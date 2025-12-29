สสส. สานพลังภาคี เปิดโครงการอาหาร “SIAM Diet”สร้างสังคมสุขภาพดี

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)ร่วมกับ สมาคมเครือข่ายโรคไม่ติดต่อแห่งประเทศไทย สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย สมาคมเชฟประเทศไทย กรมอนามัย กรมควบคุมโรค และเครือข่ายคนไทยไร้พุงฯ จัดงาน SIAM DIET INITIATIVE บูรณาการภูมิปัญญาอาหารไทย สู่การป้องกันและควบคุมโรค NCDs (Integrating Thai Food Wisdom into NCDs Prevention and Control) โดยมี ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม รองผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. เป็นประธาน
รศ.นพ.เพชร รอดอารีย์ นายกสมาคมเครือข่ายโรคไม่ติดต่อแห่งประเทศไทย อุปนายกสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย และรองประธานเครือข่ายคนไทยไร้พุง กล่าวว่า “SIAM Diet” เป็นแนวทางการรับประทานอาหารที่พัฒนาขึ้นบนพื้นฐานของหลักฐานเชิงประจักษ์ด้านโภชนาการและการแพทย์ ผสานให้เข้ากับวัฒนธรรมการบริโภคและภูมิปัญญาอาหารท้องถิ่น เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ สนับสนุนการควบคุมน้ำหนัก และปัจจัยเสี่ยงต่อโรค NCDs ในผู้ใหญ่ที่มีภาวะน้ำหนักเกินหรือโรคอ้วน มีภาวะดื้ออินซูลิน ผู้มีภาวะก่อนเบาหวานหรือเป็นเบาหวาน ตลอดจนโรค NCDs อื่น ๆ “การรับประทานอาหารอย่างเหมาะสม จะส่งผลดีต่อการควบคุมโรค รวมถึงการมีสุขภาพดี นอกจากกนี้ ยังสามารถปรับองค์ประกอบให้เข้ากับวัฒนธรรมอาหารไทยแต่ละภูมิภาค และวิถีชีวิตของประชาชน ใช้วัตถุดิบและภูมิปัญญาอาหารท้องถิ่น เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อคนไทยอย่างแท้จริง” รศ.นพ.เพชร กล่าว
ด้าน ศ.เกียรติคุณ พญ.วรรณี นิธิยานันท์ นายกสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยฯ และประธานเครือข่ายคนไทยไร้พุงฯ กล่าวเสริมว่า “รูปแบบอาหาร SIAM Diet ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองความจำเป็นเร่งด่วนของประเทศไทยในการจัดการปัญหาโรคอ้วน โรคเบาหวานชนิดที่ 2 และโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดย SIAM Diet ผสานหลักฐานทางวิชาการสากลเข้ากับบริบทอาหารไทย วัตถุดิบท้องถิ่น และวัฒนธรรมการกินของประชาชนในทุกภูมิภาค เพื่อให้สามารถปฏิบัติได้จริงในชีวิตประจำวัน”
ศ.เกียรติคุณ พญ.วรรณี ยังได้กล่าวถึงหลักการสำคัญของ SIAM Diet ได้แก่ ความยั่งยืน (Sustainable), การปรับตามบุคคล (Individualized) ด้วยภูมิปัญญาอาหารพื้นถิ่น (Authentic local) และการส่งเสริมการทำงานของระบบเมแทบอลิก (Metabolically balance)
“ทั้งหมดนี้ทำงานร่วมกันเพื่อควบคุมพลังงานตามที่ร่างกายต้องการ ลดระดับน้ำตาลหลังอาหาร ลดภาวะดื้อต่ออินซูลิน และสนับสนุนสุขภาพเมแทบบอลิกโดยรวม นอกจากนี้ การทานแบบ2:1:1 ยังช่วยให้ประชาชนเข้าใจง่ายและสามารถนำไปใช้ได้จริง ทั้งในการควบคุมพลังงาน การปรับสัดส่วนผัก คาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อน และโปรตีนคุณภาพดีอย่างเหมาะสม ขณะเดียวกัน การเพิ่มใยอาหารจากผักหลากสี การเลือกข้าวและธัญชาติค่าดัชนีน้ำตาลต่ำ และการจำกัดอาหารหวาน มัน เค็ม ล้วนช่วยลดความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดและโรคไม่ติดต่อเรื้อรังอื่น ๆ ได้อย่างมีนัยสำคัญ”
การจัดงานครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย มาให้ความรู้ ถึงประโยชน์ของวัตถุดิบอาหาร จากภาคต่างๆของไทย อาทิ ผักและข้าวชนิดต่างๆ รวมทั้ง มีการสาธิตเทคนิคการปรุงอาหารให้อร่อยและดีต่อสุขภาพ จากสมาคมเชฟประเทศไทย เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องว่าอาหารที่ดีต่อสุขภาพ ก็สามารถปรุงโดยใช้เทคนิค และวัตถุดิบจากธรรมชาติให้อร่อยถูกปากได้เช่นกัน ในโอกาสต่อไป สมาคมเครือข่ายโรคไม่ติดต่อแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เตรียมจัดประกวดเมนู SIAM Diet ในแต่ละภูมิภาค โดยสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครเข้าร่วมโครงการได้ทางเพจเครือข่ายคนไทยไร้พุง สมาคมโรคไม่ติดต่อแห่งประเทศไทย และ เปลี่ยนนิด พิชิตโรค