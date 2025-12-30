“ป้าแม่บ้าน” แถทุกดอก ปมวางยาเด็ก ใส่เดทตอลในขวดนม ก่อนโวยถูก “กรรชัย” ล่อมาออกรายการให้ตร.จับ!

“แม่เด็ก” ปะทะ “ป้าแม่บ้าน” ปมจ้างเลี้ยงลูกรายวัน แต่แอบใส่เดทตอลในขวดนมให้ลูก กล้องวงจรปิดจับพิรุธเพียบ แต่ไม่ยอมรับ โบ้ยคนอื่นผิดทั้งนั้น “อ.ตฤณห์” จี้จนใบ้กินกลางรายการ ผู้เสียหายโผล่แฉเพิ่ม ตร.บุกมารับตัวไปสอบปากคำ โวย “หนุ่ม กรรชัย” ล่อให้มาออกรายการเพราะอยากให้โดนจับ จน “หนุ่ม กรรชัย” ของขึ้น สวนกลับเดือด
คุณแม่มีลูกกี่คน?
แม่หยก : 2 คนค่ะ คนโต 2 ขวบ 4 เดือน คนเล็กเป็นผู้หญิง 1 ขวบค่ะ
ปกติมีแม่บ้านกี่คน?
แม่หยก : ก่อนหน้านี้มีแม่บ้าน 2 คน คนนึงทำเรื่องเกี่ยวกับน้อง อีกคนทำความสะอาดบ้าน 100 เปอร์เซ็นต์ วันที่ 25 น้องแม่บ้านที่ทำความสะอาดบ้าน เขาเพิ่งลาออกไป
พี่เลี้ยง 1 แม่บ้าน 1 เป็นคนงานของเรา เป็นคนไทย 100 เปอร์เซ็นต์มั้ย?
แม่หยก : เป็นคนลาวทั้งคู่ค่ะ มีใบอนุญาต
จากนั้นยังไง?
แม่หยก : พอเราขาดแม่บ้านทำความสะอาด เราก็เลยอยากจ้างรายวัน เพราะเดี๋ยวจะมีอีกคนเข้ามาทำต่อ แต่เป็นหลังปีใหม่ ก็กลัวบ้านสกปรก อยากจ้างแม่บ้านรายวันมาปัดกวาดเช็ดถูทำความสะอาดให้ค่ะ ก็มีการลงประกาศหาแม่บ้านในกลุ่มเฟซบุ๊กค่ะ ก่อนหน้านี้ที่ได้แม่บ้านคนปัจจุบันมา เราก็ประกาศผ่านช่องทางนี้เหมือนกัน แล้วได้มา ซึ่งน้องดีมากๆ เราก็เลยประกาศผ่านช่องทางเดิม มีเขามาคอมเมนต์วาสนใจงาน ลงเบอร์โทรเอาไว้ จากนั้นมีการทักไลน์เข้ามา เป็นเบอร์โทรเดียวกับที่เขาแจ้งเอาไว้ เราก็ขอโทหาเขาพูดคุยเรื่องรายละเอียดงานต่างๆ
เขาชื่ออะไร?
แม่หยก : เขาชื่อว่าแอน
วันนี้แอนมาด้วยนะ เพื่อความเป็นธรรม ทำไมถึงกล้ามา?
แอน : ระยะเวลาแค่ 3 วัน สังคมโซเชียลดูเฟซฯ ของคุณเขา 2.5 ล้านวิว ในช่วงเช้า ป้าไม่เคยได้รับความเป็นธรรมเลย สังคมโจมตีกระหน่ำป้า แล้วถามว่าครอบครัว นามสกุลของป้า ป้าต้องไปเปลี่ยนชื่อนามสกุลแล้ว เพราะทำให้เขาเสื่อมเสีย
นี่คือมุมของป้า ป้าเลยต้องมา ไม่กลัวเหรอมาปุ๊บข้างล่วงรวบตึงนะ?
แอน : ไม่เป็นไรค่ะ ถ้าเราทำผิด เราขอโทษ เราไม่รู้เราขอโทษ ยังไงก็ต้องชี้แจงว่าเราไม่ได้ตั้งใจ
ตฤณห์ : คุณแอนยินยอมให้ผมวิเคราะห์วิจารณ์มั้ย
แอน : ได้ค่ะ
หลังจากได้คนนี้มา เป็นยังไง?
แม่หยก : มีการตกลงนัดแนะเวลากัน ตอนเช้าเขามาถึงหมู่บ้านได้ไลน์เข้ามาว่าเขาถึงแล้ว มีการถ่ายภาพเซลฟี่ตัวเอง ซึ่งเป็นภาพที่เราเอาลงในเฟซบุ๊กส่วนตัวในการโพสต์เตือนภัย เราบอกว่าให้เข้ามาได้เลย ช่วงเวลานั้น 07.23 น. เรากำลังนอนอยู่กับน้องคนเล็ก ก็บอกพี่เลี้ยงประจำบ้านว่าให้ลงไปช่วยรับหน่อย และสอนงานด้วยว่าต้องทำอะไรบ้าง
พี่เลี้ยงลงมารับแอน?
แม่หยก : ภายหลังพี่เลี้ยงก็เล่าให้ฟังว่ามาถึงก็มีการถ่ายภาพตัวน้องพี่เลี้ยงเอาไว้ ถ่ายภาพรอบๆ พอเข้ามา น้องก็สอนว่าต้องทำอะไรบ้าง ก็พาเดินดูแต่ละชั้น บ้านเรา 4 ชั้น เราบอกว่าอาจต้องมีการขึ้นลง ด้วยอายุที่เขาแจ้งเอาไว้ 57 ปี เขาบอกเขาไหว เราก็ให้มาทำตามปกติเลยค่ะ
วันนั้นคุณไม่เจอเขา?
แม่หยก : ใช่ค่ะ
วันแรกก็เกิดเรื่องเลยเหรอ?
แม่หยก : ใช่ค่ะ หลังจากนั้นเขาทำงานบ้านตามปกติ น้องคนเล็กตื่นสาย เราก็ไม่ได้เจอเขาเลยตลอดช่วงเช้า
คุณอยู่ชั้นไหน?
แม่หยก : ชั้น 2 ห้องด้านหลัง แม่บ้านอยู่ชั้น 1 พี่เลี้ยงก็สอนให้ดูทุกชั้นว่าแต่ละห้องต้องทำอะไร ห้องที่เขาต้องทำเป็นห้องแรกคือชั้น 2 ด้านหน้าซึ่งเป็นห้องของเล่นน้อง ห้องนั้นปกติแล้วงานแรกแม่บ้านคือทำความสะอาดห้องของน้อง เขาก็จะบอกว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้าง ก็แนะนำทั้งหมดเลย ซึ่งขวดเดทตอลก็อยู่ในห้องนี้ค่ะ วางไว้ระเบียงด้านนอกนะคะ
ชงนมห้องไหน?
แม่หยก : ชั้น 3 ห้องข้างหลังซึ่งเป็นห้องนอนค่ะ
ชั้นนี้มีอุปกรณ์ชงนมอยู่มั้ย?
แม่หยก : ไม่มีค่ะ
เขาขึ้นมาชั้น 2 พี่เลี้ยงพาขึ้นมา จากนั้นยังไงต่อ?
แม่หยก : เรานอนอยู่ห้องด้านหลังใกล้กัน ก็ได้ยินเสียงเครื่องดูดฝุ่น ก็คิดว่าเขากำลังทำความสะอาดแต่พอมาดูทีหลังไม่มีการทำความสะอาดเกิดขึ้น มีเปิดเครื่องดูดฝุ่นให้มันเปิด แต่ไม่ได้มีการทำความสะอาดอะไรเลย เครื่องนี้ต้องถือกดถึงจะดัง แต่เราได้ยินเสียงตลอดว่ามีการทำความสะอาดค่ะ
เขาถ่ายรูปอะไร?
แม่หยก : รูปเด็กๆ วันแรกที่น้องเกิด มีชื่อของคุณพ่อคุณแม่ รวมถึงคุณหมอทำคลอด เวลาเกิด วันเดือนปีเกิด เขาถ่ายซูมเข้าไปเยอะมาก ด้านหลังเป็นของน้องผู้หญิง ก็ซูมถ่ายเยอะมากเหมือนกันค่ะ
ป้าแอน คุณไปถ่ายรูปทำไม?
แอน : รปภ.แจ้งว่าบ้านนี้ 30 ล้าน ตัวป้าเองเห็นบ้านเขาแล้วชื่นชม ไม่ได้มีเจตนาจะให้เป็นลักษณะมิจฉาชีพ ชื่นชมว่าเขาเก่ง มีบ้านที่สวยขนาดนี้ ต้องขอโทษเลยที่ถ่าย เราไม่ได้เอาไปลงโซเชียล
ถ่ายภาพลูกเขาทำไม?
แอน : ถ่ายเก็บเป็นที่ระลึกว่าครอบครัวเขาสมบูรณ์แบบ อาจจะดูแล้วบางคนเขาไม่ทำกัน แต่ป้ามีความชื่นชมครอบครัว เราอาจไม่ได้มาบ่อยๆ หรือน่าไม่ต้องมาแล้ว
ทำไมต้องถ่ายหลายจุด?
แอน : เพราะบ้านเขาสวยทุกที่ทุกจุด การจัดแต่งเขาสวยมาก
ป้าถ่ายโคลสอัพข้อมูลแต่ละอันไม่เกี่ยวกับบ้านนะ?
แอน : มันเกี่ยวกับบ้าน ถ้าซูมตรงข้างล่าง ป้าก็ถ่ายทั่วๆ ไป ถ่ายทั้งหมด เพราะบ้านเขาสวยจริงๆ สวยมากในการจัดแต่ง เราแก่ขนาดนี้เราไม่เคยเห็นบ้านสวยๆ ขนาดนี้
ป้าถ่ายเก็บเป็นที่ระลึก เห็นว่าเขาประสบความสำเร็จมีบ้าน 30 ล้าน?
แอน : ใช่ เราไม่ได้เอาไปลงโซเชียล หรือเป็นมิจฉาชีพที่ไหน
ยังไงต่อ?
แม่หยก : หลังจากนั้นเกือบๆ 9 โมง เดินวนๆ อยู่ในห้องนั้น ถ่ายรูป ไม่ได้ทำงานบ้าน จากนั้นกล้องวงจรปิดก็หายไป เพราะไม่มีคน พอไม่มีความเคลื่อนไหวมันก็ไม่ได้อัดเอาไว้ พอตอนเที่ยง 20 นาที ลูกชายคนเล็กขึ้นไปนอนกลางวันกับคุณยายที่ชั้น 3 จากนั้นคุณยายไลน์มาบอกว่าแม่หยกขึ้นมาดูหน่อย แม่ได้กลิ่นเดทตอลจากขวดนม
คุณแม่เกิดอะไรขึ้น?
