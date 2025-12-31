xs
ปีแห่งการเปิดโปง ดาราภาพดี หนี้ท่วมหัว "แอน จักรพงษ์" หนี้เยอะสุด 7 พันล้าน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ปีนี้น่าจะเป็นปีที่มีเรื่องช็อกเกิดขึ้นหลายอย่างในสังคม โดยเฉพาะเรื่องดาราที่ภายนอกดูอู้ฟู้ ร่ำรวย ชีวิตมีแต่ปาร์ตี้กับงานสังคมหรูหรา แต่สุดท้ายกลับมีหนี้ก้อนโตมากกว่าร้อยล้าน และเป็นคนที่ไม่มีใครคาดคิดเสียด้วย

ปิดตำนานอยากมีอาชีพเป็น "ดิว"
ช็อกสุดต้องยกให้ "ดิว อริสรา ทอง​บริสุทธิ์" เพราะภาพที่ดิวพยายามนำเสนอผ่านโซเชี่ยลต่างๆ คือ ผัวรักผัวหลงผัวเปย์ ใช้แบรนด์เนมทั้งตัว รถซูเปอร์คาร์ นั่งไพรเวทเจ็ทไปเที่ยวเก๋ๆ ซื้อคอนโดทั้งฟลอร์ จนกลายเป็นที่มาขอคำว่า อยากเกิดเป็นดิว อยากมีอาชีพเป็นดิว เริ่ดๆ เริ่มแรกมีเป็นอักษรย่อออกมาว่ามีการทวงเงินจากดาราสาวคนหนึ่งจำนวนกว่า 9 ล้าน​บาท​ แถมยังอ้างชื่อนักการเมืองคนดังว่าเป็นคนให้ดาราสาวมาขอยืม แต่จริงๆ​ แล้วนักการเมืองคนดังกล่าวไม่รู้เรื่องอะไรเลย และแท้จริงแล้วยังมีผู้เสียหายอีกหลายราย รวมมูลค่ากว่า 20 ล้านบาท​ จากนั้นก็มีคนโยงไปที่สาว ดิว​ อริสรา​ แต่เจ้าตัวก็เก็บตัวเงียบไม่มีการเคลื่อนไหวหรือตอบโต้ใดๆ

จนกระทั่ง​ "เมย์​ วาสนา​ อินทะแสง" นักธุรกิจหญิงเจ้าของฉายา "มาดามเมนี่" ออกมาโพสต์ตามหาทรัพย์สินแบรนด์เนมหลายรายการที่บอกว่าถูกดิวยืมไป​ รวมมูลค่ากว่า 62 ล้านบาท และมารู้ทีหลังว่าถูกนำไปขายตามร้านต่างๆ แล้ว​ ซึ่งเจ้าตัวก็ได้มาเปิดใจทั้งน้ำตาในรายการ โหนกระแส เพราะมีการโฟนอินกับ ดิว​ อริสรา​ เป็นครั้งแรก​ โดยยืนยันว่าไม่มีเจตนาจะโกง ขอรับผิดทุกอย่าง และจะชดใช้ให้แน่นอน​ ซึ่งสาเหตุที่ทำให้ต้องยืมเงินคนอื่นนั้น เป็นเพราะเจ้าตัวนั้นเอาเงินไปลงทุน แต่ไม่ประสบความสำเร็จ และยอมรับใช้ชีวิตหรูหรา​ ใช้เงินเกินตัวจนทำให้เป็นแบบนี้

ทางด้านเจ้าหนี้อีกคนอย่าง "ซุง​ ศตาวิน" ยูทิวป์เบอร์ชื่อดัง​ จุดเริ่มต้นคือมีพี่ที่สนิทมาขอยืมเงินไปให้เพื่อนดาราคนหนึ่ง ซึ่งก็คือดิว บอกว่าอีกฝ่ายกำลังเดือดร้อนหนัก และจะขอยืมเงินจากตน 12.5 ล้านบาท และดิวก็ให้ต่างหูเพชรที่อ้างว่ามูลค่าประมาณ 20 ล้านมาค้ำประกัน แต่พอกลับไปเช็กดูปรากฎว่าเป็นเพชรปลอม

เรื่องนี้ทำเอาอื้อฉาวไปทั่ว ไม่น่าเชื่อว่าสวยรวยเริ่ดอย่างดิวจะเดินมาถึงจุดนี้ ปัจจุบัน​ ดิว​ อริสรา​ เลิกรากับสามีแล้ว ขายของแบรนด์เนมที่เคยมีจนหมดเพื่อใช้หนี้ เริ่มต้นไลฟ์สดขายของ นำของคืนให้กับ เมย์ วาสนา​ ครบแล้ว แต่ยังต้องผ่อนหนี้ของต่างๆ โดยมีเป๊ก สัณชัย เป็นผู้รับประกันเจ้าหนี้

