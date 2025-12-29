แฝดอินฟลูฯ ฉะพรรคส้ม “ใจกาก ปากเก่ง” รับแดงมานานแล้ว แต่แค่พลาดไปเชียร์ส้ม

กลายเป็นเรื่องเป็นราวถกเถียงกันอย่างกว้างขวาง เมื่อเพจ TheFadd BlogVlog : กิน เที่ยว ฟิต ของฝาแฝดอินฟลูฯ ชื่อดังอย่าง “ปั้น ชัชพงศ์ หาญหฤหรรษ์” และ “โป้ง ชูพัฒน์ หาญหฤหรรษ์”ได้แชร์ภาพจาก MGR กับข่าวของ “เท้ง ณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ”หัวหน้าพรรคประชาชน พร้อมพาดหัว “เพื่อคะแนนที่มากที่สุด 'เท้ง' ลั่นไม่แตะ 112 แล้ว” โดยสองแฝดได้แชร์ภาพนี้ พร้อมแคปชั่น “ที่มาของคำว่าใจกาก ปากเก่ง รอวันนี้มานาน” และแน่นอน! พลพรรครักส้มต่างหันหัวเอาทัวร์ไปลงแบบกระหน่ำ
จากนั้นก็โดนชาวเน็ตขุดพร้อมแคปชั่น เกี่ยวกับการเรื่องตั้งว่า
“ใกล้เลือกตั้งแล้ว ตอนนี้ใครก็อยากแสดงความคิดเห็นทางการเมืองกันทั้งนั้น
เริ่มจากโพสต์ที่ผมไม่พอใจที่พรรคประชาชน จะไม่แตะ 112 เพราะจริงๆ ควรทำมาตั้งนานแล้ว ถ้าเลือกตั้งปี 66
พรรคประชาชนประกาศว่าจะไม่แตะ 112 สว. ก็ยกมือให้อันนั้นคือจบ ได้เป็นรัฐบาล แก้รัฐธรรมนูญ แต่ ณ ตอนนั้น พรรคประชาชนติดคำว่า สู้ไปกราบไป ซึ่งเป็นวาทกรรมหลักที่ใช้โจมตี พรรคเพื่อไทย เลยไม่สามารถคืนคำพูดตัวเองได้
รอบนั้นคือเสียโง่ครั้งใหญ่ ในความเห็นของผม รอบที่สอง บอกจะไม่มีการจับมือข้ามชั้ว แต่สุดท้ายยกมือให้อนุทิน ทั้งๆ ที่ตอนนั้นหลายคนที่เชียร์พรรคก็คัดค้าน จนถึงทุกวันนี้ การหาเสียงของพรรคก็ยังเน้นโจมตีพรรคอื่นมากกว่าชูนโยบาย แล้วยิ่งการคัดกรองสมาชิกพรรคอีก เห็นได้จากหลังเลือกตั้งครั้งที่แล้วว่าเละ มีคนมีความสามารถจริง แต่ก็รวมคนที่แค่ต้องการแสงจากกระแสมารวมกัน”
จน “ปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์” ออกมาตั้งคำถามว่าเกิดอะไรกับเพจนี้ ด้านแอดมินเพจสวนกลับ “เกิดอะไรขึ้นกับอาจารย์มากกว่าครับ เรื่องส่วนตัวผมเคารพนะ แต่เรื่องการเมืองผมไม่คิดว่าอาจารย์จะไม่มีเหตุผลขนาดนี้ครับ” ซึ่งความแรงก็ยังไม่หมดเท่านี้ สวนกลับผ่านคอมเมนต์
TheFadd BlogVlog : ก่อนหน้านี้ดีแต่ด่าคนอื่น พอเค้าให้มาบริหารเองไม่มาแถมไปอุ้มเหี้xมาบริหาร แล้วบอกตัวเองไม่ผิด ไม่ต้องรับผิดชอบ บ้าบอมาก
ชาวเน็ต : อันนี้ไม่ทราบจริงๆ เหรอคะว่าเค้าเป็นรัฐบาลไม่ได้เพราะอะไร พิธาถูกตัดสิทธิ์ไปแล้ว คนที่ตัดสิทธิ์ก็คือกลุ่มคนที่ คสช. ตั้งมา เท้งเป็นรอบนี้ไม่ได้ เพราะเค้าไม่ได้เป็นแคนดิเดตนายกฯ แต่แรก ถ้าจะด่าทำไม่ไม่ไปด่าคนที่ตัดสิทธิ์พิธา แล้ว สว. ที่คสช.แต่งตั้งมาอีก ทำไมไม่โหวตคนที่ได้คะแนนอันดับ 1
TheFadd BlogVlog : เป็นรัฐบาลครับ ไม่ใช่เป็นนายกฯ จริงๆ จะร่วมกับเพื่อไทยก็ได้ไม่ร่วมเองแถมไม่ยกให้ด้วยทั้งๆ ที่เพื่อไทยยกให้ทุกรอบจนหมดแคนดิเดต เลือกที่จะด่าเพื่อไทย พอรอบหลังยกให้หนูก็ไม่ร่วมกับหนูอีก
ล่าสุดวันที่ 28 ธค. 2568 ก็ได้โพสต์ผ่านแอ็กเคานต์ใน X ยืนยันว่าเชียร์ทั้งส้มทั้งแดง แต่หลังๆ ส้มชอบสาดโคลน พร้อมยอมรับว่าจริงๆ ผมเป็น “พรรคแดง” แต่พลาดที่ไปเชียร์ “ส้ม”
“จะเรียกว่าคายส้มก็ไม่ได้แฮะ เพราะจริงๆ เลือกตั้งปี 66 ผมก็เชียร์ทั้งแดงทั้งส้ม ถือว่าอยู่ฝ่ายประชาธิปไตย แต่ตอนนั้นกาส้มสองใบ แต่เอ๊ะตั้งแต่ส้มเริ่มสาดโคลนใส่แดง ละก็เลยเริ่มอ๋อตั้งแต่จะเอาประธานสภา บังคับพรรคอื่นเซ็น mou ใครไม่เอาด้วยด่า เริ่มสร้างความเกลียดชัง จริงๆ ผมแดงนานละตอนนั้นพลาดจริงๆ ที่เชียร์ส้ม”