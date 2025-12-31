ปีแห่งการเปิดโปง ดาราภาพดี หนี้ท่วมหัว "แอน จักรพงษ์" หนี้เยอะสุด 7 พันล้าน

ปีนี้น่าจะเป็นปีที่มีเรื่องช็อกเกิดขึ้นหลายอย่างในสังคม โดยเฉพาะเรื่องดาราที่ภายนอกดูอู้ฟู้ ร่ำรวย ชีวิตมีแต่ปาร์ตี้กับงานสังคมหรูหรา แต่สุดท้ายกลับมีหนี้ก้อนโตมากกว่าร้อยล้าน และเป็นคนที่ไม่มีใครคาดคิดเสียด้วย
ปิดตำนานอยากมีอาชีพเป็น "ดิว"
ช็อกสุดต้องยกให้ "ดิว อริสรา ทองบริสุทธิ์" เพราะภาพที่ดิวพยายามนำเสนอผ่านโซเชี่ยลต่างๆ คือ ผัวรักผัวหลงผัวเปย์ ใช้แบรนด์เนมทั้งตัว รถซูเปอร์คาร์ นั่งไพรเวทเจ็ทไปเที่ยวเก๋ๆ ซื้อคอนโดทั้งฟลอร์ จนกลายเป็นที่มาขอคำว่า อยากเกิดเป็นดิว อยากมีอาชีพเป็นดิว เริ่ดๆ เริ่มแรกมีเป็นอักษรย่อออกมาว่ามีการทวงเงินจากดาราสาวคนหนึ่งจำนวนกว่า 9 ล้านบาท แถมยังอ้างชื่อนักการเมืองคนดังว่าเป็นคนให้ดาราสาวมาขอยืม แต่จริงๆ แล้วนักการเมืองคนดังกล่าวไม่รู้เรื่องอะไรเลย และแท้จริงแล้วยังมีผู้เสียหายอีกหลายราย รวมมูลค่ากว่า 20 ล้านบาท จากนั้นก็มีคนโยงไปที่สาว ดิว อริสรา แต่เจ้าตัวก็เก็บตัวเงียบไม่มีการเคลื่อนไหวหรือตอบโต้ใดๆ
จนกระทั่ง "เมย์ วาสนา อินทะแสง" นักธุรกิจหญิงเจ้าของฉายา "มาดามเมนี่" ออกมาโพสต์ตามหาทรัพย์สินแบรนด์เนมหลายรายการที่บอกว่าถูกดิวยืมไป รวมมูลค่ากว่า 62 ล้านบาท และมารู้ทีหลังว่าถูกนำไปขายตามร้านต่างๆ แล้ว ซึ่งเจ้าตัวก็ได้มาเปิดใจทั้งน้ำตาในรายการ โหนกระแส เพราะมีการโฟนอินกับ ดิว อริสรา เป็นครั้งแรก โดยยืนยันว่าไม่มีเจตนาจะโกง ขอรับผิดทุกอย่าง และจะชดใช้ให้แน่นอน ซึ่งสาเหตุที่ทำให้ต้องยืมเงินคนอื่นนั้น เป็นเพราะเจ้าตัวนั้นเอาเงินไปลงทุน แต่ไม่ประสบความสำเร็จ และยอมรับใช้ชีวิตหรูหรา ใช้เงินเกินตัวจนทำให้เป็นแบบนี้
ทางด้านเจ้าหนี้อีกคนอย่าง "ซุง ศตาวิน" ยูทิวป์เบอร์ชื่อดัง จุดเริ่มต้นคือมีพี่ที่สนิทมาขอยืมเงินไปให้เพื่อนดาราคนหนึ่ง ซึ่งก็คือดิว บอกว่าอีกฝ่ายกำลังเดือดร้อนหนัก และจะขอยืมเงินจากตน 12.5 ล้านบาท และดิวก็ให้ต่างหูเพชรที่อ้างว่ามูลค่าประมาณ 20 ล้านมาค้ำประกัน แต่พอกลับไปเช็กดูปรากฎว่าเป็นเพชรปลอม
เรื่องนี้ทำเอาอื้อฉาวไปทั่ว ไม่น่าเชื่อว่าสวยรวยเริ่ดอย่างดิวจะเดินมาถึงจุดนี้ ปัจจุบัน ดิว อริสรา เลิกรากับสามีแล้ว ขายของแบรนด์เนมที่เคยมีจนหมดเพื่อใช้หนี้ เริ่มต้นไลฟ์สดขายของ นำของคืนให้กับ เมย์ วาสนา ครบแล้ว แต่ยังต้องผ่อนหนี้ของต่างๆ โดยมีเป๊ก สัณชัย เป็นผู้รับประกันเจ้าหนี้
