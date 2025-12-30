xs
รู้จัก “จินนี่ ยศสุดา” ลูกสาว “คุณหญิงสุดารัตน์” สวยเก่งรอบด้าน หนุ่มๆ หัวใจละลาย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



หลัง “โดม ปกรณ์ ลัม” ออกมายืดอกยอมรับว่าเป็นคนเมนต์คุกคาม “จินนี่ ยศสุดา ลีลาปัญญาเลิศ” เอง เหตุตัวเองกำลังกรึ่มๆ ตกใจที่ได้ทำเรื่องดังกล่าว เพราะที่ผ่านมาเป็นคนให้เกียรติผู้หญิง เตรียมติดต่อ “คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์” หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทย คุณแม่ของจินนี่ เพื่อขอโทษกับสิ่งที่ทำลงไป

สำหรับ “จินนี่ ยศสุดา” เป็นลูกสาวคนเล็กและเป็นลูกสาวเพียงคนเดียวของคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ และคุณสมยศ ลีลาปัญญาเลิศ มีพี่ชาย 2 คน คือ บอส ภูมิภัทร และ เบสท์ พีรภัทร เกิดวันที่ 27 มกราคม 2542
 
จินนี่มีประวัติการศึกษาที่โดดเด่นทั้งในไทยและต่างประเทศ โดยระดับมัธยมศึกษา จบจากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ภาคอินเตอร์) ระดับปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี (หลักสูตรนานาชาติ หรือ BBA) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลังจบปริญญาตรี จินนี่ได้เข้าทำงานในตำแหน่ง Sectional Marketing Manager ของศูนย์การค้า ดิ เอ็มโพเรียม และ ดิ เอ็มควอเทียร์ ดูแลในส่วนแฟชั่น-ลักชัวรี ปัจจุบันศึกษาระดับปริญญาโทที่ London School of Economics and Political Science (LSE) ประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลกด้านเศรษฐศาสตร์และรัฐศาสตร์
 
จินนี่เริ่มเป็นที่รู้จักและได้รับฉายา “น้องจินนี่” ในช่วงที่มีการหาเสียงเลือกตั้งเมื่อปี 2561 โดยเธอได้ลงพื้นที่ช่วยคุณแม่หาเสียงเป็นครั้งแรก ภาพลักษณ์ที่สดใสและบุคลิกที่ดูเป็นกันเองทำให้เธอกลายเป็นไวรัลในโลกโซเชียลอย่างรวดเร็ว และทำให้กลุ่มคนรุ่นใหม่หันมาสนใจกิจกรรมทางการเมืองของคุณหญิงสุดารัตน์มากขึ้น จินนี่ช่วยงานคุณแม่ในด้านการสื่อสารกับคนรุ่นใหม่ และร่วมกิจกรรมของพรรคไทยสร้างไทยในบางโอกาส ที่ผ่านมาได้รับการชื่นชมเรื่องความวางตัวดี เรียบง่ายและมีความสามารถรอบด้าน






