แอน จักรพงษ์ จากข้ามเพศพันล้าน เป็นหนีหนี้ 7 พันล้าน
"แอน​ จักรพงษ์​ จักราจุฑาธิปดิ์" เจ้าของฉายาข้ามเพศพันล้าน นักธุรกิจผู้โด่งดัง ผู้บริษัท JKN เจ้าแม่คอนเทนต์ ผู้นำเข้าถือลิขสิทธิ์คอนเทนต์ต่างประเทศมากมาย หลังเข้าตลาดหลักทรัพย์ ก็ขยายกิจการ ลงทุนกว่า 1,060 ล้านบาทเทกโอเวอร์ช่อง NEW18 และต่อมาก็เข้าซื้อ Miss Universe Organization (MUO)องค์กรมิสยูนิเวิร์ส 800 ล้าน จนเป็นที่ฮือฮา สาวข้ามเพศไทยที่ได้เป็นเจ้าของมิสยูนิเวิร์ส

JKN ขายหุ้นกู้ 7 รุ่น แต่เมื่อถึงกำหนดหุ้นกู้รุ่น 1 ก็มีการผิดนัดชำระ มีการแอบขายหุ้น Miss Universe ให้กับบริษัทของ“ราอูล โรชา คานตู”เมื่อ 20 ต.ค.2566 โดน DSI ตรวจสอบการตกแต่งงบการเงินปี 2566 และในที่สุดก็มีข่าวว่า เจ้าตัวขายทรัพย์สินและหอบเงิน 6 พันล้านไปอยู่ต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว 

"นานา" ฟาดเงินเพื่อนรัก 
ปิดท้ายปีด้วยข่าวใหญ่ของ "นานา​ ไรบีนา" กับหนี้ก้อนโต เพื่อนๆ แก๊งนางฟ้าค่อยๆ เริ่มอัลฟอลโล่อินสตาแกรมไปทีละคน จนข่าวปูดออกมาว่า นานามีการชักชวนเพื่อนๆ ในแก๊งไปร่วมลุงทุน แต่เมื่อไปเช็คมาแล้วกลับพบว่า ไม่มีการลงทุน โดย เจน​สุดา​ ปาน​โต​ ที่โดนไปถึง 40 ล้านบาท,​ พอลล่า​ เทเลอร์​ 4.3 ล้านบาท,​ คริส หอวัง,​ วุ้นเส้น​ วิริฒิพา ภักดี​ประสงค์​ และ​ เจนี่​ เทียนโพธิ์สุวรรณ​ ที่โดนไป 2.9 ล้าน​บาท​ ส่วนคนอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น​ ข้าวโพด​ สมิทธินันท์​ 70 ล้าน​บาท และ​ดีเจ​ดาด้า​ 3 ล้านบาท

จนเป็นที่มาของตำรวจบุกจับนานาถึงบ้าน พาไปสอบสวนที่กองปราบก่อนจะพาตัวไปฝากขังที่ศาลอาญารัชดา กลายเป็นภาพสะเทือนใจเพื่อนๆ ในแก๊ง ไม่คิดว่าเพื่อนรักจะต้องตกอยู่ในสภาพนี้ โดยเบื้องต้นตำรวจสรุปยอดมูลค่าความเสียหายทั้งหมด 195 ล้าน​บาท​ ทางด้าน "เวย์​ ไทยเทเนียม" สามีนานาก็ถูกแจ้งความดำเนินคดีข้อหาฉ้อโกง ให้ลงทุนเทรดหุ้นเป็นจำนวนเงินกว่า 50 ล้านบาท

ปัจจุบันทั้งนานา-เวย์​ รวมถึงลูกแฝดทั้งสองคน บรู๊คลิน-บีน่า ก็มาช่วยกันไลฟ์สดขายของ โดยมีเพื่อนสนิทอย่าง "ดีเจบอย​ ฌาฆฤณ ชุ่มนิ่ม" ที่คอยมาช่วยไลฟ์ด้วยตลอด และตอนนี้เพื่อนๆ ทั้งคนที่โดนและไม่โดนต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่า ขอให้ทุกอย่างผ่านไป และไม่ขอพูดถึงเรื่องนี้อีก ปล่อยให้เป็นเรื่องของกฎหมายดำเนินการต่อไป
















