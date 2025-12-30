งามไส้! “โดม ปกรณ์ ลัม” ยอมรับเมนต์คุกคาม “จินนี่” ลูกสาว “คุณหญิงสุดารัตน์” เอง ทำไปเพราะกรึ่มๆ

กลายเป็นประเด็นใหญ่โตเลยทีเดียว หลังจากที่ เพจ Dome Pakorn Lam ของพระเอกชื่อดัง “โดม ปกรณ์ ลัม” ไปคอมเมนต์ใต้รูป “จินนี่ ยศสุดา ลีลาปัญญาเลิศ” ลูกสาว “คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธ์ุ” หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทย ที่โพสต์โดยเพจ Viravat Dew ในเชิงคุกคามว่า “ดูไปดูมาเริ่มเงี่xนแล้วนะ เหี้x”
ล่าสุดโดมได้อัดคลิปประมาณ 2 นาทีกว่า ชี้แจงเกี่ยวกับกรณีที่เกิดขึ้น โดยเจ้าตัวยืดอกยอมรับว่าตัวเองเป็นคนโพสต์เอง เกิดจากอาการกรึ่มๆ ยืนยันว่าสนิทกับเจ้าของเพจอย่าง “ดิว” เป็นการหยอกล้อไปมาเป็นประจำ หลังจากไล่เรียงไทม์ไลน์ ถามแอดมิน 7 คน สรุปแล้วตัวเองเป็นคนเมนต์เอง เตรียมไปขอโทษ “คุณหญิงหน่อย”
“สวัสดีทุกคน อย่างแรกเลยที่ผมอยากจะชี้แจงในเรื่องที่โพสต์ ก็อยากจะขอโทษก่อนเลยนะครับ หลังจากไปไล่เรียงไทม์ไลน์ โทร.หาแอดมินนะ มีทั้งหมด 7 คน ทราบเรื่องมาแล้วว่า จริงๆ แล้ว น่าจะเป็นผมเองนะครับ
เมื่อคืนก็มีการกินเลี้ยงปีใหม่กัน ผมเองไม่ทราบเลยว่าน้องผู้หญิงในรูปคนนั้นเป็นใคร แล้วบวกกับผมและดิวเอง มีการแซวกัน เกี่ยวกับเรื่องสาวๆ เกี่ยวกับรูปแบบนี้ ซึ่งผมก็ไปเมนต์ในรูปนั้น โดยใช้ถ้อยคำที่ไม่ได้เลย
อาจจะเป็นเพราะเรากรึ่มแล้วด้วย พอตื่นมา แล้วมารู้ ไม่คิดว่าเป็นตัวเอง เพราะว่าหนึ่งผมเป็นคนให้เกียรติผู้หญิง ไม่เคยโพสต์ในมุมที่หยาบคายขนาดนี้ แต่ด้วยตัวเองเป็นคนที่แซวกับคุณดิวอยู่แล้ว ซึ่งเราก็คิดว่าเป็นอีกหนึ่งรูป ที่เขาลงแบบปกติที่เขาเคยลง เราก็เลยเข้าไปแซว
แต่พอตอนหลังมารู้ความจริง ตกใจมาก ต้องขอโทษจากใจจริง และอย่าให้ทุกคนมาดึงผมไปเกี่ยวกับการเมือง ผมไม่ได้สนใจเรื่องนี้เลย ผมเป็นนักร้อง ผมเป็นศิลปิน ผมทำงานวงการบันเทิง มันเลยทำให้ผมไม่รู้ว่าน้องผู้หญิงท่านนี้เขาคือใคร
ก็อยากจะใช้คลิปนี้ชี้แจงให้ทุกคนเข้าใจ น่าจะเคลียร์นะครับ เดี๋ยวให้ทีมงานติดต่อไปทางคุณหญิง ขอโทษที่เกิดความผิดพลาดขนาดนี้”