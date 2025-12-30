ต้องรับผิดชอบ! “คุณหญิงสุดารัตน์” ฟาดเดือด “จินนี่” โดนคุกคามทางเพศ ฉะไม่ใช่เรื่องล้อเล่น - ย่ำยีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์!

หลังจาก “จินนี่ ยศสุดา ลีลาปัญญาเลิศ” ลูกสาวของ “คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์” โดนคอมเมนต์คุกคามจาก “โดม ปกรณ์ ลัม” ด้วยคำพูดว่า “ดูไปดูมาเริ่มเงี่xนแล้วนะ เหี้x” ซึ่งล่าสุดเจ้าตัวได้อัดคลิปยอมรับว่าตนเองเป็นคนไปเมนต์เอง ไม่ใช่แอดมินทั้ง 7 คน ทำไปเพราะกรึ่มๆ เตรียมเข้าไปขอโทษคุณหญิงสุดารัตน์กับสิ่งที่ทำลงไป
ด้านพรรค ไทยสร้างไทย ได้โพสต์ถึงกรณีล่าสุดว่าผู้เสียหายเตรียมดำเนินคดี “ทางผู้เสียหายตัดสินใจดำเนินคดีกับดาราดัง ทีมทนายพร้อมแจ้งเอาผิด พ.ร.บ.คอมบ์ฯ และ คุกคามทางเพศ” รวมไปถึงยังแจ้งให้ทราบว่า พ.ร.บ.คอมบ์ฯ คุกคามทางเพศฉบับปรับปรุง เพิ่งเริ่มใช้ในวันที่ 29 ธ.ค.68 ที่ผ่านมานี่เอง
ล่าสุด “คุณหญิงสุดารัตน์” ได้โพสต์ผ่านเพจส่วนตัวถึงกรณีดังกล่าว เรียกร้องให้ทุกคนช่วยปกป้องลูกสาวตนเอง พร้อมแจงเหตุผลที่ลูกสาวไปหาเสียงแทน
“ดิฉันในฐานะแม่ ดิฉันขอแสดงจุดยืนอย่างหนักแน่น ต่อกรณีการคุกคามทางเพศที่เกิดขึ้นกับลูกสาวของดิฉัน แม้ในช่วงนี้สภาพร่างกายของดิฉันจะไม่แข็งแรงนัก แต่ดิฉันจะนิ่งเฉยไม่ได้
.
เมื่อแม่เจ็บป่วย ลูกก็ช่วยไปทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงให้พรรคและเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยความตั้งใจที่ดีต่อประเทศและองค์กร แต่กลับมาเกิดเหตุการณ์เช่นนี้
.
ดิฉันต้องลุกขึ้นมาทำหน้าที่แม่ปกป้องศักดิ์ศรีของลูกสาวของดิฉัน และลูกผู้หญิงทุกคนอย่างถึงที่สุด ซึ่งเหตุการณ์เช่นนี้ไม่ควรที่จะเกิดขึ้นกับใครทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นเพศใด ไม่ควรถูกดูหมิ่นศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์กันเช่นนี้
.
การแสดงความคิดเห็นที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ไม่ใช่เพียงเรื่องล้อเล่นแต่เป็นการย่ำยีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเท่าเทียมทางเพศ และเข้าข่ายการละเมิดและกระทำผิดกฎหมาย
.
ดิฉันขอขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านที่ช่วยกันส่งเสียงปกป้องจินนี่ และแสดงจุดยืนเคียงข้างความถูกต้อง การออกมาเรียกร้องครั้งนี้ไม่ใช่เพียงเพื่อจินนี่คนเดียว แต่เพื่อยืนยันว่าการคุกคามทางเพศไม่ว่าจะในรูปแบบใดหรือกับใครก็ตาม เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ในสังคมไทย และผู้กระทำผิดต้องรับผิดชอบต่อสิ่งที่ตนเองก่อไว้ทั้งทางสังคมและกฎหมายอย่างยุติธรรม”