่ห้องน้ำช่อง 8 แล้วเอารายการโหนกระแสเนี่ยแหละ ไปเสนอ LINE TV ในตอนนั้น แต่สรุปแล้วก็ไปยื่นที่ LINE TV มายื่นที่ช่อง 3 แทน“

”และจากช่อง 28 ก็มาอยู่ช่อง 33 เพราะว่าทาง กสทช. ก็มีนโยบายให้แต่ละสถานีคืนช่องได้ และผู้ใหญ่ก็เรียกผมไป บอกว่าไม่ต้องตกใจนะ โหนกระแสเป็นรายการที่ทางเราแฮปปี้ ก็ให้ย้ายมาอยู่ช่อง 33 ต่อจากข่าวเที่ยง เพราะตอนนั้นเรานั่งอ่านข่าวเที่ยงเสร็จ ก็มาจัดโหนกระแสต่อทันที“