ยายตุ่น : น้องจะนอนกับยายทุกวันตอนเที่ยง เราก็พาขึ้นไปนอน เขาถือขวดนมจากข้างล่างขึ้นไป เขาดูดหมด บอกว่าคุณยายเติม มีเหลือช่วงเช้าอยู่ส่วนนึง เราก็หยิบไปให้หลาน บนความโชคร้ายมีความโชคดี คือเด็กชอบลูบแก้มยายแล้วนอน กอดคอยายไว้ เราได้กลิ่นเดทตอลฉุนกึ๊กขึ้นมาเลย เอามือน้องมาดม เอาเสื้อผ้ามาดมมันก็ไม่ได้กลิ่น น้องดูดไปได้สัก 2 นาทีได้ เราก็ดึงออกมา น้องหลับอยู่ เราเปิดฝาขวดดม โอ้โห กลิ่นเดทตอลขึ้นเลย เพราะบ้านเราใช้เดทตอลฆ่าเชื้อพื้นอยู่แล้ว แม่บ้านก็จะเช็ดน้ำสะอาดอีกที
เดทตอลที่บอกว่าใช้เช็ดพื้นอยู่ชั้นไหน?
ยายตุ่น : ชั้น 2 อยู่นอกบ้านด้วย อยู่ระเบียง
ที่ชงนมน้องอยู่ชั้น 3?
ยายตุ่น : เป็นนมกล่องค่ะ ไม่ได้ชง ตัดแล้วใส่ขวดนมอยู่ชั้น 3 น้องหยกเขาจะแยก ถ้าทำงานบ้านก็ทำงานบ้าน ถ้าเลี้ยงน้องก็เลี้ยงน้องเลย ป้าจะพูดอย่างนั้นไม่ได้ว่าจะชงนมให้ เพราะเราไม่ได้สั่ง
พอได้กลิ่นคุณแม่ทำไง?
ยายตุ่น : ตอนแรกหาพี่เลี้ยงคนนั้นให้ช่วยมาเอาหน่อย เพราะเด็กนอนอยู่ เอาไปให้ลูกสาว เขาก็เปิดดมแล้วก็ลองชิมเลย
แม่หยก : มันขม เย็นๆ ซ่าๆ เราอยากอาเจียนออกมาเลย กลิ่นมันแรงมากๆ มันไม่มีกลิ่นของนมอยู่ในนั้นเลยค่ะ ในความรู้สึกเราตอนนั้น
ขวดนมนั้นก่อนหน้านี้อยู่จุดไหน?
ยายตุ่น : เอามุมเคาท์เตอร์ข้างบนชั้น 3 ที่คุณยายนอน
แอนหยิบขวดนมนี้มาได้ยังไง?
ยายตุ่น : เขาน่าจะขึ้นไปทำความสะอาดค่ะ
แม่หยก : แม่บ้านที่เป็นพี่เลี้ยงเขาแจ้งว่า พอยายกับน้องตื่นลงมากินข้าวที่ชั้น 1 เขาต้องขึ้นไปทำความสะอาดที่ห้องยาย เพราะเดี๋ยวน้องต้องขึ้นไปนอนกลางวัน
แอนต้องขึ้นไปชั้น 3 แล้วหยิบขวดนมอันนี้ซึ่งมีค้างอยู่ เด็กกินนมนี้ก่อนหน้านั้นแล้วช่วงเช้า นมเหลือครึ่งขวด แกก็วางเอาไว้อยู่ที่ชั้น 3 แม่บ้านขึ้นไปทำความสะอาดชั้น 3 แล้วหยิบขวดนมมาที่ชั้น 2 เพราะมีภาพแอนเอาขวดนมนี้มาที่ชั้น 2 แอนเอาเดทตอลไปวางไว้ก่อน แล้วเอาถุงดำห่อขวดนม?
ตฤณห์ : เขาไม่รู้ใช่มั้ยว่าในบ้านมีกล้อง
แม่หยก : เขาไม่ทราบว่าในบ้านมีกล้องเลย
จากนั้นเอาเดทตอลที่วางไว้เปิดฝาเทใส่ขวดนม ซึ่งขวดนมใส่ถุงดำ?
ตฤณห์ : กันรอยนิ้วมือหรือเปล่า
จากนั้นปิดเอาไปวางไว้ที่เดิม ซึ่งตอนนั้นคุณยายไม่ได้อยู่ที่ชั้น 3?
แม่หยก : กินข้าวอยู่ชั้น 1 ค่ะ ชั้น 3 ตอนนั้นไม่มีคน
ขวดนมกลับไปตั้งอยู่ที่เดิม จากนั้นเกิดอะไรขึ้น พอได้กลิ่นปุ๊บคุณแม่พาเด็กไปหาหมอยังไง?
แม่หยก : พอรู้ว่าเป็นเดทตอลผสมอยู่ในนม ก็รีบพาน้องออกจากบ้านไปรพ. ไปฉุกเฉิน ให้คุณหมอที่ประจำอยู่แผนกฉุกเฉินตรวจร่างกายน้องเบื้องต้น ซึ่งตอนนั้นถามอาการน้องว่าปวดท้องมั้ย อยากอาเจียนมั้ย เขาบอกไม่เป็นไร เขาสบายดี ก็ดูอาการอยู่ ณ ตรงนั้น คุณหมอก็ถามว่ามันคือน้ำยาอะไร เขาก็ส่งตรวจสารพิษให้ ปรากฏว่าเป็นส่วนประกอบหลักคือเอทิลแอลกอฮอล์ที่แจ้งมา หมอบอกว่าถ้าเป็นเอทิลแอกอฮอล์ถ้าได้รับไปปริมาณน้อย ก็ไม่ได้ส่งผลกระทบทำให้อาเจียน หรือทำลายระบบทางเดินอาหารได้ แต่ให้รอดูอาการ 24 ชม.
จากนั้นได้มีการติดต่อคุณแอนมั้ย?
แม่หยก : ตอนขับรถติดไฟแดงก่อนถึงรพ. เรามีไลน์ถามเขาว่าอยู่ไหน ตอนนั้นไม่เห็นกล้องเลยค่ะ แค่รู้สึกว่ามันเข้าไปอยู่ในนี้ได้ยังไง อะไรอยู่ในนั้น เราจะได้แจ้งคุณหมอได้
คิดมั้ยว่าพี่เลี้ยงอาจล้างขวดน้องไม่สะอาด?
แม่หยก : ไม่ได้คิดอยู่แล้ว เพราะว่าเราไม่ได้ให้เขาทำ เราแค่คิดว่าเขาอาจเอาเดทตอลไปฉีดแถวนั้นแล้วตกลงไปในนมน้องหรือเปล่า แต่มันจะเป็นไปได้ยังไง ในเมื่อจุกนมมันเล็กมาก เราไลน์ถามว่าพี่อยู่ที่ไหน เขาบอกอยู่หน้าบ้าน กวาดหน้าบ้านอยู่ และเซลฟี่ภาพตัวเองอยู่หน้าบ้าน เราก็บอกให้เขารออยู่หน้าบ้านแป๊บนึง เราต้องการให้เขารอ เพราะเราอยากกลับไปถามเขาว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้น เราไม่อยากให้เขาหนีไป ระหว่างนั้นคุณพ่อไปถึงที่บ้านพอดี คุณพ่อยังไม่ทราบเรื่องเลยว่าเกิดอะไรขึ้น เพราะเรายังไม่ได้คุยกัน คุณพ่อกดรหัสเข้าไปในบ้าน เขาก็เดินตามเข้าไป และเดินไปชั้น 2 ระหว่างพักบันได เขาเจอพี่เลี้ยงพอดี พี่เลี้ยงเลยถามว่าพี่ทำอะไรกับขวดนม เอาผ้าไปเช็ดหรือเปล่า เขาบอกว่าใช่ พี่เลี้ยงบอกว่าเมื่อกี้แม่เขาพาน้องไปรพ.นะ เขาบอกไม่รู้ จำไม่ได้ แล้วเดินออกจากบ้านไปเลย แล้วก็หายไปเลย เราพิมพ์ข้อความไป เขาก็ไม่อ่าน ตอนนั้นเราโฟกัสกับอาการลูก โทรแจ้งคุณพ่อน้อง แจ้งญาติๆ ให้ทราบข่าวนี้ ให้มาที่รพ.
จากนั้นติดต่อเขาไม่ได้อีกเลย?
แม่หยก : ใช่ค่ะ มีการอันเซ้นต์ข้อความทั้งหมดที่เคยคุยกัน ทั้งหมดเลยค่ะ หลังเราขับรถออกจากบ้าน ระหว่างนั้นเราหายเขาไม่เจอ เราคิดว่าเขาหนีไปแล้ว รองเท้าก็ไม่เจอ ตอนที่เราขับรถออกไป ในกล้องวงจรปิด เขาเดินออกมาจากห้องเก็บของนอกบ้าน แล้วพยายามเปิดประตูเข้าบ้าน พยายามเปิดรหัส พอทำไม่ได้ก็ถ่ายภาพป้ายทะเบียนรถเอาไว้
เขาทำอะไร?
แม่หยก : เปิดประตูเป็นดิจิทัลล็อก มีส่องเข้าไปในบ้าน มีถ่ายภาพรถเอาไว้
แอนมันเกิดอะไรขึ้นในมุมของแอน?
แอน : ป้าแอนอยากเรียนตรงๆ ในประสบการณ์การเป็นแม่บ้านมานาน ไม่มีปัญหาแบบนี้ เพราะเจ้าของบ้านแต่ละท่าน จะอธิบายว่าป้าแอนทำตรงไหนยังไงๆ เขาอธิบายจบ แต่ทีนี้เขาให้คนลาวมาอธิบายงานให้เรา ซึ่งเขาพูดเร็วและพูดเข้าใจบ้าง ไม่เข้าใจบ้าง
เขาพูดไม่ค่อยรู้เรื่องเหรอ?
แอน : รู้เรื่องในระดับของเขา แต่ความเร็วหรือการอธิบาย ป้าจะเข้าใจมั่งไม่เข้าใจมั่ง
เรียกสาวลาวมา จะได้รู้ว่าสาวลาวพูดรู้เรื่องมั้ย เพื่อความเป็นธรรมของทุกคน ตอนนี้เหมือนคุณโยนให้สาวลาว?
แอน : ไม่ใช่ค่ะ
จากนั้นยังไงต่อ?
แอน : เรารู้สึกว่าเราต้องช่วยงานบ้าน เราก็ต้องทำงานช่วยงานในบ้าน จะพูดว่าไง
ป้าขึ้นไปเอาขวดนมเขาลงมาทำไม?
แอน : เพราะนมมันเหลือน้อยแล้ว
มันเป็นหน้าที่ของป้าหรือเปล่า?
แอน : อันนี้เขาก็ไม่ได้บอก ถ้าคุณเจ้าของบ้านเขามาบอกว่าป้าทำแต่งานบ้านนะ ไม่ต้องช่วยอะไร อย่างนี้ก็จบแล้ว ถ้ามาบอกหน้างานก็จบ
ทำไมป้าไปเอาขวดนมลงมา ทั้งที่ไม่ใช่หน้าที่ป้า?
