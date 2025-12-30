xs
แฟนคลับตัวน้อย! “น้องวิน” ลูก “เอ๊าะ กีรติ” ออกสเต็ปเป๊ะทุกเพลง ในคอนเสิร์ต BABYMONSTER (คลิป)

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เรียกว่าเป็นโมเมนต์น่ารักและอบอุ่นหัวใจ สำหรับคลิปที่คุณแม่ “ก้อย วิภาวี” ภรรยาของ “เอ๊าะ กีรติ เทพธัญญ์” ถ่ายวิดีโอขณะลูกชาย “น้องวิน” วัย 9 ขวบ กำลังเอ็นจอยกับคอนเสิร์ตของสาวๆ BABYMONSTER

โดยงานนี้น้องวิน ออกสเต็ป ทั้งร้อง ทั้งเต้น แบบเป๊ะทุกเพลง พร้อมกับมีคุณแม่คอยส่งเสียงเชียร์อัป ส่วนคุณพ่อเอ๊าะที่ข้างๆ กัน ก็ยิ้มมองลูกอย่างเอ็นดู ทำเอาชาวเน็ตชื่นชมคุณพ่อคุณแม่ ที่สนับสนุนและไม่ปิดกั้นในความชอบของลูก

ซึ่งคุณแม่ก้อย ได้ใส่แคปชั่นเอาไว้ว่า “เมื่อพ่อแม่สาย rock ส่วนลูกสาย k-pop ลูกเต้นมันส์ขนาดนี้คุ้มค่าบัตรและ 🤭🕺🏻 ร้องได้ทุกเพลง เต้นได้ทุกเพลง ยอมจ๊ะ😂 ลูกถามว่า…ส่งไปเรียนเต้นได้ยัง 😜😏 #win9years7months #ไปให้สุด #มันส์สุด #lovemonsters #babymonsterinbkk @babymonster_ygofficia ”















