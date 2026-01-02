“แมน การิน” แนะอยากเป็นเศรษฐีหน้าใหม่ ต้องทำ 6 สิ่งนี้!

เรียกว่ารอคอยกันทุกปี สำหรับวิธีเสริมดวงรับปีใหม่กับหนุ่ม “แมน การิน” โดยล่าสุดเจ้าตัวก็ไม่ปล่อยให้รอนาน ได้ออกมาแนะวิธีเป็นคนดวงดี เป็นเศรษฐีหน้าใหม่ 2569 โดยเผยว่าควรทำ 6 สิ่งนี้
“ต้นปี 2569 นี้ ขอเป็นคนดวงดี เป็นเศรษฐีหน้าใหม่ 2 มกราคม 69
1. ต้องมีสีส้ม-เหลืองทอง เช่น เครื่องประดับต่างๆ เคสมือถือ หรือพวงกุญแจ ได้ตามชอบ
2. เวลาในการเสี่ยงโชค เวลา 09.19 - 11.11 น. เป็นช่วงที่พีคมาก
3. ตั้งตัวเลขต่อท้ายชื่อไลน์ เป็นเลข 795 เลือกใช้ได้เลย ให้ยกเลิกเลขอื่นไปก่อน หลังจากนั้นกลับมาใช้เลขประจำตัวของคุณได้ปกติ
4. เลขมาแรง มาจากผู้ใหญ่ที่เมตตาคุณ เช่น การถามถึงอายุ, เลขสามตัวท้ายเบอร์โทรศัพท์ หรือตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับชีวิตบุคคลท่านนั้น
5. ตั้งรูปวอลเปเปอร์ เป็นรูปดวงอาทิตย์วันใหม่ หรือแสงใหม่ของวัน
6. การทำบุญ ถวายดอกดาวเรือง 9 ดอก หน้าหิ้งพระ/ศาลพระภูมิ ที่บ้านหรือที่ทำงานก็ได้
แค่นี้ก็สามารถส่งเสริมให้คุณโชคดี ได้สิ่งที่ดีกลับมาอย่างมหาศาล”