แอน : เขาไม่ได้แจ้งว่าไม่ใช่หน้าที่เรา ให้เป็นลักษณะของการช่วยกัน
ป้ารู้ได้ไงว่าขวดนมอยู่ด้านบน?
แอน : ก็เขาให้ขึ้นไปทำความสะอาดข้างบน
ป้าไปเห็นเหรอ?
แอน : เห็น ก็เอามาข้างล่างเติมเพิ่ม
ทำไมต้องเอาถุงขยะสีดำลงมา?
แอน : ป้าถือของเยอะไง ถือไม้ถืออะไร เราก็ใส่มามันจะไม่ได้ไม่หล่นไม่อะไร
การถือขวดนมเปล่าๆ มันจะหล่นเหรอ การถือด้วยถุงขยะมันไม่ลื่นกว่าเหรอ?
แอน : คือรวบมาทีเดียวไง
ถ้าพูดว่าใส่กันสกปรกยังฟังง่ายกว่าบอกว่าถือขวดนมจะหล่นง่าย?
แอน : มันก็ด้วยสาเหตุนึง มันก็ถุงสะอาด เราก็ใส่มา ก็ด้วย
จากนั้นลงมาแล้วยังไงต่อ?
แอน : ก็ใส่น้ำยา แค่นั้นเอง
ตฤณห์ : ปกตินมใส่ขวดฉีดฟอกกี้เหรอครับ
แอน : อันนี้เราไม่ทราบ เพราะน้ำในนั้นมันเหมือนกับนม
ตฤณห์ : คุณป้าจมูกมีปัญหาหรือเปล่า
แอน : ก็ใส่แมสก์ด้วย
ตฤณห์ : แมสก์ไม่ได้กันกลิ่น
แอน : ใช่ แต่เราไม่ได้เทจ่อ
ตฤณห์ : เดทตอลไม่จำเป็นต้องจ่อก็ได้กลิ่นครับ ผมเลยอยากทราบว่ามีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพจมูก ทางเดินหายใจมั้ย
แอน : มีบ้างค่ะ
ตฤณห์ : มีใบรับรองแพทย์มั้ย ว่าเคยไปตรวจ
แอน : ไม่มีค่ะ
ตฤณห์ : เคยเปลี่ยนชื่อนามสกุลมั้ย
แอน : ไม่เคยค่ะ
ตฤณห์ : ใช้เบอร์โทรศัพท์เบอร์นี้มานานแค่ไหนแล้วครับ
แอน : ก็นานค่ะ
ตฤณห์ : ถึงปีมั้ย
แอน : ก็น่าจะค่ะ
ตฤณห์ : คุณป้ายกเลิกข้อความในไลน์ทำไมครับ
แอน : ตอนที่ป้าเข้าไปในบ้าน ป้าต้องมานั่งพักกินขนมอยู่ในห้องเล็กๆ ของเขา ถ้าจะเข้าไปในบ้านเขามันล็อก
ตฤณห์ : คุณป้ายกเลิกข้อความในไลน์ทำไม
แอน : สาเหตุหลักคือทางน้องที่เขาเป็นคนต่างชาติ เขาพูดลักษณะคล้ายๆ ป้ามีความผิด เหมือนเอาอะไรใส่ขวดนมให้น้อง ทำให้เรารู้สึกว่าเรามีความผิด
ตฤณห์ : แล้วยกเลิกข้อความมันช่วยอะไรครับ ในเมื่อความผิดมันเกิดขึ้นแล้ว คุณป้าบล็อกไม่ให้ติดต่อได้ เพราะอะไรครับ
แอน : เพราะเขากำลังจะโยนความผิดให้เรา
ตฤณห์ : จริงๆ ถ้าผมไม่ได้ทำ ผมจะยืนอธิบายว่าเกิดอะไรขึ้น ผมไม่ผิด ผมจะไม่หนีครับ
แอน : แต่ตั้งเช้า เจ้าของบ้านเรายังไม่ได้เห็นเลย
ตฤณห์ : เขายังไม่เห็น ยังไม่ได้ฟังคำอธิบา แล้วทำไมป้าถึงไม่อยู่อธิบายล่ะครับ
แอน : ก็เขาไม่ได้มาสนใจฟังเรา
ตฤณห์ : ก็คุณป้าบล็อกนี่ครับ แล้วเขาจะติดต่อได้ไงครับ
แอน : ก่อนหน้าที่จะบล็อกค่ะ ไม่งั้นเขาจะติดต่อป้าได้ไง เขาบอกป้าอยู่ไหน ป้ายังบอกว่าอยู่ตรงหน้าบ้าน
ตฤณห์ : มือถือคุณป้าที่ถ่ายรูปทุกอย่างไว้ คุณป้าส่งให้ใครหรือเปล่า
แอน : ไม่มีค่ะ ไม่ได้เป็นมิจฉาชีพ
ตฤณห์ : ถ้าตอนนี้เปิดมือถือคุณป้า จะยังมีรูปเขาอยู่ในเครื่องมั้ยครับ
แอน : มีรูปพวกบ้านเจ้าของแค่นั้นเอง
ตฤณห์ : มีบ้านคนอื่นมั้ยครับ
แอน : มันเป็นการส่งหน้างานแค่นั้น
ตฤณห์ : ผมถามว่ามีบ้านคนอื่นมั้ย
แอน : มีค่ะ ซึ่งคนอื่นไม่มีใครว่าเลย เราไม่ได้ถ่ายอะไรมากมาย
ตฤณห์ : คุณป้าเคยบอกว่าไม่เคยถ่ายบ้านคนอื่น ถ่ายแค่บ้านหลังนี้นะครับ
แอน : หมายถึงมีที่ถ่ายเพราะส่งหน้างาน เพราะเจ้าของเนี่ยเขาจะได้รู้ว่าเราทำงานให้เขา เราต้องถ่าย
ตฤณห์ : แล้วที่ไม่เกี่ยวกับบ้าน เช่น ชื่อน้อง ใบเกิดน้อง รอยเท้าน้อง ถ่ายทำไมครับ
แอน : ถ่ายเพราะในชีวิตเราไม่มีแบบนี้ อันนี้เขาทำได้สวย เรียกว่าเพอร์เฟกต์ในชีวิตมาก เราอยากมีที่ระลึกแบบนี้
ตฤณห์ : คุณป้าฟังก่อน นี่ไม่ใช่รูปบ้านครับ เป็นรูปข้อมูล ชื่อพ่อชื่อแม่ ชื่อหมอ รูปเด็ก ถ่ายทำไมครับ
แอน : มันเหมือนกับว่า..จะพูดว่าไง มันเป็นความประทับใจดีกว่า เราไม่สามารถหาที่ไหนได้ เขาเป็นคนสมบูรณ์แบบ เราไม่ได้จะเอามาทำร้ายอะไร เราเอาเป็นที่ระลึกแค่นั้นเอง ถ้าคุณจะขอให้เราลบ เราก็ลบให้ได้
ตฤณห์ : จริงๆ ไม่ใช่เจ้าของต้องขอให้ลบครับ เราต้องขอก่อนถ่ายเพราะมันผิดกฎหมาย
แอน : แต่เราไม่เจอเขาตั้งแต่เช้าแล้ว ถึงนั่นเราก็ไม่เจอ
ผมสงสัยว่าตอนป้าหยิบขวดนมลงมาใส่ถุงดำลงมา ทำไมหยิบขวดใส่เดทตอลเทใส่ขวดนม อธิบายตรงนี้ให้หน่อย?
แอน : เพราะนมเหลือน้อยแล้ว ก็มาเติมให้เขา
ทำไมเอาขวดเดทตอลเทลงไป?
แอน : ประการแรกมันเหมือนกับนม ถ้าขวดเดทตอลต้องเขียนเดทตอล ถ้าเป็นเดทตอลจะเป็นสีน้ำตาลเข้มๆ อันนี้เหมือนนม เป็นนมเลย
ขวดที่ป้าไปหยิบคือขวดอะไรที่ใส่เดทตอลอยู่ ป้ามีลูกมั้ย?
แอน : ไม่รู้ ไม่มีลูก
เคยเลี้ยงเด็กมั้ย?
แอน : อ๋อ ลูกมี เคยเลี้ยงเด็กค่ะ ไม่เคยเป็นพี่เลี้ยงเด็กค่ะ
แล้วป้ารู้ได้ไงว่าต้องเอานมไปให้เขาตอนโน้นตอนนี้ตอนนั้น?
แอน : อันนี้ไม่ทราบ เพียงแต่เราช่วยเขา เพราะเรามาเราช่วยเขา เราไม่ได้ประสงค์อย่างอื่น
ขวดที่ป้าเอาเทใส่ขวดนม เป็นขวดยังไง?
แอน : (นึก) เป็นขวดที่เหมือนกับมีนมอยู่ในนั้น
ขวดลักษณะเป็นแบบไหน มันพ่นได้ใช่มั้ย?
แอน : ก็ไม่ได้เหมือนกัน จำไม่ได้
พ่นไม่ได้ได้ไงป้า ขวดที่ป้าเปิดฝาออก คือขวดฟอกกี้ ที่เขาใส่เดทตอลไว้ข้างใน แล้วพ่น?
แอน : แล้วเขาแจ้งมั้ยว่าเดทตอล
มนุษย์โดยสติสัมปชัญญะที่มีอยู่ ไม่มีใครเขาเอานมใส่ขวดแบบนี้หรอก ป้าจะบอกว่าป้าคิดว่านมอยู่ในนี้ แล้วเอาไปใส่ในขวดนมของเด็ก มันเป็นไปไม่ได้ ขอโทษนะ ในความรู้สึกผม ผมไม่เชื่อว่าป้าจะไม่รู้ว่านี่คือขวดเดทตอล?
แอน : ไม่รู้ ถ้าเดทตอลจะสีน้ำตาลเข้มๆ ไม่มีเดทตอลสีอะไรเป็นแบบนี้ มันเป็นสีนมชัดๆ
แล้วป้าคิดว่าเขาจะเอานมใส่ขวดฟอกกี้อย่างนี้เหรอ?
แอน : เราใส่อะไรก็ได้ทั้งนั้น
ป้าคิดว่าบ้านนี้จะเอานมใส่ขวดนี้แล้วฉีดหน้าลูก พ่นใส่ปากลูกเหรอ?
แอน : มันไม่ใช่อย่างนั้น
ก็นั่นไง?
แอน : มันสามารถเปิดมาเทได้
ข้อกฎหมาย ความผิดเป็นยังไง?
