ทีมทนาย “จินนี่” เตรียมเอาผิด “โดม ปกรณ์ ลัม” ประเดิม พ.ร.บ.คอมบ์ฯ - คุกคามทางเพศ ฉบับปรับปรุง เพิ่งประกาศใช้ 29 ธ.ค.68

กรณีที่เพจ Dome Pakorn Lam ไปคอมเมนต์ใต้รูป “จินนี่ ยศสุดา ลีลาปัญญาเลิศ” ลูกสาว “คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์” นักการเมืองชื่อดัง เริ่มจากเพจ Viravat Dew เป็นคนโพสต์ภาพจินนี่ พร้อมแคปชั่นว่า “แม่หน่อยคร้าบ” ท่ามกลางคอมเมนต์เข้ามาชมความน่ารักของสาวจินนี่แล้ว แต่เพจ Dome Pakorn Lam ได้ไปเมนต์ว่า “ดูไปดูมาเริ่มเงี่xนแล้วนะ เหี้x” เล่นชาวโซเซียลตื่นตระหนกไปตามๆ กัน ว่าทำไม “โดม ปกรณ์ ลัม” ถึงโพสต์แบบนี้
ซึ่งในตอนแรก โดมชี้แจงว่าตนเองไม่ได้โพสต์ แต่อยากขอโทษ ต้องหาตัวก่อนว่าใครโพสต์ ขณะที่ล่าสุดโดม ก็ออกมายอมรับแล้วว่าเป็นตัวเองที่โพสต์เอง เกิดจากการกรึ่มๆ ทำให้โพสต์ข้อความดังกล่าวออกไป พร้อมติดต่อคุณหญิงสุดารัตน์เพื่อขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ด้านทนายชื่อดัง “ทนายเจมส์ นิติธร แก้วโต” ได้โพสต์ถึงกรณีนี้ว่า “ประมวลกฎหมายอาญา แก้ไขเรื่องการคุกคามทางเพศเพิ่งประกาศใช้ เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 68 นี่เอง” พร้อมยังอธิบายเพิ่มเติมว่า “ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๑๙) ของมาตรา ๑ แห่งประมวลกฎหมายอาญา
"(๑๙) "คุกคามทางเพศ" หมายความว่ากระทำโดยทางกาย วาจา การส่งเสียง การแสดงอากัปกิริยาหรือท่าทาง การติดต่อ สื่อสาร การเฝ้าดู การติดตามรังควาน หรือกระทำด้วยประการใด ๆ รวมถึงกระทำด้วยระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์โทรคมนาคมหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นที่สามารถแสดงผลให้เข้าใจความหมายได้ ต่อผู้อื่น อันมีลักษณะส่อไปในทางเพศ โดยประการที่น่าจะทำให้ผู้อื่นนั้นเดือดร้อนรำคาญ อับอายถูกเหยียดหยาม หวาดกลัว หรือได้รับความไม่ปลอดภัยในทางเพศ"
ความคืบหน้าล่าสุด หนึ่งในสมาชิกของพรรคไทยสร้างไทย ได้โพสต์ถึงกรณีล่าสุด ว่าผู้เสียหายเตรียมดำเนินคดีกับนักร้องคนดังกล่าว “ทางผู้เสียหายตัดสินใจดำเนินคดีกับดาราดัง ทีมทนายพร้อมแจ้งเอาผิด พ.ร.บ.คอมบ์ และ คุกคามทางเพศ”