บันเทิงรอบโลก "มารายห์ แครี่" ทุบสถิติ Billboard ครบร้อยสัปดาห์อันดับ 1 ด้วยเพลงคริสต์มาส

เพลง “All I Want for Christmas Is You” ของ "มารายห์ แครี่" กลับมาทวงบัลลังก์อีกครั้งในช่วงเทศกาลปลายปี และทำให้เธอกลายเป็นศิลปินคนแรกในประวัติศาสตร์ 67 ปีของชาร์ต Billboard Hot 100 ที่มีเพลงอยู่อันดับ 1 รวม 100 สัปดาห์ โดยเฉพาะเพลงนี้เพลงเดียวก็ครองอันดับ 1 ไปแล้วถึง 21 สัปดาห์ และยังเป็นเพลงหญิงเดี่ยวที่ขึ้นอันดับ 1 นานที่สุดตลอดกาล ขณะที่ยอดสตรีมพุ่งถึง 43.6 ล้านครั้งภายในสัปดาห์เดียว และเพิ่งได้รับการรับรอง 18x Platinum จาก RIAA ส่งให้ "มารายห์" ครองตำแหน่ง "ราชินีแห่งคริสต์มาส" อย่างแท้จริง
หลังซีรีส์ “Bon Appétit, Your Majesty” ดังถล่มทลายในเกาหลีเมื่อซัมเมอร์ที่ผ่านมา พร้อมดันชื่อของนักแสดงนำอย่าง "อีแชมิน" และ "อิม ยุนอา" จนเปรี้ยงทั่วเอเชีย ตอนนี้ต้นฉบับนิยาย “เชฟแห่งราชสำนักยอนซันกุน” โดยนักเขียน "พัคกุกแจ" ก็ได้รับความนิยมตามไปด้วย ล่าสุดเจ้าตัวเผยว่าภาค 2 กำลังอยู่ในขั้นวางโครงเรื่อง และอาจมีการเล่าเส้นเรื่องใหม่ ๆ โดยเฉพาะบทของ "อีแชมิน" ที่ข้ามเวลามาสู่ยุคปัจจุบัน ซึ่งทำให้แฟน ๆ ต่างจับตาว่าจะมีการประกาศซีซั่นใหม่เมื่อไหร่
โลกออนไลน์สะเทือนหลัง "โซอี้ ซัลดานญ่า" นักแสดงสาวผู้รับบท Neytiri ในแฟรนไชส์ "Avatar" ออกมาพูดว่าตัวละครของเธอเป็นพวก "เหยียดผิว" เพราะแสดงความโกรธและความเกลียดชังต่อมนุษย์ (Sky People) ในภาคล่าสุด "Fire and Ash" แต่แฟน ๆ กลับไม่เห็นด้วย บางคนมองว่าเธอเข้าใจบทผิด เพราะ Neytiri ไม่ได้เหยียดเชื้อชาติ แต่โกรธเพราะถิ่นฐานและครอบครัวของเธอถูกทำลายจากการล่าอาณานิคม ความคิดเห็นนี้จึงกลายเป็นประเด็นใหญ่ในหมู่แฟนหนังที่ติดตามตัวละครนี้มานานถึง 20 ปี
"อัน ฉี" อดีตสมาชิกวง THE9 ที่เคยโด่งดังจากรายการ Youth With You 2 ด้วยภาพลักษณ์สาวสตรีทสายฮิปฮอปผู้มีทักษะรอบด้าน วันนี้กลับเงียบหายจากหน้าสื่อจีนกว่า 2000 วัน แม้จะเคยได้รับคำชมจาก "ลิซ่า BLACKPINK" และพยายามเปิดตัวเดี่ยวด้วยเพลงหลายซิงเกิล แต่ไม่มีเพลงไหนติดชาร์ตหรือสร้างกระแสได้เลย ด้วยขาดทีมบริหารที่แข็งแรง ไม่มีคอนเทนต์ไวรัลหรือวาไรตี้ช่วยผลักดัน สุดท้ายชื่อของ "อัน ฉี" ก็จางหายไปกลายเป็นบทเรียนสำคัญของโลกบันเทิงจีน ว่าความสามารถอย่างเดียวอาจไม่พอถ้าไม่มีการวางแผนเรื่องภาพลักษณ์และการสื่อสารต่อแฟน ๆ อย่างจริงจัง