ทนายเมย์ : ต้องดูก่อนว่าน้ำยาฆ่าเชื้อตัวนี้ มีตัวผสมเป็นอันตรายแก่ชีวิตมั้ย เห็นคุณแม่บอกว่าส่งผลตรวจให้ทางนิติวิทยาตรวจอยู่ หากผลตรวจชี้ชัดว่าน้ำยาตัวนี้ ส่งผลต่อชีวิตได้ ตัวแม่บ้านจะมีความผิดในข้อหาพยายามฆ่า ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 ประกอบ 80 ค่ะ แต่ถ้ายาตัวนี้ไม่มีอันตรายถึงชีวิต ก็ยังมีความผิดอยู่ แต่เป็นความผิดฐานทำร้ายร่างกายผู้อื่น ไม่ว่าจะยังไง ก็มีโทษทางอาญาค่ะ
ไปแจ้งความหรือยัง?
แม่หยก : เรียบร้อยค่ะ ที่สน.บางโพงพาง เบื้องต้นตร.ให้ลงเป็นบันทึกประจำวันเอาไว้ แล้วให้เอานมกับขวดเดทตอลคู่กันส่งพิสูจน์หลักฐาน ซึ่งตร.ส่งให้เรียบร้อยแล้ว เมื่อคืนนี้มีการสอบปากคำทางฝั่งเราเพิ่มเติม 2 ชม. ตร.บอกว่าเขาจะดำเนินการต่อให้
ทำไมป้าไม่โดนเรียกตัวเข้าไป?
แม่หยก : ตร.บอกว่ายังไม่สามารถดำเนินการต่อได้ เนื่องจากยังไม่ทราบผล ว่าในขวดนมมีสารอะไรอยู่ในนั้นค่ะ
ตฤณฆ์ : จริงๆ สารเดทตอลอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ถ้าเป็นเด็กเล็ก ฉะนั้นมันน่าจะเข้าพยายามฆ่าได้ด้วย แต่ผมว่าถ้ารอ มันอาจไม่ทันแล้วมั้ย ควรแจ้งความดำเนินคดี ไม่ใช่ลงบันทึกประจำวันไปก่อน
แม่บ้านสาวลาว น้องเป็นคนที่ดูแลคนที่บ้านนี้ อยู่เมืองไทยนานหรือยัง?
พี่เลี้ยง : นานแล้วค่ะ รวมๆ ประมาณ 8-9 ปีได้
วันนั้นเขาเข้ามา หนูแนะนำงานเขายังไง?
พี่เลี้ยง : เข้ามาเขาขอถ่ายรูปตอนแรกมาบอกให้เก็บของที่ห้องเก็บของ เขาขอถ่ายรูป แล้วขึ้นไปชั้น 2 บอกว่าถูบ้านตรงนี้เป็นน้ำยานะ ขวดฟอกกี้เป็นน้ำสีขาว หนูบอกว่าเป็นน้ำยาฆ่าเชื้อ ให้ฉีดตรงพื้น ไม่ให้เอาผ้าถูพื้นที่เป็นไม้ถูมาถู ให้เอาผ้าเช็ดค่ะ
ยืนยันว่าขวดนั้นบอกเขาแล้วว่าเป็นน้ำยาฆ่าเชื้อ?
พี่เลี้ยง : บอกเขาแล้วค่ะ ยืนยันค่ะ
เขาบอกเราอธิบายให้เขาฟังไม่รู้เรื่อง เขาเข้าใจว่าขวดนั้นเป็นนม?
พี่เลี้ยง : ไม่ได้บอกว่านมค่ะ บอกว่าเป็นน้ำยาฆ่าเชื้อเอาไว้เช็ดพื้นเฉพาะห้องนี้นะ ไม่เอาไปใช้ห้องอื่นค่ะ
อยู่ไทยนานแล้ว สามารถอธิบายเรื่องราวต่างๆ นานา หรือฟังภาษาไทยรู้เรื่องหมด?
พี่เลี้ยง : รู้เรื่องหมดค่ะ
ตฤณห์ : คนลาวเขาพูดภาษาไทยนี่แหละครับ ถ้าเป็นคนเมียนมาก็ว่าไปอย่าง แต่ชาวลาวกับชาวไทยภาษาใกล้เคียงกัน พูดฟังกันได้ อ่านออกเขียนได้รู้เรื่องด้วย ผมว่าไม่ใช่ข้ออ้าง
ในเมื่อป้าบอกว่าพี่เลี้ยงชาวลาวอธิบายสื่อสารไม่เข้าใจ แต่นี่คุยแล้วเข้าใจมั้ย?
แม่หยก : น้องพูดชัดเหมือนคนไทยเลยค่ะ ไม่เคยมีการสื่อสารผิดพลาด
น้องเห็นมั้ยว่าเขามีการถ่ายรูปตรงโน้นตรงนี้?
พี่เลี้ยง : อันนี้ไม่เห็น เพราะตอนเช้าหนูทำงานของหนูเสร็จ น้องตื่นยายก็โทรให้ไปรับน้องที่ชั้น 3 ค่ะ อยู่กับน้องค่ะ เลยไม่เห็น เพราะบอกงานเสร็จเราก็ปล่อยให้เขาทำค่ะ
ขวดนมวางอยู่ชั้น 3 ปกติใครใส่นมให้?
พี่เลี้ยง : ถ้าตอนกลางคืน น้องนอนกับยาย ยายจะเทให้น้องค่ะ หนูไม่เทค่ะ ยายจัดการเองหมดถ้าขึ้นข้างบนแล้ว ถ้ากลางวันน้องอยู่กับหนู หนูถึงเทให้น้องค่ะ
ได้บอกป้าแอนมั้ยให้เทนมให้ด้วย?
พี่เลี้ยง : ไม่มีบอกค่ะเพราะไม่ใช่หน้าที่เขาค่ะ
เขาสื่อสารชัดเจน เข้าใจทุกอย่าง หลักฐานชัดมาก แต่ตร.ว่าไงนะ?
แม่หยก : เขาแจ้งว่าต้องรอตรวจผลการตรวจสารในขวดนมก่อนค่ะ แล้วบอกว่าน้องยังสุขภาพแข็งแรงปกติดี
มันได้มั้ย?
ทนายเมย์ : ไม่ได้ค่ะ ตามปกติตร.ต้องรับแจ้งความ กรณีนี้พยานหลักฐานค่อนข้างสมบูรณ์ หากว่าอยากได้พยานหลักฐานเพิ่มเติม ตร.เขาสามารถขอหลักฐานเพิ่มเติมภายหลังได้
นี่เขารับแจ้งหรือยัง?
แม่หยก : เมื่อวานยังเป็นการลงบันทึกประจำวันค่ะ
ไม่รับแจ้งให้เป็นคดี ตร.สน.บางโพงพาง ผมอยากได้คำชี้แจงนะ แบบนี้ถือว่าอะไร?
ทนายเมย์ : ถือว่าความผิดมันสำเร็จแล้วค่ะ สามารถแจ้งความร้องทุกข์ได้ตามกฎหมาย
มีขวด มีน้ำยา มีใบรับรองแพทย์ แต่ไม่รับแจ้งความ?
ตฤณห์ : ผู้เสียหายทำให้ทุกอย่างแล้วครับ หาให้หมดแล้ว ไม่ต้องหาอะไรเพิ่มเติมแล้วด้วยซ้ำ
ทนายเมย์ : อีกอย่างรู้ตัวผู้กระทำผิดด้วย
ป้าแอนอายุเท่าไหร่?
แอน : 57 ปีค่ะ
เกิด 12 เหรอ?
แอน : 11 ค่ะ
มีผัวหรือยัง?
แอน : มี เลิกไปแล้วค่ะ แฟนเก่า ปัจจุบันอยู่กับแฟนใหม่ ไม่มีลูกด้วยกันค่ะ
แฟนใหม่อายุเท่าไหร่?
แอน : อายุน้อยค่ะ 45
ทำอาชีพอะไร?
แอน : เป็นรปภ.ค่ะ
เป็นแม่บ้านมากี่ปี?
แอน : 20 ปีได้ค่ะ
ทุกบ้านป้าถ่ายรูปแบบนี้มั้ย?
แอน : มีค่ะ คุณเขาก็ไม่ได้ว่าอะไร เพราะบางทีเราถ่ายหน้างานก็ส่งหน้างานด้วย ว่าเรามีการทำงาน บางทีเขาไม่เห็น เราก็ส่งให้เขาดูค่ะ
คนนั้นเขาสอนงานป้าไม่รู้เรื่องตรงไหน?
แอน : เขาพูดไว ในวันนั้นนะคะ วันอื่นป้าไม่รู้ แต่พออันโน้นอันนี้อันนั้น มันก็งง เพราะเราเพิ่งไป บ้านเขาใหญ่มาก ป้าก็งงๆ เหมือนกัน
น้องเขายืนยันว่าเขาบอกป้าแล้วว่าอันนั้นคือน้ำยาฆ่าเชื้อ?
แอน : แต่เขาบอกหลายอย่างมากเลย บอกจนเรางง เพราะเราต้องทำหลายอย่าง หลายห้อง ทุกๆ ที่ หลายๆ ที่
ทำไมเข้าใจว่าไอ้นั่นคือขวดนม?
แอน : เพราะถ้าเป็นเดทตอลหรือฆ่าเชื้ออะไรของเขา เดทตอลต้องเป็นสีน้ำตาลเข้มๆ แต่นี่สีขาวเหมือนนมเปี้ยบเลย
เลยคิดว่าเป็นนม?
แอน : ใช่ค่ะ
เลยเทขวดนมใส่ขวดนมให้เขากิน ป้าคิดว่าจะใส่อยู่ในฟอกกี้เหรอ?
แอน : จริงๆ แล้วเป็นแม่บ้านของเรา ขวดน้ำยาของเรา ยังสามารถไปใส่ในขวดน้ำได้ ซึ่งเราสามารถแปลงได้ทุกอย่าง
ฉะนั้นนมเลยใส่ไปในขวดฟอกกี้ได้เหมือนกัน?
แอน : ได้หมดค่ะ
ป้าเอาขวดนมไปพ่นมั้ย?
แอน : ไม่พ่น
ป้าดูคลิปนี้ ป้าถืออะไรอยู่?
แอน : อ๋อ ถืออยู่ค่ะ
ขวดอะไร?
แอน : ขวดน้ำยา
แต่ป้าเอาขวดนี้ใส่ขวดนมให้เด็ก ทำไมป้าเอาขวดนมไปพ่นพื้นครับ?
แอน : (เงียบ)
ไหนอธิบายให้ฟังสิ ป้าเอาขวดนมใส่ถุงดำ แล้วรีบมาที่โต๊ะ เปิดขวดนี้แล้วเทใส่ลงไป ถามว่าถ้าป้าบอกว่าคือนม แล้วป้าเอาไปพ่นพื้นทำไม?
แอน : (เงียบ)
พูดตรงๆ กันดีกว่า เจตนาป้าคืออะไร อยากได้ของในบ้านหรืออยากได้อะไร บ้ารู้จักคำว่าเหตุบรรเทามั้ย?
