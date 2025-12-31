"แมท​ ภีรนีย์" คลอดลูกชาย แบบธรรมชาติ​ อดทน​ 19 ชม.เต็ม​!

คลอดลูกชายคนแรกได้อย่างปลอดภัยเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา สำหรับนางเอกสาว "แมท ภีรนีย์ คงไทย" โดย "เฟม ภีมเดช ศิวพรพิทักษ์" สามีได้โพสต์คลิปของภรรยาว่าตื่นเต้นเอามากๆ ถึงขั้นใส่เสื้อกลับด้านมาโรงพยาบาล และด้วยความที่ตั้งใจคลอดแบบธรรมชาติ จึงได้เวลานานถึง 19 ชม. จน "น้องภีรันทร์" ลูกชายคนแรกลืมตาออกมาดูโลกด้วยร่างกายแข็งแรง จ้ำม่ำสุดๆ
ด้าน เฟม ได้โพสต์ภาพและเขียนข้อความว่า “After 19 hrs of natural birth, here comes my chubby boy. You are the best mommy! time to rest now zZZ” (หลังจากคลอดธรรมชาติมานานถึง 19 ชั่วโมง ในที่สุดลูกชายตัวจ้ำม่ำของผมก็ออกมาแล้ว คุณคือคุณแม่ที่เก่งที่สุดเลย! ได้เวลาพักผ่อนแล้วนะตอนนี้)"