แอน จักรพงษ์ จากข้ามเพศพันล้าน เป็นหนีหนี้ 7 พันล้าน
"แอน จักรพงษ์ จักราจุฑาธิปดิ์" เจ้าของฉายาข้ามเพศพันล้าน นักธุรกิจผู้โด่งดัง ผู้บริษัท JKN เจ้าแม่คอนเทนต์ ผู้นำเข้าถือลิขสิทธิ์คอนเทนต์ต่างประเทศมากมาย หลังเข้าตลาดหลักทรัพย์ ก็ขยายกิจการ ลงทุนกว่า 1,060 ล้านบาทเทกโอเวอร์ช่อง NEW18 และต่อมาก็เข้าซื้อ Miss Universe Organization (MUO)องค์กรมิสยูนิเวิร์ส 800 ล้าน จนเป็นที่ฮือฮา สาวข้ามเพศไทยที่ได้เป็นเจ้าของมิสยูนิเวิร์ส
JKN ขายหุ้นกู้ 7 รุ่น แต่เมื่อถึงกำหนดหุ้นกู้รุ่น 1 ก็มีการผิดนัดชำระ มีการแอบขายหุ้น Miss Universe ให้กับบริษัทของ“ราอูล โรชา คานตู”เมื่อ 20 ต.ค.2566 โดน DSI ตรวจสอบการตกแต่งงบการเงินปี 2566 และในที่สุดก็มีข่าวว่า เจ้าตัวขายทรัพย์สินและหอบเงิน 6 พันล้านไปอยู่ต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว
"นานา" ฟาดเงินเพื่อนรัก
ปิดท้ายปีด้วยข่าวใหญ่ของ "นานา ไรบีนา" กับหนี้ก้อนโต เพื่อนๆ แก๊งนางฟ้าค่อยๆ เริ่มอัลฟอลโล่อินสตาแกรมไปทีละคน จนข่าวปูดออกมาว่า นานามีการชักชวนเพื่อนๆ ในแก๊งไปร่วมลุงทุน แต่เมื่อไปเช็คมาแล้วกลับพบว่า ไม่มีการลงทุน โดย เจนสุดา ปานโต ที่โดนไปถึง 40 ล้านบาท, พอลล่า เทเลอร์ 4.3 ล้านบาท, คริส หอวัง, วุ้นเส้น วิริฒิพา ภักดีประสงค์ และ เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ ที่โดนไป 2.9 ล้านบาท ส่วนคนอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น ข้าวโพด สมิทธินันท์ 70 ล้านบาท และดีเจดาด้า 3 ล้านบาท
จนเป็นที่มาของตำรวจบุกจับนานาถึงบ้าน พาไปสอบสวนที่กองปราบก่อนจะพาตัวไปฝากขังที่ศาลอาญารัชดา กลายเป็นภาพสะเทือนใจเพื่อนๆ ในแก๊ง ไม่คิดว่าเพื่อนรักจะต้องตกอยู่ในสภาพนี้ โดยเบื้องต้นตำรวจสรุปยอดมูลค่าความเสียหายทั้งหมด 195 ล้านบาท ทางด้าน "เวย์ ไทยเทเนียม" สามีนานาก็ถูกแจ้งความดำเนินคดีข้อหาฉ้อโกง ให้ลงทุนเทรดหุ้นเป็นจำนวนเงินกว่า 50 ล้านบาท
ปัจจุบันทั้งนานา-เวย์ รวมถึงลูกแฝดทั้งสองคน บรู๊คลิน-บีน่า ก็มาช่วยกันไลฟ์สดขายของ โดยมีเพื่อนสนิทอย่าง "ดีเจบอย ฌาฆฤณ ชุ่มนิ่ม" ที่คอยมาช่วยไลฟ์ด้วยตลอด และตอนนี้เพื่อนๆ ทั้งคนที่โดนและไม่โดนต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่า ขอให้ทุกอย่างผ่านไป และไม่ขอพูดถึงเรื่องนี้อีก ปล่อยให้เป็นเรื่องของกฎหมายดำเนินการต่อไป