แอน : ไม่ได้ขโมยสักอย่างเดียว และไม่ได้ค่าแรงด้วย
ตฤณห์ : คุณป้ารู้ว่าเป็นน้ำยาทำความสะอาด คุณป้ารู้แล้วนะ
แอน : ไม่รู้ (เสียงเบา)
ตฤณห์ : ไม่รู้ได้ไงครับ คุณป้าเอาไปทำความสะอาดพื้น ตอนคุณป้าเห็นตัวเองในกล้อง คุณป้าชีพจรเต้นสูงมากเลย ผมดูกระบังลมกับที่คอ คุณป้ากลัว เพราะนี่คือหลักฐาน คุณป้าไม่รู้ว่าบ้านเขามีกล้องวงจรปิดเยอะขนาดนี้
แอน : ไม่ค่ะ เขาโชว์อยู่แล้ว ว่าบ้านเขามีหลายที่
ตฤณห์ : คุณป้าเอาน้ำยาใส่ขวดนมทำไมครับ
แอน : ป้าเขาใจว่าเป็นน้ำนม
ตฤณห์ : ถ้าเข้าใจว่าเป็นน้ำนม แล้วคุณป้าเอาน้ำนมทำความสะอาดพื้นทำไมครับ
แอน : ก็เช็ดได้
ตฤณห์ : เอานมทำความสะอาดพื้น เช็ดได้ใช่มั้ยครับ คุณป้าไม่โกหกได้มั้ยครับ คนแบบคุณป้าผมเจอมาหลายคนแล้ว หลายร้อยคน หลายคนอยู่ในคุก ถ้าคุณป้ายอมรับ มันเป็นเหตุบรรเทาโทษให้โทษน้อยลง คุณป้าจะบอกว่าคุณป้าไม่รู้ ไม่ยอมรับ คุณป้าจะปฏิเสธใช่มั้ยครับ
แอน : (เงียบ)
ป้าเจตนาหรือเปล่า?
แอน : ไม่ได้เจตนาเลย
ตฤณห์ : แล้วเจตนาคืออะไรครับ เอาน้ำยาใส่นมทำไมครับ
แอน : ตอนแรกสุดเข้าใจว่าเป็นนม
แล้วพ่นพื้นทำไม?
แอน : ถามว่าไปพ่นพื้นทำไม ...
ตฤณห์ : ในมือถือคุณป้า คุณป้าลบอะไร มันเอากลับมาดูได้หมดเลย ทราบใช่มั้ย
แอน : ก็สามารถทำได้ค่ะ
ตฤณห์ : คุณป้าคุยกับใคร คุณป้าลบอะไร มันสามารถดูได้หมดเลย คุณป้าต้องรอให้ถึงขนาดนั้นมั้ย หรือจะสารภาพ
แอน : (เงียบ)
วันนี้เราคงไปตัดสินป้าไม่ได้ว่าป้าผิดจริงหรือไม่ผิดจริง เป็นหน้าที่ตร.หรือศาล แต่ทางนี้เขารู้สึกไม่เป็นธรรมในสิ่งที่ป้าทำ ป้าก็พยายามยืนยันว่าตัวเองไม่ได้ทำแบบนั้น ไม่ได้ตั้งใจ แต่พฤติกรรมโดยรวมที่ฟังๆ ดู มันค่อนข้างสอดคล้องไปในทางที่ไม่ถูกไม่ควร ขออนุญาตพูดคำนี้ ผมขอโทษนะป้า อันดับแรก สิ่งที่ป้าทำ คือป้าไปถ่ายรูปบ้านเขาโดยไม่ได้รับอนุญาต ไม่มีใครทำแบบนั้นหรอกป้า เป็นแม่บ้านต้องรู้กติกาก่อน ผมว่าป้าก็ต้องรู้ สองป้าพยายามบอกผมว่า ป้าเอาถุงดำใส่ขวดนม เพราะกลัวขวดนมหล่น มันไม่เมคเซ้นส์ ป้าออกนอกบ้านไปแล้ว แล้วป้าไปกดรหัส ถ่ายรูปทะเบียนรถเขาทำไม?
แอน : คือว่าออกมาจากห้องเก็บของ ไปนั่งกินขนม ที่ต้องกดรหัส ป้าดึงประตูออกมาดูว่ามันเข้าได้มั้ย เพราะเราจะเข้าไปทำงาน แค่นั้นเอง
แล้วป้าถ่ายรูปรถเขาทำไม?
แอน : ทำงานตรงนี้ต้องมีหลักฐาน
หลักฐานอะไร?
แอน : หลักฐานว่าเรามาทำงานที่นี่
หลักฐานให้ใคร?
แอน : หลักฐานให้ตัวเอง เพราะบางที่เขาไม่จ่ายเงิน
ก็เลยต้องถ่ายไว้ก่อนเผื่อมีอะไร?
แอน : ที่นี่เขาไม่ได้จ่ายสักบาท แล้วเขาไม่ได้จ้าง 800 เขาบอกว่า 500
ป้าเป็นแม่บ้าน ป้าไม่ใช่รปภ. รปภ.ต้องเดินถ่ายภาพ แล้วส่งให้กองงานเขาดู ว่าความเรียบร้อยเป็นไง มีใครเข้ามาบ้าง แต่ป้าเป็นแม่บ้าน ไม่มีสิทธิ์ไปถ่ายแบบนี้ แบบนี้มีความผิดมั้ย?
ทนายเมย์ : ก็ส่อให้เห็นเจตนาค่ะ ว่าประสงค์ต่อทรัพย์สินในบ้านหรือเปล่า
เราไม่ได้มีเจตนาร้ายนะ มันมีเหตุบรรเทาได้?
ตฤณห์ : มันจะมีโรคทางจิตโรคะนึงครับ Munchausen by proxy syndrome เป็นโรคที่จะทำให้คนอยู่ภายใต้การดูแลตัวเองป่วย เพื่อให้ได้รับความสนใจ ไม่ก็เงินทอง แต่ว่าอันนี้ไม่เข้าข่าย เพราะต้องมี 3 องค์ประกอบหลัก จะมีผู้กระทำเป็นผู้ดูแลหลัก ซึ่งไม่ใช่ ทำให้เหยื่อป่วยซ้ำๆ ต่อเนื่อง อันนี้ผมไม่แน่ใจ เพราะไม่รู้ว่าเคยทำมาก่อนหน้านี้หรือเปล่า สามมีแรงจูงใจ เพื่อบทบาทผู้ดูแล ต้องการความสงสาร ฉะนั้นบอกได้ว่าเคสนี้ไม่ใข่ Munchausen by proxy syndrome แต่ทั้งหมดนี้ คือพฤติกรรมอาชญากรรม ซึ่งเล็งเห็นการตั้งใจทำลายผู้อื่น แต่โรคทางจิตผมไม่สามารถวินิจฉัยได้เพราะผมไม่ใช่จิตแพทย์ แต่อยากทราบว่าเจตนาคืออะไร มีการถ่ายทรัพย์สิน มีการถามรปภ.ว่าบ้านหลังละเท่าไหร่
แอน : ไม่ได้ถาม รปภ.เป็นคนบอกว่าบ้านหลังราคา 30 ล้าน
ตฤณห์ : อยู่ดีๆ รปภ.พูดทำไมครับ
แอน : ก็เขาชวนคุย ว่ามาบ้านไหนอะไรยังไง ป้ามาอยู่ข้างนอก
ผมถามแล้วรปภ.บอกว่าเขาไม่ได้คุยอะไรกับป้าเลย?
แอน : เขาคุยกับอีกคนนึง
คนไหน ต่อสายหารปภ.เลยมั้ย จบเลยนะ?
ตฤณห์ : คุณป้าโกหกหลายอย่างมากเลย ไม่เข้าใจว่าโกหกทำไม
แอน : ป้าไม่ได้โกหก ก็เขาคุยกับอีกคนนึง เขาคุยกัน
ตฤณห์ : แต่เขาไม่ได้คุยกับเรา ถูกมั้ยล่ะ
แอน : ป้าก็อยู่ตรงนั้น
ตฤณห์ : เขาไม่ได้คุยกับเรา เราแค่ได้ยิน
แม่หยก : แต่เมื่อกี้ป้าบอกเขาคุยกับป้า
แอน : หมายถึงป้าอยู่ตรงนั้นด้วย เหมือนอยู่ในกลุ่มที่อยู่ด้วยกันนั่นแหละ
ตฤณห์ : จริงๆ ถ้าผมอยู่ในกลุ่มเพื่อน อันนี้เรียกว่าแถ ซึ่งคนลักษณะแบบนี้เจอเป็นร้อยคนแล้วครับ มันคืองานของผม ผมจับพิรุธคนโกหกเป็นอาชีพ อันนี้คือเลเวล 1 2 3 ไม่เกินนี้แต่ผมไม่เข้าใจเจตนา เจตนาเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นครับ เขาอยากรู้ว่าเจตนาคุณป้าทำทำไม ผิดไม่ผิดเรารู้อยู่แล้วว่ามันผิด แต่เขาอยากรู้เจตนา เรากำลังถามให้คุณป้าตอบเองว่าทำทำไม
แอน : (เงียบ)
ตฤณห์ : คุณป้าไม่ต้องตอบตรงนี้ก็ได้ครับ สุดท้ายคุณป้าก็ต้องเจอผมอยู่ดี ในอีกสถานที่นึง เพราะผมเข้าไปบรรยายตลอด ผมบรรยายหลายที่ ไม่เป็นไร ให้เป็นสิทธิ์ของเขาแล้วกัน เราให้พื้นที่เขาอธิบายแล้ว เพราะคนเป็นแม่ไม่ได้อยากรู้อะไรมาก นอกจากเจตนาทำร้ายลูกเขาทำไม จริงๆ คุณขโมยทรัพย์สินเขาไป เขายังไม่โกรธเท่าคุณทำให้ลูกเขาป่วยเลยนะ
แอน : แล้วเขาบอกว่าป้าขโมยของ ไม่ถูกต้อง
ตฤณห์ : เอาทีละเรื่องครับ เอาเรื่องนี้ก่อน
ป้าจะบอกว่าทางนี้ไปกล่าวหาป้าวาป้าขโมยของ?
แอน : หมายถึงโพสต์ในโซเชียลว่าเราไปขโมยของคนอื่น เขาโพสต์มาในนามของเรา
ป้าก็ต้องบอกเจตนาคืออะไร การเอาเดทตอลใส่ให้เด็ก เด็กมันตายได้นะ?
