เปิดภาพล่าสุด “จิ๋ม มยุรฉัตร” หลังศาลสั่งเป็นบุคคลไร้ความสามารถ “ไก่ วรายุฑ” นำทีมเยี่ยม

กรณี “จิ๋ม มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช” ผู้จัดละครและนักแสดงอาวุโส ถูกศาลเยาวชนและครอบครัวกลางมีคำสั่งให้เป็น “บุคคลไร้ความสามารถ” อย่างเป็นทางการ ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2568 เนื่องจากป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์และสมองเสื่อม ทำให้ไม่สามารถจัดการกิจการงานและดูแลตัวเองได้ดี ลูกชาย “เจ็ท ณัฐพงศ์ เหมือนประสิทธิเวช” จึงได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อนุบาล เพื่อดูแลจัดการเรื่องต่างๆ แทน พร้อมตั้งผู้อำนวยการสถานพินิจฯ เป็นผู้กำกับดูแล เพื่อให้การดูแลเป็นไปอย่างเหมาะสม
ด้านคนบันเทิงต่างห่วงใย จิ๋ม มยุรฉัตร เป็นอย่างมาก มีทั้งคนเบื้องหน้าเบื้องหลังแวะเวียนไปเยี่ยมอยู่เสมอ ล่าสุดเหล่าผู้จัดละครและนักแสดงชื่อดัง นำทีมโดย ไก่ วรายุฑ มิลินทจินดา ได้นำดอกไม้ช่อโตเข้าไปเยี่ยมพร้อมสวัสดีปีใหม่ ในบรรยากาศสุดอบอุ่น โดยไก่เขียนแคปชั่นระบุว่า “วันนี้พวกเรารวมตัวไปสวัสดีปีใหม่พี่จิ๋ม มยุรฉัตร พี่ใหญ่ของเราค่ะ” ขณะที่ จิ๋ม มยุรฉัตร มีสีหน้าสดชื่น แจ่มใส