“ปุยฝ้าย AF” ประกาศท้องได้ 3 เดือนแล้ว “ดีเจดาว” ดมรักแร้พิสูจน์กลิ่น ลูกสาวแน่นอน (คลิป)

เพื่อนสนิทผลัดกันอวด เมื่อ “ปุยฝ้าย ณัฎฐพัชร์ วิภัทรเดชตระกูล”หรือ ฝ้าย AF โพสต์คลิป ประกาศข่าวดีร่วมกับ “ดาว ณัฐภัสสร สิมะเสถียร” หรือ ดีเจดาวที่อวดแหวนเพชรที่ “แกงส้ม ธนทัต ชัยอรรถ” คุกเข่าขอแต่งงานไปหมาดๆ ว่า “จะแต่งงานแล้ว”
ส่วนปุยฝ้ายก็ขออวดบ้างว่า “ใหญ่กว่าแหวนเพชรมึงอีกค่ะ”พร้อมให้สามีหยิบกระดาษผลอัลตราซาวด์ยืนยันว่าตอนนี้ ปุยฝ้ายและสามี “ตาม เธียรวิชญ์” กำลังจะมีเบบี๋ โดยฝ้ายตั้งท้องได้ 3 เดือนแล้ว
ทำดาวขอพิสูจน์กลิ่นคนท้อง ยกมือปุยฝ้ายขึ้นมาดมรักแร้ แล้วคอนเฟิร์ม ท้องนี้ปุยฝ้ายได้ลูกสาว
@faaiiii.patnacha เพื่อนสนิทผลัดกันอวด #ปุยฝ้าย #เบบี๋ #แกงส้มดาว #baby ♬ เสียงต้นฉบับ - Faaaiiii