ยายตุ่น : ใจคออำมหิตมาก ทำกับเด็กได้ ทำได้ยังไง ถึงตายได้เลยนะ เด็ก 2 ขวบ 4 เดือน เด็กเล็กมาก แล้วลูกสาวเอ็นดูคุณป้ามาก บอกแม่เราให้เงินเขาน้อยไปมั้ย
แอน : ป้าไม่ได้สตางค์สักบาทเดียว
ยายตุ่น : ก็ยังทำงานไม่เสร็จไงคะ แล้วคุณป้าก็หนีออกจากบ้านไปซ่อนตัวทำไม
แอน : ไม่ได้ซ่อน ป้ามานั่งกินขนม
ยายตุ่น : กินข้างนอกก็ได้ มันชม.นึงเลยนะ
แอน : มันไม่มีที่นั่ง
ยายตุ่น : มีที่นั่งหน้าบ้าน
แม่หยก : มีห้องชั้น 4 ให้รอ ให้พักระหว่างที่ไม่ได้ทำงาน
แอน : เขาไม่ได้บอก
แม่หยก : บอกทุกอย่าง
แอน : เขาไม่ได้พูด นั่งชั้น 4 ให้รอ ไม่ได้พูดเลย
ยายตุ่น : ป้าขึ้นไปชั้น 4 ด้วย
แอน : ก็เขาบอกให้ทำความสะอาด ก็ดูดฝุ่นทำทุกอย่าง
ยายตุ่น : อย่าแถเลยนะ
ตฤณห์ : อยากรู้มากเลย เปิดเครื่องดูดฝุ่นทิ้งไว้ทำไม
แอน : ดูดฝุ่นไง ไม่ได้ทิ้งไว้
ตฤณห์ : เปิดทิ้งไว้ มือถือโทรศัพท์อยู่ เปิดทำไม
แอน : ป้าทำความสะอาด เขาได้มีโพสต์รูปมั้ยว่าป้าไประเบียง ไปกวาดไปทำไปอะไร
ตฤณห์ : ผมถามตอนเปิดแล้วไม่ได้ทำอ่ะ อยากรู้ ว่าทำทำไม
แอน : เปิดแล้วก็ดูด
ตฤณห์ : ทุกอย่างมีภาพหมด ผมขี้เกียจถามแล้ว คุณป้าโกหกทุกประโยคเลย
ป้าต้องยอมรับอย่างว่าป้าไม่ได้ทำบ้านนี้เป็นบ้านแรก มีผู้เสียหายคนอื่นที่ป้าไปทำกับเขาแบบนี้ไว้เหมือนกัน ป้ารู้มั้ย?
แอน : ไม่ทราบ
หลายบ้าน ป้าอยากคุยมั้ยล่ะ อยากรู้มั้ยป้าไปทำอะไรไว้บ้าง?
แอน : ไม่ได้อยากรู้ ไม่ทราบเหมือนกัน
เดี๋ยวจะให้ต่อสาย ป้าจะได้รู้ว่าป้าไปทำอะไรเอาไว้บ้าง อันนี้อาจมีคนด่าว่ารุมป้าทำไม ศาลเตี้ยหรือเปล่า ตัดสินป้าเขา ผมยืนยันว่าไม่ได้ตัดสินป้าเลย ตร.กับกฎหมายจะเป็นคนตัดสินป้าเอง แต่สิ่งที่ผมกำลังทำอยู่ ผมกำลังเป็นกระบอกเสียงให้สองท่านนี้ อ.ตฤณห์ก็เป็นนักอาชญาวิทยาพิสูจน์คน อ่านภาษากาย?
ตฤณห์ : ผมสอนตร.ทุกรุ่นเลยครับ
สิ่งที่คุยกับป้า เพื่อความเป็นธรรมให้กับทางเขา อยากให้ป้าพูดความจริงเพราะอย่างน้อยมันจะมีเหตุบรรเทา หากมีเหตุไปขั้นศาล อย่างน้อยป้าก็พูดว่าดิฉันก็ยอมรับในรายการนะว่าฉันก็ผิดจริง แต่ถ้าป้าจะปากแข็งแบบนี้ มันก็ลำบากนะ?
ทนายเมย์ : ก็รับเต็มค่ะ
เราอยากให้ป้ามีโอกาสตอบ หรือพูดขอโทษขอโพย ป้าก็ทำได้ ตกลงป้าทำไปเพราะอะไร ป้าพูดความจริงมาเถอะ วันนี้มันเป็นโอกาสของป้า?
ตฤณห์ : หลังจากนี้ไม่มีโอกาสแล้วนะครับ ผมอยากทราบว่าคุณป้าทำทำไม
แอน : คือไม่ได้ตั้งใจ
แต่ยอมรับว่าทำจริง?
แอน : ทำ ยังไงก็ขอโทษ
เพื่ออะไรป้า เพื่อกลับมาเอาของเขา เวลาเขาพาเด็กไปรพ.ใช่มั้ย?
แอน : ไม่ใช่ ไม่เคยคิดจะขโมยเลยสักนิดเดียว
ทำไมต้องเอาเดทตอลให้เด็กกิน?
แอน : ตอนแรกไม่ทราบ เพราะเดทตอลมันเหมือนนม
ตฤณห์ : ผมไม่ซื้อเหตุผลนี้ เพรุคณป้าเอาเดทตอลไปฉีดพื้นแล้วทำความสะอาดอยู่เลย เอานมฉีดพื้นทำไมครับ
แอน : (เงียบ)
ตฤณห์ : ขอคำตอบได้มั้ยครับ
ระหว่างป้าคิด โฟนอินหา “คุณแหม่ม” ผู้เสียหาย รู้จักป้าแอนมั้ย?
แหม่ม : เคยจ้างมาทำงาน ทำความสะอาดห้องที่คอนโดค่ะ ตอนนั้นหนูอธิบายเรื่องงานให้เขาว่าต้องทำตรงไหน ตรงไหนที่ไม่ต้องทำค่ะ ด้วยความหนูอยู่กับเขาที่ห้องเลย หนูเลยบอกเขาว่าชั้นนี้เป็นชั้นที่หนูเก็บเงินกับทรัพย์สินนะ ไม่ต้องเปิดหรือทำอะไรเลย พอมารอบแรก เงินหายไป 1 พันบาท หนูก็คิดว่าหนูเอาเงินไปทำอะไรหรือเปล่า ก็เลยไม่ได้อะไร พอรอบสองก็คุยกับแฟน แฟนเลยแอบติดตั้งกล้องตัวเล็กๆ ปรากฏว่ารอบที่สองเขาเข้ามาคอนโดหนูเขาถือข้าวกับน้ำมาให้ แต่หนูไม่ได้กินนะคะ หนูบอกหนูจะออกไปข้างนอกแป๊บนึง หนูเลยลงมานั่งที่นิติคอนโด สรุปว่าพอเขากลับไป หนูมาเปิดกล้องดู เขาหยิบเงินไปประมาณ 5 พันถึง 1 หมื่น หนูจำไม่ได้แล้ว กับสร้อยคอค่ะ
ได้แจ้งความมั้ย?
แหม่ม : ตอนนั้นมีการคุยกับเขา บอกเขาว่าถ้าคืนของคืนเงินหนูมา หนูจะไม่ดำเนินการอะไรเลย เขาก็คืนค่ะ แล้วก็บอกว่าอย่าโพสต์หรือลงอะไรในกลุ่มเพราะเขาจะทำงานไม่ได้
คุณมีหลักฐานเป็นกล้องวงจรปิดอยู่มั้ย?
แหม่ม : มีเป็นคลิปอยู่ค่ะ
แต่เขาสั่นหัวว่าไม่เป็นความจริง?
แอน : เป็นไปไม่ได้
แหม่ม : สะดวกเจอมั้ยคะ ไปเจอที่โรงพักได้นะคะ
แอน : ได้ เป็นไปไม่ได้ ไม่มีอย่างนั้น
แหม่ม : ก็พร้อมไปเจอเหมือนกันค่ะ
แอน : ล่าสุดที่ป้าไปทำงานบ้านแถวงามวงศ์วานซอย 12 เขาตั้งเงินไม่รู้ลองใจหรือยังไง เขาตั้งไว้ที่เตียง ไม่มีกล้องวงจรปิด ป้าไม่แตะสักบาท ไปถามเขาได้ พระเลี่ยมทองอยู่ที่ห้อง
ตฤณห์ : มีเงินอยู่ 10 บ้าน เราไม่หยิบ 9 บ้าน แต่เราหยิบ 1 บ้านก็ถือว่าผิดครับ
แอน : ใช่ แต่ป้าไม่เคยได้ยินคำพูดอย่างนี้เลย ไม่เคยไปรับงานที่คอนโดอะไร ไม่เคยหยิบสร้อยทองและหยิบเงินเขา เขาพูดโกหก ป้าไปรับงานตอนไหน แล้วถือข้าวมาให้เขา มันเป็นไปได้เหรอ
แหม่ม : ฟังนะคะ หนูยังไม่ได้พูดเลยนะว่าสร้อยทอง หนูแค่พูดว่าสร้อยคอ
แอน : ก็นั่นแหละ ป้าฟังเป็นสร้อยทอง แต่เข้าใจมั้ยว่ามันเป็นไปไม่ได้ หนูสร้างขึ้นมาเองหรือเปล่า
แหม่ม : ป้าไม่ต้องร้อนรนก็ได้นะคะ เดี๋ยวไปเจอกันที่โรงพักก็ได้ เพราะหนูมีหลักฐานครบทุกอย่างค่ะ
แอน : ได้เลยค่ะ เชิญ
ป้าได้สิทธิ์นั้นเลย ตร.รออยู่ด้านหน้านะ?
แอน : ไปเลย
ขอบคุณตร.สน.บางโพงพางนะเขาดูรายการ เขาส่งมาแล้วนะ ผมไม่ได้พูดเล่น?
แอน : หมายคนนี้ หรือคนนั้น
คนนี้และคนนั้นด้วยครับป้า ผมบอกป้าแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นมีความผิด?
ทนายเมย์ : เคสคุณแม่ ความผิดปรากฏชัดอยู่แล้ว ไม่ว่าจะกล้องวงจรปิดหรืออะไรก็แล้วแต่ ป้าจะอ้างว่าไม่รู้ว่าสิ่งที่ป้าทำมันไม่ใช่ความผิดมันไม่ใช่ไง เพราะภาพจากกล้องวงจรปิดก็เห็นอยู่ที่ป้าอ้างว่าในฟอกกี้คือนม แต่ป้าใช้ฉีดพื้น แล้วป้าจะเอามาใส่ขวดนมได้ไง ทั้งที่ป้าก็มีอาชีพแม่บ้านอยู่แล้ว ดังนั้นการจะอ้างว่าไม่รู้ให้พ้นผิด ไม่ได้ค่ะ
ตฤณห์ : ผมคุยไปเยอะแล้ว คุณป้าได้โอกาสแล้วคุณป้าไม่ใช้
ทำไมป้าต้องเอียงไปฝั่งโน้น?
