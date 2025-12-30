“จินนี่ ยศสุดา” โพสต์เดือด เสียใจและผิดหวัง ถูกบุคคลสาธารณะใช้ถ้อยคำให้อับอาย ขอปกป้องศักดิ์ศรีตัวเอง!

กลายเป็นดรามาร้อนแรงในสังคม กรณีที่ “โดม ปกรณ์ ลัม” คอมเมนต์คุกคามทางเพศ “จินนี่ ยศสุดา ลีลาปัญญาเลิศ” ลูกสาวของ “คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์” หรือ “คุณหญิงหน่อย” โดยเจ้าตัวอ้างว่าตนเองดื่มกรึ่มๆ ตกใจกับสิ่งที่ทำลงไป เพราะที่ผ่านมาให้เกียรติผู้หญิง ซึ่งเรื่องดังกล่าว ทำ “คุณหญิงหน่อย” ออกมาฟาดเดือด ย่ำยีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ คนทำต้องรับผิดชอบ!
ล่าสุดอินสตาแกรมของจินนี่ ได้โพสต์ถึงเรื่องดังกล่าว ยอมรับว่าเสียใจและผิดหวัง และขอปกป้องศักดิ์ศรีของตนเองและผู้หญิงทุกคน
“จากกรณีคอมเมนต์ที่เกิดขึ้น ดิฉันรู้สึกเสียใจและผิดหวังอย่างยิ่ง ที่ในสังคมปัจจุบันยังมีชุดความคิดและการกระทำที่ไม่ให้เกียรติผู้อื่น โดยเฉพาะเมื่อมาจากบุคคลสาธารณะซึ่งมีอิทธิพลต่อความคิดของคนจำนวนมาก
ดิฉันเข้าใจและยอมรับว่า การทำงานทางการเมืองไม่ว่าจะอยู่ในบทบาทไหนย่อมหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะถูกวิพากษ์วิจารณ์ ทั้งในแง่บวกและลบ อย่างไรก็ตาม เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของความคิดเห็นทางการเมือง หากแต่เป็นเรื่องของการให้เกียรติซึ่งกันและกัน
วันนี้ดิฉันขอให้ความผิดพลาดนี้ เป็นกรณีศึกษา และขอออกมาพูดเพื่อปกป้องศักดิ์ศรีของตนเองและผู้หญิงทุกคน และเพื่อยืนยันว่าการสื่อสารที่ละเมิดและคุกคามทางเพศเช่นนี้ไม่ควรถูกมองเป็นเรื่องปกติในสังคม
ดิฉันขอขอบพระคุณทุกข้อความ ทุกกำลังใจ ที่ส่งมา และขอสวัสดีปีใหม่ทุกท่านมา ณ ที่นี้ ขอให้ทุกท่านมีความสุข กินอิ่ม นอนหลับ และใช้ชีวิตอย่างมีสติ ดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ในปีใหม่นี้และปีต่อๆ ไป จะไม่มีใคร ไม่ว่าจะอยู่ในครอบครัว หน้าที่ หรืออาชีพใด ต้องเผชิญกับการกระทำหรือถ้อยคำที่ทำให้รู้สึกอับอายแบบนี้อีก”