โรเซ่ BLACKPINK คว้าอันดับ 1 ใบหน้าสวยที่สุดในโลก 2025 – “น้องแพร ภริตา” BABYMONSTER พุ่งแรงอันดับ 3
รายชื่อ 100 ใบหน้าที่สวยที่สุดในโลก ประจำปี 2025 ของ TC Candler ถูกเปิดเผยอย่างเป็นทางการ และสร้างกระแสฮือฮาในวงการบันเทิงทั่วโลกทันที
โดยปีนี้ตำแหน่งสูงสุดตกเป็นของ โรเซ่ (Rosé) สมาชิกวง BLACKPINK ที่สามารถคว้า อันดับ 1 ไปครองเป็นครั้งแรกในชีวิต นับเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายสำคัญที่ตอกย้ำอิทธิพลระดับโลกของเธอ
โรเซ่ได้รับการยกย่องจากแฟนๆ และสื่อว่าเป็นศิลปินที่ผสมผสานความงามแบบคลาสสิกเข้ากับเสน่ห์ร่วมสมัยได้อย่างลงตัว ทั้งภาพลักษณ์ที่โดดเด่น เสียงร้องอันเป็นเอกลักษณ์ และความนิยมในระดับอินเตอร์ ทำให้เธอกลายเป็นตัวแทนความงามแห่งยุค 2025 อย่างไร้ข้อกังขา การขึ้นสู่อันดับ 1 ในปีนี้ยังถือเป็นการทำลายสถิติส่วนตัว หลังจากที่เธอเคยติดอันดับสูงมาอย่างต่อเนื่องในปีก่อนๆ
อีกหนึ่งไฮไลต์ที่แฟนชาวไทยต่างปลื้มใจ คือการแจ้งเกิดอย่างร้อนแรงของ “น้องแพร” ภริตา ลีลานนท์ สมาชิกชาวไทยจากเกิร์ลกรุ๊ปเคป็อป BABYMONSTER ที่พุ่งแรงติด อันดับ 3 ของโลกตั้งแต่ปีแรกที่เธอถูกจับตามองในระดับสากล ความสำเร็จครั้งนี้ไม่เพียงสะท้อนความงามแบบเอเชียที่โดดเด่น แต่ยังตอกย้ำพลังซอฟต์พาวเวอร์ของศิลปินไทยบนเวทีโลกอย่างชัดเจน
ภริตาได้รับคำชื่นชมทั้งในด้านใบหน้าที่หวานคม มีเสน่ห์เป็นเอกลักษณ์ และศักยภาพในฐานะศิลปินรุ่นใหม่ของวงการเคป็อป การติดอันดับ 3 ในรายชื่อระดับโลกเช่นนี้ ทำให้เธอกลายเป็นหนึ่งในคนไทยที่ประสบความสำเร็จสูงสุดในประวัติศาสตร์การจัดอันดับของ TC Candler
นอกจากนี้ รายชื่อปี 2025 ยังเต็มไปด้วยศิลปินและคนดังระดับโลก ไม่ว่าจะเป็น ซิดนีย์ สวีนีย์ นักแสดงฮอลลีวูดที่คว้าอันดับ 2 ขณะที่สมาชิกวง BLACKPINK ทั้งสี่คนยังคงติดอันดับพร้อมหน้า โดย จีซู อยู่อันดับ 11, ลิซ่า อันดับ 22 และ เจนนี่ อันดับ 46
นอกจากความสำเร็จของ “น้องแพร” ภริตา ที่ติดท็อป 3 ของโลกแล้ว รายชื่อปีนี้ยังเผยให้เห็นพลังของคนไทยในวงการบันเทิงระดับสากลอย่างชัดเจน
อันดับ 7 เบ็คกี้ รีเบคก้า แพทรีเซีย อาร์มสตรอง นักแสดงและนักร้องลูกครึ่งไทย–อังกฤษที่ก้าวขึ้นมาเป็นที่รู้จักในระดับสากลจากซีรีส์ ทฤษฎีสีชมพู (GAP The Series) ซึ่งสร้างกระแสแรงไปทั่วโลก ก่อนจะต่อยอดสู่ผลงานภาพยนตร์ Uranus2324 ความสำเร็จต่อเนื่องทำให้เธอกลายเป็นหนึ่งในภาพแทนของเสน่ห์ความงามและซอฟต์พาวเวอร์ไทยบนเวทีนานาชาติอย่างชัดเจน
อันดับ 9 ศีตลา วงศ์กระจ่าง นางแบบและศิลปินสาวลูกสาวของ ตั้ว ศรัณยู วงศ์กระจ่าง อดีตสมาชิกวง H1-KEY ผู้มีประสบการณ์ฝึกฝนและทำงานในเกาหลีใต้ โดดเด่นด้วยภาพลักษณ์แบบโมเดลอินเตอร์และใบหน้าที่มีคาแรกเตอร์เฉพาะตัว จนได้รับความสนใจจากทั้งวงการแฟชั่นและบันเทิงระดับโลก
อันดับ 17 หลิงหลิง คอง นักแสดงลูกครึ่งไทย–ฮ่องกงจากช่อง 3 ที่พุ่งขึ้นมาเป็นที่จับตามองอย่างรวดเร็วจากบทบาทในซีรีส์ ใจซ่อนรัก (The Secret of Us) ด้วยเสน่ห์ความสวยหวานผสานฝีมือการแสดงที่โดดเด่น ทำให้เธอกลายเป็นดาวรุ่งที่ครองใจผู้ชมทั้งในและต่างประเทศ
อันดับ 29 ต้นตะวัน ตันติเวชกุล นักแสดงสาวจาก GMMTV ที่ควบสองบทบาททั้งในวงการบันเทิงและวิชาชีพทันตแพทย์หญิง เธอแจ้งเกิดจากซีรีส์ F4 Thailand และพัฒนาภาพลักษณ์สู่การเป็นแฟชั่นไอคอน จนได้รับเลือกเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของแบรนด์หรูระดับโลกหลายแห่ง
อันดับ 33 มินนี่ ณิชา ยนตรรักษ์ เมนโวคอลสาวชาวไทยแห่งวง (G)I-DLE จากค่าย Cube Entertainment ผู้มีน้ำเสียงเป็นเอกลักษณ์และความสามารถด้านการแต่งเพลงที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ทำให้เธอเป็นอีกหนึ่งศิลปินไทยที่มีบทบาทสำคัญในวงการเคป็อประดับโลก
อันดับ 42 ฟรีน สโรชา จันทร์กิมฮะ นักแสดงหญิงที่สร้างชื่อเสียงอย่างก้าวกระโดดจากผลงานซีรีส์และมีฐานแฟนคลับเหนียวแน่นทั่วโลก ด้วยเสน่ห์เฉพาะตัวและผลงานที่ต่อเนื่อง ทำให้เธอกลายเป็นหนึ่งในนักแสดงไทยแถวหน้าที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