ตฤณห์ : รู้สึกไม่ปลอดภัยครับ ผมบอกให้อย่างนึง เผื่อคนคิดว่ามาออกรายการพี่หนุ่มแล้วมันช่วย หมวก แว่นดำ หน้ากากอนามัย เสื้อแขนยาว ไม่ได้ช่วยปิดบังอะไรเลย ถ้าคุณป้ายังหายใจอยู่ ผมก็ยังดูได้อยู่ ผมเห็นคนโกหกมาหลายร้อยคนแล้วครับ มันก็สิทธิ์คุณป้าแหละ แต่โทษจะหนักขึ้นไง เพราะคุณป้าไม่ให้การที่เป็นประโยชน์ ไม่ยอมรับ ไม่อธิบายเจตนา บางทีถ้าอธิบายมันอาจลดหย่อนโทษให้เบาลง เราพูดแล้วว่าให้โอกาสคุณป้าอธิบายว่าคุณป้าทำทำไม คุณป้ามีหนี้มั้ย
แอน : มีค่ะ
ตฤณห์ : หนี้ทั้งหมดเท่าไหร่ครับ
แอน : แต่ละเดือนก็ 3,500 หรือ 2,500 5-6 พัน
ตฤณห์ : เคยใช้ยาเสพติดมั้ยครับ
แอน : ไม่เคยค่ะ
ตฤณห์ : เคยรับอุบัติเหตุรุนแรงมั้ยครับ
แอน : ก็มีค่ะ เดินกะเผลกเพราะเข่าเสื่อมค่ะ
ตฤณห์ : มีบุตรมั้ย
แอน : มีค่ะ
ตฤณห์ : กับสามีเก่าเหรอ
แอน : ค่ะ
ตฤณห์ : จดทะเบียนมั้ยครับ
แอน : หย่าแล้วค่ะ
ตฤณห์ : ตอนแรกบอกไม่มีลูกใช่มั้ย
แอน : ไม่ได้บอกค่ะ
ตฤณห์ : คุณป้ามีลูกกี่คนครับ
แอน : สองคนค่ะ ผู้ชายคน ผู้หญิงคน คนโตเป็นผู้ชาย
ตฤณห์ : ลูกชายทำงานอะไร
แอน : เป็นเด็กพิเศษ ฝากเขาไว้ที่ต่างจังหวัด เราดูแลเขาไม่ได้ เขามีภาวะทำร้ายคน
ตฤณห์ : แล้วลูกคนที่สองล่ะ เราเลี้ยงมั้ย
แอน : ก็ส่งเสียเลี้ยงดู ส่งเงินให้บ้าง
ตฤณห์ : ทุกเดือนมั้ย
แอน : นิดๆ หน่อยๆ เพราะเราไม่ได้มีรายได้เยอะ
ตฤณห์ : ถ้ามีประวัติขโมยของคนอื่น เอาเงินไปให้ใคร ใช้เองหรือให้คนอื่น
แอน : ป้าไม่ได้ขโมย
ตฤณห์ : แล้วที่จับได้แล้วเอาเงินมาคืนเขา เราเรียกว่าอะไร ยืมเหรอ
แอน : ขอคุยกับเขาแล้วกัน ถ้าเขามากล่าวหาป้า ป้าก็อยากเห็นหน้าเขา ว่าป้าเคยทำแบบนั้นจริงมั้ย ทำไมเรานึกไม่ออกว่าเคยมีเหตุการณ์แบบนี้ แค่นั้นเอง
ป้าอาจทำหลายคนจนจำไม่ได้?
แอน : ไม่ใช่ ไม่เคยรับงานคอนโด
คุณเอาเรื่องถึงที่สุดมั้ย?
แม่หยก : ที่สุดค่ะ
ยายตุ่น : จะได้ไม่ไปทำกับคนอื่นต่ออีก ถ้าเราเงียบอยู่ เขาก็ไปทำอีกหลายบ้าน
แม่หยก : เขายังรับงานอยู่เลย หลังบ้านเรา
แอน : ไม่ได้รับแล้ว เพราะมันรับไม่ได้ เขาโพสต์ 2.5 ล้านวิว ใครจะไปรับ
แม่หยก : หลังออกจากบ้านเราไป ก็ยังไปโพสต์รับงานอยู่ เพราะเขาไม่เห็นที่เราโพสต์
ตฤณห์ : ห้าวันที่แล้วยังโพสต์อยู่เลยครับ
แอน : แต่ไม่มีใครติดต่อมา เราไม่ได้ติดต่อไป
ตฤณห์ : มีสองเฟซบุ๊กใช่มั้ย
แอน : มีเฟซเดียว แล้วเปลี่ยนชื่อแค่นั้นเอง
ตฤณห์ : เปลี่ยนทำไมครับ
แอน : โอ้โห เขาไปถล่มเราขนาดนั้น
ตฤณห์ : เปลี่ยนชื่อเฟซบุ๊กมันหนีความผิดไม่ได้ครับ เหมือนเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนเบอร์ ก็หนีไม่ได้เช่นเดียวกัน บอกไว้ตรงนี้เป็นความรู้แล้วกัน มันคือตัวเรานี่แหละที่กระทำการ
ตอนนี้ต้องบอกป้าว่าตร.มารอป้าอยู่ด้านหน้า เพื่อเชิญตัวป้าไปสอบปากคำ หลังป้าถูกแจ้งความ เขามารับถึงที่ อย่าใช้คำว่าจับกุมนะ มาเชิญตัวไปสอบปากคำ?
แอน : คุณหนุ่มล่อป้ามาให้ป้าถูกจับกุมใช่มั้ย ก็คุณหนุ่มจ้างป้า 5 พันให้ถูกจับกุมแบบนี้ มันไม่ใช่
ไม่ใช่อย่างนั้น ลองถามตร.สิ เขามาไง ผมให้ทีมงานเชิญเขาไป เขาถามก่อนเลยว่าถ้าป้ามา ป้าได้เงินเท่าไหร่ ป้าถามมั้ย ผมมีบันทึกไว้หมดนะ?
แอน : ป้าแค่บอกว่ามีค่ารถมั้ย
ป้าถามว่าให้เงินป้าได้เท่าไหร่?
แอน : ใช่ เขาบอกคุณมีค่ารถให้มั้ย เพราะเราต้องจ้างรถไป
เราบอกมีให้ 5 พัน ถูกมั้ย แล้วป้าบอกจะนั่งมอเตอร์ไซค์มา ค่ามอเตอร์ไซค์ใครจะจ่ายให้ ป้าถามมั้ย?
แอน : ถาม เพราะป้าจ้างรถมา
แล้วป้ามาบอกผมล่อป้ามาให้ป้าโดนจับเหรอ?
แอน : มันก็ถูกต้อง
ถามคุณตร. มายังไง?
ตร. : พอดีเห็นในรายการพอดี ก็ตามเรื่องนี้อยู่พอดี เลยตามมา
ผมไม่ได้ตามเขามานะ ถ้าผมตามเขามา เมื่อกี้ผมคงไม่ตำหนิเขาหรอกว่าทำไมเขาไม่รับแจ้งความ ป้าต้องเมคเซ้นส์นิดนึง ผมตำหนิเขาอยู่ว่าทำไมบางโพงพางไม่รับคดีนี้ ถ้าป้าได้ยินผมพูดนะ อยู่ดีๆ เขาก็โผล่มาเลย ผมถึงบอกว่าขอบคุณนะที่มารับป้าไปสอบปากคำ ผมไม่ได้เชิญเขามาป้า ป้าอย่าตีโพยตีพาย เวลาผมให้ป้าตอบคำถาม ป้าไม่ตอบอะไรเลย อีกอย่างนะถ้าป้าจะพูดขนาดนี้ ถ้าป้าทำผิดจริงๆ ป้าไม่ควรออกมาให้สัมภาษณ์แบบนี้หรอก เพราะคนอื่นเดือดร้อน อย่าโทษคนอื่น มองตัวเองก่อนป้า เราอายุเท่ากัน อย่าหาว่าสอน นะป้านะ แล้วอันนี้เขาไม่ได้มาจับป้านะ เขามาเชิญตัวไปสอบปากคำ ถูกมั้ย?
ตร. : ใช่ครับ
ป้าเข้าใจหรือไม่เข้าใจ ผมไม่สนใจ ป้าเอาเดทตอลให้เด็กอายุ 2 ขวบกิน ทำได้ไง ป้าจะปฏิเสธตรงนี้เหรอว่าฉันไม่ได้ทำ ฉันไม่รู้ ป้าเอาขวดน้ำยาเดทตอลมาพ่นพื้นแล้วบอกว่าเอานมมาพ่นพื้น พยานหลักฐานมีหมด กล้องวงจรปิดก็มี ป้าจะพูดอะไรอีก เอาไงต่ออาจารย์?
ตฤณห์ : อยากให้ผู้เสียหายคนอื่นรวมตัวกันแจ้งความดำเนินคดี ถ้ามีหลักฐานก็เอามา ถ้าไม่มีก็เอาได้เท่าที่มี อย่างสลิปโอนเงินเพราะเคยว่าจ้างมารวมกัน เป็นอย่างเดียวที่น่าจะทำได้ ปากแข็งแบบนี้
คุณตร.เชิญครับ?
แอน : (ป้าเดินออกจากรายการ)
จริงๆ ตร.จะรออยู่ด้านหน้าอยู่แล้ว นี่เป็นครั้งแรกที่เข้ามาถึงในรายการ เดี๋ยวส่งทางคุณหยกไปให้ปากคำเพิ่มเติม เดี๋ยวมีคุณแหม่มอีก เป็นผู้เสียหายเพิ่ม ฝากดูแลละเอียดเลยนะเพราะมันเป็นเรื่องของเด็ก?
ตฤณห์ : ปากแข็งมาก
คุณแหม่ม ขอเชิญไปบางโพงพางด้วยนะ?
แหม่ม : ได้เลยค่ะ ยินดี
เดี๋ยวจะมีผู้เสียหายเพิ่มอีก 2-3 คน เดี๋ยวผมจะส่งไป ผมนี่ขึ้นเลย บอกว่าผมล่อให้มา โอ้โห ผมไม่ได้ล่อมาด้วยความสัตย์จริงเลย?
ตฤณห์ : ปากแข็ง มันเป็นการคาดหวังของผมเฉยๆ จะให้เขาสารภาพ แต่คนที่ทำผิดจริงๆ จำคุกมาแล้ว 10 กว่าปี ผมเข้าไปคุย เขายังพูดว่าเขาไม่ได้ทำอยู่เลย จนวันสุดท้ายที่อยู่ในเรือนจำ เขาก็พูดว่าเขาไม่ได้ทำ แสดงว่าคนสารภาพหรือยอมรับผิดมันไม่ใช่ทุกคนนะ บางคน พยาน หลักฐานขนาดนี้ เขาบอกเขาไม่ได้ทำ เมื่อกี้เขายังบอกว่านมทำความสะอาดได้เลย โยนความผิดให้คนอื่นเป็นพื้นฐานเลยของคนทำผิด แล้วก็โกหกเป็นเรื่องปกติ แต่คุณแม่คุณยายทำถูกต้องทุกอย่าง เก็บหลักฐานส่งรพ.ทำถูกต้องทุกอย่าง ขอชื่นชม บ้านไหนเจอเหตุการณ์แบบนี้ก็ให้ทำแบบนี้ครับ
เรามีค่าเดินทางให้แขกรับเชิญอยู่แล้ว คุณอาร์มประสานไป ถามว่าแกอยากมามั้ย แกบอกว่าอยากมา เราก็บอกว่ามามันไม่ดีนะ เดี๋ยวคนจะว่านะ แกบอกว่าแกโดน 2.4 ล้านคนด่า จากเพจของคุณ แกอยากมาแก้ต่าง ตอนต้นรายการแกก็พูดแบบนี้?
