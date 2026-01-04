กลับบ้านพร้อมกุญแจมือ: ชีวิต "ฮวัง ฮานา" จากทายาทตระกูลดังสู่คดียาเสพติดไม่รู้จบ

การกลับถึงแผ่นดินเกาหลีใต้ของ “ฮวัง ฮานา” ไม่ได้มาพร้อมภาพของการเริ่มต้นใหม่อย่างที่เธอพยายามอธิบายต่อศาล หากแต่มาพร้อมกุญแจมือและหมายจับ หลังจากหญิงสาวผู้เป็นทายาทตระกูลดังเลือกเดินทางกลับจากกัมพูชา โดยอ้างว่าเพื่อรับผิดชอบต่อบุตรที่เพิ่งให้กำเนิด แต่ศาลกลับเห็นต่าง เมื่อมีคำสั่งออกหมายจับทันทีด้วยเหตุผลชัดเจนว่า มีความเสี่ยงต่อการทำลายพยานหลักฐานในคดียาเสพติดที่ยังอยู่ระหว่างการสอบสวน
วันที่ 26 ธันวาคม ผู้พิพากษาซอ ฮโยจิน แห่งศาลแขวงซูวอน สาขาอันยาง มีคำสั่งอนุมัติหมายจับฮวัง ฮานา ในข้อหาฝ่าฝืนกฎหมายควบคุมยาเสพติด หลังการไต่สวนก่อนออกหมายจับ ศาลระบุว่าพฤติการณ์ในอดีตของผู้ต้องหา รวมถึงการหลบหนีออกนอกประเทศเป็นเวลานาน ไม่อาจไว้วางใจได้ว่าจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับพยานหรือหลักฐาน แม้ผู้ต้องหาจะยกเหตุผลด้านครอบครัวและบุตรมาเป็นข้ออ้างก็ตาม
ย้อนกลับไปตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2023 ฮวัง ฮานา ถูกตำรวจสอบสวนในคดีต้องสงสัยว่าให้สารเสพติดประเภทเมทแอมเฟตามีนแก่บุคคลใกล้ชิดอย่างน้อยสองรายในย่านกังนัม กรุงโซล แต่ในช่วงที่การสอบสวนยังไม่สิ้นสุด เธอกลับเดินทางออกจากประเทศในเดือนธันวาคมปีเดียวกัน โดยเริ่มจากประเทศไทย ก่อนมีรายงานว่าแอบลักลอบเข้าไปพำนักในกัมพูชาอย่างผิดกฎหมาย และใช้ชีวิตหลบซ่อนตัวจากการติดตามของเจ้าหน้าที่นานเกือบหนึ่งปี
แม้ตำรวจเกาหลีใต้จะยกระดับการติดตาม ทั้งการร้องขอความร่วมมือผ่านอินเตอร์โพล และการเพิกถอนหนังสือเดินทางของเธอในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา แต่ฮวัง ฮานาก็ยังสามารถหลบเลี่ยงการจับกุมได้ จนกระทั่งเกิดจุดเปลี่ยนสำคัญ เมื่อเธอแจ้งความประสงค์ขอกลับประเทศอย่างกะทันหัน และถูกจับกุมทันทีที่เครื่องบินลงจอดในเช้าวันที่ 24 ธันวาคม เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสารเสพติดเบื้องต้น พร้อมทั้งขยายผลสอบสวนว่า ระหว่างที่พำนักอยู่ต่างประเทศ เธออาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดอื่นเพิ่มเติมหรือไม่
ในระหว่างการไต่สวน ฮวัง ฮานา ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา โดยยืนยันว่าไม่เคยเสพยา และไม่เคยจัดหายาให้ผู้อื่น พร้อมระบุว่าเหตุผลที่ตัดสินใจกลับเกาหลีใต้ เป็นเพราะต้องการรับผิดชอบต่อบุตรที่เพิ่งคลอดในกัมพูชา รายงานข่าวระบุว่า เด็กและบิดาของเด็กซึ่งใช้ชีวิตร่วมกับเธอในต่างประเทศ ได้เดินทางเข้าประเทศก่อนวันไต่สวนไม่นาน อย่างไรก็ตาม ศาลเห็นว่าปัจจัยเหล่านี้ไม่เพียงพอจะลบล้างความเสี่ยงด้านคดีอาญาที่เธอเผชิญอยู่
ชื่อของฮวัง ฮานา เป็นที่รู้จักในสังคมเกาหลีใต้มานาน ไม่ใช่เพราะบทบาทในแวดวงธุรกิจ หากแต่จากภาพลักษณ์ของ “ทายาทตระกูลใหญ่” ในฐานะหลานสาวของผู้ก่อตั้งบริษัทนัมยังแดรีโปรดักส์ และอดีตคู่หมั้นของนักร้องนักแสดงชื่อดัง พัค ยูชอน ความสัมพันธ์ดังกล่าวยุติลงในปี 2018 ท่ามกลางกระแสข่าวอื้อฉาวที่ถาโถมเข้ามาอย่างต่อเนื่อง
ประวัติการกระทำผิดของเธอถูกบันทึกไว้ยาวเหยียด ตั้งแต่การถูกดำเนินคดีเสพเมทแอมเฟตามีนระหว่างปี 2015 ก่อนจะได้รับโทษจำคุกแต่รอลงอาญาในปี 2019 ทว่ายังไม่ทันพ้นช่วงคุมประพฤติ เธอกลับถูกฟ้องในคดียาเสพติดอีกครั้ง จนนำไปสู่โทษจำคุกจริงหนึ่งปีแปดเดือน และได้รับการปล่อยตัวในเดือนพฤศจิกายนปีเดียวกัน
หลังออกจากเรือนจำ ฮวัง ฮานา เคยให้สัมภาษณ์ด้วยน้ำเสียงสำนึกผิด ระบุว่าจะใช้ชีวิตอย่างมีสติและไม่หวนกลับไปสู่ความผิดพลาดเดิมอีก ทว่าเหตุการณ์ล่าสุดกลับทำให้คำมั่นเหล่านั้นถูกตั้งคำถามอย่างหนักจากสังคม
ยิ่งไปกว่านั้น ชีวิตของเธอยังถูกโอบล้อมด้วยโศกนาฏกรรม เมื่ออดีตสามี ซึ่งถูกระบุว่าเป็นพยานสำคัญในคดียาเสพติดเมื่อปี 2021 เสียชีวิตจากเหตุพยายามทำร้ายตนเอง ขณะที่บุคคลใกล้ชิดอีกรายหนึ่งได้รับบาดเจ็บสาหัสและยังไม่ฟื้นตัวจนถึงปัจจุบัน ในถ้อยคำสุดท้ายต่อศาล ฮวัง ฮานา หลั่งน้ำตาและกล่าวถึงความอาลัยต่ออดีตสามี รวมถึงความหวังให้ผู้บาดเจ็บรายนั้นกลับมามีชีวิตปกติได้อีกครั้ง
ท่ามกลางคดีความที่ยังไม่สิ้นสุด สังคมเกาหลีใต้ยังคงจับตามองอย่างใกล้ชิดว่า ครั้งนี้จะเป็นจุดสิ้นสุดของวงจรคำสัญญาและการกลับมาซ้ำซากของหญิงสาวผู้มีชื่อเสียงจากเรื่องอื้อฉาว หรือจะเป็นเพียงอีกหนึ่งบทในประวัติความผิดที่ยืดยาวไม่รู้จบของ “ฮวัง ฮานา” เท่านั้น