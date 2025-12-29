“วิว วรรณรท” เศร้าส่งท้ายปี สูญเสียคุณตา กล่าวคำอาลัยครั้งสุดท้ายทั้งน้ำตา

เป็นเรื่องเศร้าส่งท้ายปีของครอบครัวสนธิไชย หลังจากที่คุณตา “วิชัย กล้วยไม้ ณ อยุธยา” โดย “วิว วรรณรท สนธิไชย” ได้เผยภาพพิธีฌาปนกิจคุณตาสุดที่รัก โดยมี “แม็ค วีรคณิศร์ กานต์วัฒนกุล” แฟนหนุ่มเคียงข้างให้กำลังใจไม่ห่างกาย
ซึ่งวิวได้กล่าวคำอาลัยคุณตาทั้งน้ำตา เผยว่าคุณตาเป็นแฟนคลับตัวยง วันที่คุณพ่อคุณแม่ไม่ว่าง คุณตาจะไปรับจากโรงเรียน พาไปซื้อขนมก่อนกลับบ้าน คุณตาเท่มากๆ การเข้าวงการเป็นความภาคภูมิใจของคุณตาเสมอ วันที่วิวอยู่บ้านคุณตาจะเล่าเรื่องต่างๆ ให้ฟัง พอเวลาผ่านไป คุณตาก็แก่มากแล้ว มองไม่ชัด จอประสาทตาเสื่อม เดินไม่คล่อง ทำอะไรไม่ไหวแล้ว ร่างกายและสุขภาพคุณตาเริ่มถดถอยลง ไม่อยากอาหาร ทานน้อยลง แต่ยังนึกถึงคนอื่นเหมือนเดิม
คุณตาให้วิวต้มไข่ให้ ไม่เอาข้าว เอาไข่แค่ 2 ฟอง เหยาะซีอิ๊วให้ด้วย ไม่คิดว่าจะเป็นครั้งสุดท้ายที่ได้ทำให้ ลูกๆ และหลานๆ อยากทำอะไรให้ตาอีกหลายอย่าง แต่คุณตาก็หลับไป และไม่ตื่นขึ้นมาอีก ทุกคนที่บ้านรักตามากนะ รักและคิดถึงมากๆ บ้านของเราเงียบจังเลย ไม่มีเสียงทีวีที่คุณตาชอบเปิดอีกแล้ว
ภายหลังครอบครัวได้ทำพิธีลอยอังคารอัฐิคุณตา วิวได้เผยข้อความเศร้าว่า “ขอให้ตามีความสุข สบายใจ ได้ไปทุกที่ที่ตาอยากไป ได้กินทุกอย่างที่ตาอยากกิน รักและคิดถึงมากๆ ตลอดไป ให้เราเจอกันใหม่นะตา ฝากตาไปกองริชชี่กับบราวนี่ด้วยนะ”