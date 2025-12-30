ไม่ใช่ครั้งแรก! ย้อนรอย “โดม ปกรณ์ ลัม” เคยขอรหัสหนังดาราสาวญี่ปุ่น

เป็นเรื่อง กรณี “โดม ปกรณ์ ลัม” นักร้องชื่อดังมีการโพสต์ข้อความที่ไม่เหมาะสมถึง “จินนี่ ยศสุดา ลีลาปัญญาเลิศ” ลูกสาว “หญิงหน่อย สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์” หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทย
อย่างไรก็ตาม ย้อนกลับไปเจ้าตัวก็เคยมีการโพสต์ทำนองนี้มาแล้วหลังแสดงความเห็นถึงข่าวเปิดตัว “อามาเนะ เทนโช” ลูกสาวคนที่สองของ “ฟูจิโอกะ ฮิโรชิ” ตำนานไอ้มดแดง หลังเธอมีโอกาสเดินตามรอยพ่อเล่นซีรีส์ Kamen Rider ซึ่งคราวนั้นนักร้องหนุ่มระบุว่า “ชุดสวยมาก ว่าแต่เรื่องนี้รหัสอะไรครับ” นอกจากนี้ยังได้โพสต์ภาพที่มีข้อความ “วาร์ปกูอยู่ไหน” เพิ่มเติมใต้โพสต์ดังกล่าว ซึ่งในตอนนั้นได้มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นเชิงเตือนสตินักร้องหนุ่มต่อการเขียนข้อความในโพสต์ดังกล่าวมากมาย ซึ่งหนุ่มโดมก็ไม่ได้ลบโพสต์ออกแต่อย่างใด