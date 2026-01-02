“หมอปลาย" บอกทองทะลุแสนแน่ ท่านยมแนะให้ซื้อเป็นแท่ง

“หมอปลาย” เชื่อภายใน 3 ปี ทองคำราคาบาทละแสนมาแน่ แนะตอนนี้ให้สะสมเป็นก้อนเล็กๆ ไม่ต้องซื้อใหญ่ และซื้อเป็นแท่งไม่ใช่หุ้น เผื่อไว้ใช้ในยามสงครามบานปลาย
ในขณะที่ทั่วโลกไม่เชื่อมั่นเงินดอลล่าร์ ทำให้หลายประเทศเทดอลลาร์ทิ้งและแห่กันซื้อทองเป็นสินทรัพย์ ส่งผลให้ราคาทองพุ่งสูง ด้าน “หมอปลาย พรายกระซิบ” ยันยืนยันให้สะสมทองไว้ เพราะจากนี้ไปทองจะขึ้นไปอีกทะลุแสน
“มันจะขึ้นไปเรื่อยๆ ตกก็ตกไม่เยอะ น้อยลงเยอะตกก็อาจจะตกแค่หลักพันแล้วจะขึ้นไปใหม่ มีคนถามตอนนี้เกิดสงครามแล้วทองก็ไม่มีราคาสิ ถึงเวลาสงครามมาถึงเราจริงๆ ทองจะเป็นสิ่งที่ใช้ได้กับทุกประเทศทั่วโลก ฉะนั้นเก็บไว้เถอะคะไม่ต้องรีบใช้
แต่ต้องใช้เงินเย็นเก็บนะไม่ต้องไปกู้หนี้ยืมสินเพื่อมาซื้อ ค่อยๆ สะสมเก็บ แล้วซื้อเป็นแท่ง ห้ามซื้อเป็นหุ้น บางคนบอกว่ามันก็ไปพร้อมกัน ไม่พร้อมค่ะ ถึงเวลาแล้วอะไรอยู่กับเรา กับอะไรเป็นอากาศหายไป ท่านยมสอนนะ ซื้อทีละแท่งเล็กๆ พอ ไม่ต้องไปซื้อใหญ่ 5 บาท 10 บาท ซื้อแบบไหนใครจะมานั่งหักให้ ถึงเวลาต้องใช้ไม่มีทอนนะ"
"ปลายก็คิดนะมันจะถึงยุคขนาดนั้นเลยเหรอ ก็ไม่รู้เหมือนกันอนาคต ท่านบอกว่ายังไงภายใน 3 ปีก็มีสิทธิ์ถึงแสน เก็บรอไปเถอะค่ะ พร้อมแล้วค่อยซื้อ ซื้อเงินเย็นเท่านั้น”