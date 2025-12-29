xs
“พอลล่า” หวาน “เต้ บรม” ควงเที่ยวญี่ปุ่นพร้อมลูกๆ ทั้ง3 สไตล์แฟมิลี่

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



นานๆ จะโพสต์หวานที ล่าสุด “พอลล่า เทเลอร์” โพสต์ภาพหวานคู่แฟนหนุ่ม “เต้ บรม พิจารณ์จิตร” นักผู้บริหารคนสำคัญในเครือเซ็นทรัล ในทริปฉลองคริสต์มาสกันที่ประเทศญี่ปุ่น โดยมีลูกๆ 3 คน ไลลา , ลูก้า , ลูเอลล่า ไปตะลุยหิมะ เล่นสกี กันแบบแฟมิลี่ น่ารัก อบอุ่นเข้ากันลงตัว












