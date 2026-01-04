The Odyssey มหากาพย์บทใหม่ โนแลนพาผู้ชมออกเดินทางสู่ตำนานกรีก

ตัวอย่างภาพยนตร์ The Odyssey ผลงานเรื่องถัดไปของคริสโตเฟอร์ โนแลน ถูกปล่อยออกมาเป็นที่เรียบร้อย และเพียงเวลาไม่ถึงสองนาที ก็เพียงพอจะทำให้ผู้ชมทั่วโลกจับตานี่อาจเป็นมหากาพย์ชิ้นสำคัญที่สุดในอาชีพของผู้กำกับเจ้าของรางวัลออสการ์รายนี้ หลังประสบความสำเร็จอย่างสูงจาก Oppenheimer
The Odyssey เล่าเรื่องการเดินทางกลับบ้านของ “โอดิสซีอุส” วีรบุรุษกรีกผู้รอดชีวิตจากสงครามโทรจัน นำแสดงโดย แมตต์ เดมอน ซึ่งต้องพาลูกน้องฝ่าฟันอันตรายนานัปการ ทั้งความตาย ความทรมาน และสิ่งเหนือมนุษย์ที่ไม่เคยมีใครพบเห็น เพื่อกลับสู่อ้อมอกครอบครัวที่รออยู่ ณ ดินแดนอิธากา แต่การเดินทางครั้งนี้กลับไม่ง่ายไปกว่าสงครามที่เพิ่งผ่านพ้น
ตัวอย่างภาพยนตร์เลือกใช้วิธีเล่าแบบสงบ น้อยคำพูด เน้นบรรยากาศและภาพมากกว่าการอธิบายตรงไปตรงมา ตามสไตล์โนแลน ผู้ชมได้เห็นเพียงเศษเสี้ยวของความสูญเสีย ความโหดร้าย และเส้นทางอันยาวไกลที่เต็มไปด้วยอันตราย ราวกับเป็นคำเชื้อเชิญให้เข้าสู่โลกของตำนาน มากกว่าการเฉลยเนื้อเรื่องล่วงหน้า
นอกจากแมตต์ เดมอน ภาพยนตร์ยังได้นักแสดงระดับแถวหน้าอย่าง แอนน์ แฮททาเวย์ รับบท เพเนโลพี ภรรยาผู้ซื่อสัตย์ของโอดิสซีอุส และ ทอม ฮอลแลนด์ ในบท เทเลมาคัส บุตรชายที่เติบโตขึ้นโดยไร้พ่อ ขณะที่นักแสดงอย่าง เซนดายา และ โรเบิร์ต แพตตินสัน ก็ร่วมปรากฏตัวในบทบาทสำคัญที่ยังถูกเก็บเป็นความลับ
กระแสตอบรับหลังปล่อยตัวอย่างเป็นไปอย่างคึกคัก แฟนภาพยนตร์จำนวนมากแสดงความตื่นเต้นกับการได้ชมงานชิ้นใหม่ของโนแลนบนจอใหญ่ มีผู้แซวว่าไปนั่งรอในโรงภาพยนตร์เร็วเกินไปเพราะอยากดูหนังเรื่องนี้โดยเร็ว ขณะที่อีกหลายเสียงยกย่องโนแลนว่าเป็นหนึ่งในผู้กำกับทรงอิทธิพลที่สุดของยุคนี้
The Odyssey ถือเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกของโนแลนหลังคว้ารางวัลผู้กำกับยอดเยี่ยมจาก Oppenheimer ซึ่งเล่าเรื่องชีวิตของ เจ. โรเบิร์ต ออพเพนไฮเมอร์ บิดาแห่งระเบิดปรมาณู และสร้างปรากฏการณ์ทั้งด้านรายได้และคำวิจารณ์
ต้นฉบับของเรื่องนี้คือมหากาพย์กรีกของโฮเมอร์ ว่าด้วยการเดินทางอันยาวนานและเต็มไปด้วยบททดสอบของโอดิสซีอุส ทั้งการเผชิญหน้ากับอสุรกาย การล่อลวง และชะตากรรมอันโหดร้าย ซึ่งเขาต้องใช้ไหวพริบและความอดทนเอาชนะทุกสิ่ง
แม้จะไม่ใช่ครั้งแรกที่ The Odyssey ถูกนำมาดัดแปลงเป็นภาพยนตร์ โดยเคยมีเวอร์ชัน Ulysses ในปี 1954 และผลงานร่วมสมัยอย่าง O Brother, Where Art Thou? ของพี่น้องโคเอนในปี 2000 แต่เวอร์ชันของโนแลนถูกจับตามองเป็นพิเศษ ด้วยการถ่ายทำทั้งเรื่องด้วยกล้อง IMAX และการใช้สถานที่จริงแทนฉากเขียวหรือคอมพิวเตอร์กราฟิกเป็นหลัก
ตัวอย่างภาพยนตร์เผยให้เห็นโลกกรีกโบราณที่ดิบ หยาบ และยิ่งใหญ่ ทุกเฟรมให้ความรู้สึกสมจริง ราวกับมหากาพย์ยุคเก่าที่พึ่งพาความอลังการจากของจริง มากกว่าการสร้างขึ้นในคอมพิวเตอร์ ตัวละครแต่ละคนมีช่วงเวลาสั้น ๆ ให้เปล่งประกาย แต่จุดศูนย์กลางยังคงเป็นโอดิสซีอุสของแมตต์ เดมอน
ขณะเดียวกัน เสียงวิจารณ์เรื่องความถูกต้องทางประวัติศาสตร์ก็เริ่มปรากฏ ตั้งแต่ชุดเกราะ สีสัน ไปจนถึงเครื่องแต่งกายของตัวละคร
ทว่าหลายฝ่ายมองว่านี่คือเรื่องแต่งเชิงตำนานอายุสามพันปี มากกว่างานสารคดีทางโบราณคดี และภาพยนตร์ควรถูกตัดสินจากพลังทางภาพและอารมณ์เป็นอันดับแรก
ท้ายที่สุด The Odyssey ถูกวางกำหนดฉายโดยยูนิเวอร์แซลในวันที่ 17 กรกฎาคม 2026 และมีรายงานว่าตั๋วรอบแรกในหลายพื้นที่เริ่มขายหมดแล้ว ความคาดหวังจึงไม่ใช่แค่การได้ชมตำนานกรีกอีกครั้ง แต่คือการได้เห็นว่า โนแลน จะเปลี่ยนมหากาพย์ที่ผู้คนรู้จักมานับพันปี ให้กลายเป็นประสบการณ์ทางภาพยนตร์แบบใดบนจอใหญ่