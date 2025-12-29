xs
เปิดภาพล่าสุด “จิ๋ม มยุรฉัตร” หลังศาลสั่งเป็นบุคคลไร้ความสามารถ “ไก่ วรายุฑ” นำทีมเยี่ยม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



กรณี “จิ๋ม มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช” ผู้จัดละครและนักแสดงอาวุโส ถูกศาลเยาวชนและครอบครัวกลางมีคำสั่งให้เป็น “บุคคลไร้ความสามารถ” อย่างเป็นทางการ ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2568 เนื่องจากป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์และสมองเสื่อม ทำให้ไม่สามารถจัดการกิจการงานและดูแลตัวเองได้ดี ลูกชาย “เจ็ท ณัฐพงศ์ เหมือนประสิทธิเวช” จึงได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อนุบาล เพื่อดูแลจัดการเรื่องต่างๆ แทน พร้อมตั้งผู้อำนวยการสถานพินิจฯ เป็นผู้กำกับดูแล เพื่อให้การดูแลเป็นไปอย่างเหมาะสม

ด้านคนบันเทิงต่างห่วงใย จิ๋ม มยุรฉัตร เป็นอย่างมาก มีทั้งคนเบื้องหน้าเบื้องหลังแวะเวียนไปเยี่ยมอยู่เสมอ ล่าสุดเหล่าผู้จัดละครและนักแสดงชื่อดัง นำทีมโดย ไก่ วรายุฑ มิลินทจินดา ได้นำดอกไม้ช่อโตเข้าไปเยี่ยมพร้อมสวัสดีปีใหม่ ในบรรยากาศสุดอบอุ่น โดยไก่เขียนแคปชั่นระบุว่า “วันนี้พวกเรารวมตัวไปสวัสดีปีใหม่พี่จิ๋ม มยุรฉัตร พี่ใหญ่ของเราค่ะ” ขณะที่ จิ๋ม มยุรฉัตร มีสีหน้าสดชื่น แจ่มใส






