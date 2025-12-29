“เอม วิทวัส” เดือดแทน “ปุ้มปุ้ย” ฟาดแรง! อย่าสาระแน เสือxแม้กระทั่งหน้าลูกคนอื่น

หลังสาว “ปุ้มปุ้ย พรรณทิพา อรุณวัฒนชัย” ได้ออกโพสต์ตัดพ้อ ปมถูกชาวเน็ตตามแซะเรื่องปิดหน้าลูกมาตลอด 4 ปี ทั้งยังบูลลี่หน้าตาเด็กๆ โดยได้แคปสารพัดข้อความด่าทอมาให้ดู ว่านี่เป็นแค่เศษเสี้ยวเดียวกับสิ่งที่เจอมาตลอด และเป็นสิ่งที่บั่นทอนซ้ำแล้วซ้ำเล่าในทุกวัน ทั้งที่พยายามทำในสิ่งที่คิดว่าดีที่สุดเพื่อปกป้องลูก แต่กลับถูกตั้งคำถาม ถูกตัดสิน และถูกทำให้รู้สึกว่าผิด
ล่าสุดวันนี้ (29 ธ.ค.) “เอม วิทวัส รัตนบุญบารมี” ก็ได้ออกมาแชร์โพสต์ของปุ้มปุ้ย พร้อมฟาดแรงแทนเพื่อน ว่าอย่าสาระแน เสืxกแม้กระทั่งหน้าลูกคนอื่น เอาเวลาไปสอนลูกตัวเองก่อน อย่ามาแส่ลูกชาวบ้าน
“ถ้าให้เข้าข้างเพื่อน กูจะด่าเต็มที่มากๆ แต่ถ้าบอกว่า เราคือสัตว์สังคม ก็ อย่าสาระแน เอานิ้วมาแหย่กรง อิดอกกก เสืxกแม้กระทั่งหน้าลูกคนอื่น เสืxกแบบ โตมาเพื่อเสืxกจริงๆอ่ะ #ดาราฮอลลีวูด ที่พูดถึง รู้จักกี่คน?? แอ้บมา อินเตอร์อิควาย ตัวเอง ยังอ่านนิทานอิสปอยู่เลย สาระแนจะสอน อิเหี้x!!!!! แล้วปมเด็กอ่ะ โตมาเพื่อเรียนรู้คอมเม้นหัวคxยจากพวกมึงอ่ะ เอาเวลาไปสอนลูกตัวเองไม่ให้แดxขี้จิ้งจกก่อน ค่อยมาแส่ ลูกชาวบ้าน อิดอก”