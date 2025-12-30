“หนุ่ม กรรชัย” เตือน “โดม” อย่าแพ้เสียงในหัว ลั่นอาจเป็นคนแรกโดนกฎหมายใหม่ เผยคำแบบไหนพิมพ์ไม่ได้

ในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ (30 ธ.ค.68) “หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย” และ “ดร.หมวย อริสรา กำธรเจริญ” ได้อ่านข่าวประเด็นร้อน “โดม ปกรณ์ ลัม” ยอมรับโพสต์คอมเมนต์คุกคามทางเพศ “จินนี่ ยศสุดา ลีลาปัญญาเลิศ” ลูกสาวของ “คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์” หรือ “คุณหญิงหน่อย” โดยเจ้าตัวอ้างว่าตนเองดื่มกรึ่มๆ ตกใจกับสิ่งที่ทำลงไป เพราะที่ผ่านมาให้เกียรติผู้หญิงตลอด
ซึ่งวันนี้เป็นวันแรกที่มีผลบังคับใช้กฎหมายคำพูดทางวาจาอันเป็นเรื่องทางเพศที่คุกคามทางกาย เช่นขอจับ ขอเลีย หรือคำสุ่มเสี่ยง อิไต อิคึ อุ๊ย อ๊ะ รวมไปถึงการแสดงกิริยาต่างๆ ทำลิ้น ทำปาก รวมถึงข้อความที่ทำให้คนอื่นอับอาย มีโทษจำคุก 1 ปี ปรับไม่เกิน 20,000 บาท
โดยในรายการ หนุ่ม กรรชัย ได้ฝากไปถึง โดม ปกรณ์ และหนุ่มๆ อย่าแพ้เสียงในหัว
“โดยส่วนตัวผมรู้จักกับโดมนะ ผมไม่รู้ว่าติดต่อโดมไปแล้วโดมจะรับสายหรือเปล่า ฝากตรงนี้เลยแล้วกัน ไม่ใช่เฉพาะแค่โดมนะ ฝากถึงทุกๆ คนเลย ไม่ใช่แค่ลูกของคุณหญิงหน่อยเท่านั้น ผู้หญิงคนอื่นคุณก็ไม่สามารถไปพิมพ์ถึงเขาแบบนี้ได้ เพราะตอนนี้กฎหมายใหม่ขึ้นแล้ว บังคับใช้วันนี้วันแรก ต่อให้ไม่ใช่ลูกหญิงหน่อยลูกใครก็ตามแต่ ลูกชาวบ้านชาวช่องตาสีตาสาคุณก็ไปพิมพ์แบบนี้ไม่ได้ โดนนะ โดนเลย
หรือว่าเห็นผู้หญิงใส่ชุดว่ายน้ำแล้วพิมพ์ว่าขอดู… หน่อยได้ไหม โดนนะ นี่เป็นส่วนนึงที่ผมไม่กล้าเล่นอะไรแบบนี้เลย จะพิมพ์อะไรก็น้านนานจะพิมพ์ที คิดแล้วคิดอีกพิมพ์ดีไหม พิมพ์ไปใครจะมาด่ากูไหม บางทีพิมพ์ไปพูดถึงคนนี้ คนนั้นบอกอ้าวมึงด่ากูเหรอ ไม่ใช่นะพูดถึงอีกคน เดี๋ยวนี้อันตราย
ก็ฝากเตือนคุณหนุ่มๆ ทั้งหลายแล้วกันว่าอย่าแพ้เสียงในหัวนะ แพ้เสียงในหัวไม่ได้แล้วนะ มือลั่นออกไปต้องรับผิดชอบแล้วนะตอนนี้ มีกฎหมายใหม่ออกมาแล้วนะ ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดตามฝั่งที่พรรคคุณหญิงหน่อยบอก คุณโดมน่าจะเป็นคนแรกที่โดนคดีนี้ของประเทศไทย ที่บังคับใช้วันนี้วันแรก”