ตฤณห์ : แกพูดเรื่องยอดวิวบ่อยมาก พูดอยู่ 4 รอบ
แกบอกแกอยากมาออก แล้วแกถามว่ามีค่าใช้จ่ายให้แกเท่าไหร่ ทีมงานบอกมี 5 พัน แกถามว่าบวกค่ามอเตอร์ไซค์หรือเปล่า ทางเราก็บอกว่าเดี๋ยวเราจ่ายให้ แกก็มา นั่นแหละ แต่ตร.เขาดูแล้วเขามาเองจริงๆ ผมไม่ได้ไปเรียกหรอก ถ้าผมไปเรียกเขา ผมจะไม่ตำหนิเขาเลยตั้งแต่แรก เพราะตอนแรกเขาไม่ได้รับแจ้งความ แค่ลงบันทึกประจำวัน ผมแค่สงสัยว่าทำไมไม่ดำเนินคดี เพราะหลักฐานมันชัดมาก ทั้งฟอกกี้ ต่างๆ นานา ป้าจะบอกว่ากลัวถือขวดนมแล้วหล่น เลยเอาถุงดำใส่มา อาจารย์วิเคราะห์แบบนี้คือยังไง?
ตฤณห์ : ผมคิดในเคสร้ายที่สุดเลย คือป้องกันรอยลายนิ้วมือ แต่ไม่รู้ว่าเขาคิดขนาดนั้นมั้ย แต่ถ้าเป็นผม ผมทำ เพราะป้องกันลายนิ้วมือติด ผมคิดว่าเขาไม่รู้ว่ามีกล้อง กล้องซ่อนมั้ยครับ
แม่หยก : ไม่ซ่อนค่ะ แต่เป็นสีเดียวกับฝ้า
ตฤณห์ : อาจไม่เห็นก็ได้
แบบนี้ถึงพยายามฆ่ามั้ย?
ทนายเมย์ : อย่างที่เมย์แจ้งต้องดูว่าน้ำยาฆ่าเชื้อตัวนี้ มันมีส่วนผสมที่จะทำอันตรายแก่ชีวิตได้มั้ย ถ้าทำได้ ก็ถือว่าหนักอยู่ค่ะ เป็นพยายามฆ่า แล้วกรณีที่เขาถ่ายรูปทรัพย์สินตรงนี้ หากพิสูจน์ได้ว่าเขาประสงค์ต่อทรัพย์ก็ผิดเพิ่ม เจตนาฆ่าโดยไตร่ตรองและการตระเตรียมเพื่อกระทำความผิดอื่นมันก็หนักค่ะ
ทั้งหมดที่เกิดขึ้น มันสามารถเรียกได้เลยว่าในทางกฎหมายเรียกว่าเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ เป็นพยานชั้น 1 อยู่แล้ว มันเข้าใจได้ รับฟังได้โดยปราศจากข้อสงสัยอื่นๆ ได้เลย หลักกฎหมายเป็นอย่างนั้น ที่สำคัญคดีนี้เป็นอาญาแผ่นดิน ตร.สามารถดำเนินคดีได้เองเลย ไม่จำเป็นต้องมีเจ้าทุกข์ไปแจ้งด้วยซ้ำ ตร.รู้ก็สามารถดำเนินคดีได้เลย มันชัดมาก เอาตรงๆ มีข้อหาที่เคยถูกแจ้งที่สน.บางกอกน้อย ตัวการในข้อหาลักทรัพย์?
ทนายเมย์ : เป็นประวัติอาชญากรรมใช่มั้ยคะ
ตฤณห์ : ตรงเลย นี่ไม่ใช่การทำความผิดครั้งแรก ถ้าดำเนินการปฏิบัติการแบบนี้แสดงว่าเคยทำมาแล้ว และได้ผล
ป้าถูกเชิญตัวไปแล้ว ระหว่างอยู่ในลิฟต์โทรหาใครไม่รู้ บอกว่าถูกหลอกมา กูผิดอีก นี่เขามีลูก เอาเดทตอลใส่ขวดนมให้ลูกเขากิน ก็หาว่าทางนี้ผิดที่ไปกล่าวหาเขา เขาถูกอีนี่เชิญมาออกรายการ ตร.มาเอง กูผิดอีกล่อซื้ออีก เจ้าของห้องคอนโด มีกล้องวงจรปิด ว่าป้าไปขโมยสร้อยเขา ป้าบอกมึงโกหก กูถูก มึงผิด กูไม่ได้ขโมย ไม่เคยทำงานคอนโด แต่มีกล้องวงจรปิด ไม่เคยโทษตัวเอง?
ตฤณห์ : บุคลิกภาพแบบพิเศษครับ
ถ้าผมต้องการจับไต๋ จับผิด ผมดูอะไรได้บ้าง?
ตฤณห์ : มอบหนังสือให้เลยสองเล่ม ศิลปะแห่งการไม่ตกเป็นเหยื่อ ใครรู้ทันคนนั้นรอดครับ เมื่อกี้มีทริกนิดนึง มือเขากดอยู่ตลอดเวลา แต่ความกลัวเขาน้อยมากนะครับ น่าจะทำมาจนชิน เลยรู้สึกกลัวน้อย แต่พอเจอหลักฐานมัดตัวเอง ชีพจรขึ้น นี่คือภาษากายเบื้องต้น แว่นดำ หน้ากาก ไม่ได้ช่วยหรอกครับ เราไม่ได้ดูหน้าเลย
คาใจมากที่บอกว่าผมหลอกให้มา ล่อซื้อ ถ้าผมทำจริงๆ นะ ถ้าป้าบอกว่าหลอกป้ามา ล่อซื้อ ผมจะบอกว่าใช่ กูหลอกมึง ผมจะพูดคำนี้เลย เพราะคนอย่างมึงไม่ควรออกมาข้างนอกสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่น ผมจะพูดคำนี้เลย แต่ผมไม่ได้หลอกจริงๆ สบายใจขึ้นมั้ย?
แม่หยก : สบายใจขึ้นมากๆ เราอยากจับเขาให้ได้ เขาอันตรายมากๆ แล้วดูจากที่พูด ไม่มีความเป็นมนุษย์เลย ไม่มีสำนึกเลยแม้แต่นิดเดียว ทุกอย่างก็พยายามปฏิเสธทั้งหมด ทั้งที่หลักฐานชัดเจนมาก
ตฤณห์ : หาชัดเจนกว่านี้ไม่ได้แล้วครับหลักฐาน
ทุกอย่างเจือสมหมด ตามหลักกฎหมาย คนดูทางบ้านก็เข้าใจได้ หนึ่งมาถึงบ้าน มีพฤติกรรมถ่ายรูป อ้างว่าถ่ายรูปบ้าน แต่ถ่ายเจาะข้อมูล ถ่ายทะเบียนรถ ชื่อ นามสกุล ถ่ายไว้หมด จากนั้นขึ้นไปชั้นสอง ชั้นสาม ไปหยิบขวดนม ใช้วิธีการเอาถุงดำหยิบขวดนมถือมา อาจจะเป็นการป้องกันลายนิ้วมือตัวเองที่ไปติดขวดนม จากนั้นเอาขวดฟอกกี้ ที่ข้างในเป็นเดทตอล เทใส่ขวดนม เอากลับขึ้นไปแล้วตั้งให้เด็กกิน ตั้งไว้ที่เดิม ทุกสิ่งทุกอย่าง เอาตรงๆ นะ อย่าหาว่าโง้นงี้ มีแต่ควายที่จะฟังป้า?
ตฤณห์ : มีแต่ควายที่จะเชื่อ แต่คนแบบนี้มีเยอะครับ คนที่คิดว่าตัวเองไม่ผิดเลย และโทษทุกอย่าง มีเยอะครับ แต่ก็นั่นแหละ มันหนีไม่พ้นหรอก
ยังไม่รวมผัวด้วยนะ ผัวขี่รถมาส่ง ไม่รู้มีพฤติกรรมร่วมกันหรือเปล่า?
ตฤณห์ : ต้องดูประวัติ ถ้าเคยถูกแจ้งข้อหาแบบนี้ มันก็ส่อว่าเคยมีประวัติอาชญากรรมในแนวทางนี้ คนทำแบบนี้อาจเคยถูกจำคุกด้วยซ้ำ เพียงแต่เราไม่รู้ แต่คิดว่าไม่ใช่การทำครั้งแรกแน่นอนครับ เพราะเขาไม่กลัวเลย
จากนี้จะทำยังไงต่อไป?
แม่หยก : จะติดตามคดีต่อไปค่ะ จะตามไปเรื่อยๆ จนกว่าผลจะสิ้นสุด
อยากให้เอาหลักฐานไปชี้เป็นจุดๆ คนดีๆ ไม่ทำแบบนี้แน่ๆ?
แม่หยก : เมื่อวานรวบรวมทั้งหมดส่งให้คุณตร.ดูเรียบร้อย แต่ตร.ยังไม่ได้เปิดดู อ่านเอกสารที่เราเตรียมไว้ให้ เมื่อคืนสอบปากคำฝั่งเราไปแล้ว 2 ชม.
คุณไปเปิดให้ตร.ดูต่อหน้าเลย แล้วชี้ให้เห็นพฤติกรรม บอกว่าเราต้องการดำเนินคดี ไม่เอาลงบันทึกไว้เฉยๆ ต้องเน้นตรงนี้ หรือฟ้องเองได้มั้ย?
ทนายเมย์ : ฟ้องเองได้ค่ะ ถ้าเรามีพยานหลักฐานครบ ที่ดูก็ค่อนข้างครบอยู่
ฟ้องเองก็ได้ ไม่มีทนายมาบอก?
แม่หยก : ได้ค่ะ
มีอะไรอยากฝาก?
ทนายเมย์ : อยากเตือนคุณพ่อคุณแม่ที่จ้างพี่เลี้ยงออนไลน์ ก่อนตัดสินใจว่าจ้างใคร อยากให้เช็กประวัติของพี่เลี้ยงให้ดีก่อน เพราะความปลอดภัยของลูกคุณ มันสำคัญกว่าความสะดวกสบายใดๆ ทั้งสิ้นค่ะ อยากฝากตรงนี้ค่ะ
อย่างไรก็ตาม หนุ่ม กรรชัย ยืนยันอีกครั้งรายการโหนกระแส ไม่ได้เป็นศาลเตี้ย ตัดสินใครผิดถูก แต่วันนี้มันนอกเหนือจริงๆ เราเองเป็นกระบอกเสียงให้ฝั่งนี้ แล้วเชิญฝั่งป้ามาชี้แจง ตร.เขาเห็นเขาก็มาเอง เราไม่ได้ไปล่อซื้อนะ ย้ำอีกครั้ง ผกก.เขาให้มา เพราะเขาดูเราอยู่ เขาไม่ให้โฟนอิน เขาเลยส่งตร.มาเลย