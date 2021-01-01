“หนุ่ม กรรชัย-ปู มัณฑนา” ตัวพ่อ ตัวแม่ ขึ้นศาล คดีเดือดทั้งปี

ตลอดปี 2568 วงการบันเทิงร้อนแรงไม่มีแผ่ว มีประเด็นข่าวคราวให้ใส่ใจกันแบบไม่ได้พัก ชนิดที่ต้องบอกว่าอะไรที่ไม่เคยเห็นก็ได้เห็น แถมเป็นปีที่คนในวงการมีเรื่องขึ้นโรงขึ้นศาลกันฉ่ำมาก บางคนฟาดไปหลายคดี มีทั้งฟ้องเองและโดนฟ้อง บางคดีลากยาวข้ามปีมาปีนี้ก็ยังไม่จบ ซึ่งแน่นอนว่าถ้าเลือกได้คงไม่มีใครอยากฟ้องร้องกันให้เสียเวลาเสียเงินเสียทอง แต่ในเมื่อคุยกันดีๆ ไม่ได้ก็ต้องพึ่งกฏหมาย เพื่อเรียกร้องความยุติธรรม และเป็นการต่อสู้เพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองว่าใครผิดใครถูก
ถ้าจะยกให้เป็นนัมเบอร์วันของปีนี้ คงเป็นใครไปไม่ได้ นอกจากพิธีกรชื่อดัง “หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย” และนักแสดงรุ่นใหญ่ “ปู มัณฑนา หิมะทองคำ” ที่ท็อปฟอร์มทั้งคู่ เรียกว่าฟ้องมาฟ้องกลับไม่โกง!
ตัวพ่อขวัญใจศาล “หนุ่ม กรรชัย”
ที่มีคดีจุกๆ ตลอดทั้งปี กับการเปิดศึกฟ้องนักร้องสาว “เบียร์ เดอะวอยซ์” ภัสรนันท์ อัษฎมงคล เพราะถูกล้ำเส้นเกินไป หลังเจ้าตัวมีประเด็นกับ เบียร์ เดอะวอยซ์ ที่ได้โพสต์แซะรายการดังประมาณว่า ผลิตเนื้อหารายการมามีแต่เรื่องผัวเมีย จนถูกโยงกันไปต่างๆ นานา ทำเอาหนุ่มเหลืออดโพสต์หมายศาลประกาศฟ้อง แต่ในภายหลัง หนุ่ม กรรชัย ได้ทำการถอนฟ้องเบียร์ไปแล้วเรียบร้อย พร้อมเผยสาเหตุที่ถอนฟ้อง เพราะไม่อยากเห็นเบียร์ต้องไปนั่งอยู่ใต้ถุนศาลเพื่อประกันตัว ไม่อยากทำลายใครด้วยความโกรธแค้น ส่วนตัวผมมองว่า อันไหนที่เราคุยกันได้ ก็คุย เราจะมีศัตรูกันไปตลอดชีวิต มันก็ไม่ใช่
นอกจากนี้ “หนุ่ม กรรชัย” ยังฟ้อง “ลีน่า จัง” เรียกเงิน 5 ล้าน โดยเรื่องนี้ทางด้านของลีน่าจัง เป็นคนออกมาเปิดเผยเองว่า หนุ่มเคยฟ้องตน แต่พอถึงวันที่ศาลนัดไต่สวน หนุ่มก็เมตตาถอนฟ้องโดยที่ยังไม่ได้ไต่สวน รวมทั้งความน่ารักของทนายตุ๋ย ทนายของหนุ่ม ที่พูดจาดี มีมารยาท ให้เกียรติกัน ทำให้ต่างคนต่างถอนฟ้อง ต่างคนต่างเงียบไม่ได้มาลงข่าวอะไรกัน
อีกคนที่ “หนุ่ม กรรชัย” จัดหนักก็คือ “ปู มัณฑนา หิมะทองคำ” โดยพิธีกรคนดังได้ยื่นฟ้อง ปู มัณฑนา ในข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา ซึ่ง “ทนายตุ๋ย พรศักดิ์ วิภาสอาภานนท์” ทนายความของ หนุ่ม กรรชัย เผยว่าตอนนี้มีทั้งหมด 4 คดี ศาลรับฟ้องแล้ว 2 คดี อยู่ที่สน. 1 คดี และอยู่ที่ไต่สวนอีก 1 คดี รวมทั้งหมด 46 กรรม และจะมีคดีที่ 5 ตามมา โดยปมมาจากที่ปูโพสต์ด่าพาดพิงหนุ่มไม่จบไม่สิ้นเป็นเวลา 3-4 เดือน ว่ามีเมียน้อย ลูกเมียน้อย เจ้าพ่อสื่อ ศาลเตี้ย แล้วก็ว่าไปถึงภรรยา เมย์ เฟื่องอารมย์ และไปสาปแช่ง กล่าวหาเรื่องรายการ
แม้สุดท้ายแล้วทางปูจะไม่รับว่าโพสต์ถึง หนุ่ม กรรชัย แต่ทนายตุ๋ยยืนยันในทางกฎหมายมันไม่ใช่แบบนั้น ทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาสัมภาษณ์ ที่เขาพูด มันวนกลับไปหาเขาหมด แล้วมันก็มีตัวอื่นที่มันเชื่อมได้ว่าอีกฝ่ายหมายถึงใคร ยืนยันหนุ่มไม่ฟ้องเรียกเงิน แต่ให้ติดคุกอย่างเดียว และในทุกๆ คดี ถ้าศาลรับคดีมีมูล ตนจะใช้สิทธิ์ตามกฎหมาย ในการยื่นคัดค้านการปล่อยตัวชั่วคราวทุกคดี งานนี้บอกเลยเจ้าตัวจัดแบบชุดใหญ่ไฟกระพริบ
คู่กรณีของ “หนุ่ม กรรชัย” ที่ซัดกันนัวอีกรายคือ “ฟิล์ม รัฐภูมิ โตคงทรัพย์” ซึ่งความบาดหมางของทั้งคู่ระอุข้ามปีมาตั้งแต่ช่วงปี 2567 หลังหนุ่ม กรรชัย เข้าแจ้งความดำเนินคดี ฟิล์ม รัฐภูมิ และ “กฤษอนงค์ สุวรรณวงศ์” ข้อหาหมิ่นประมาท กรณีมีคลิปเสียงแอบอ้างชื่อและรายการ ใช้เรียกรับเงิน “บอสปัน ดิไอคอน” 20 ล้านบาท เพื่อแลกกับการพาออกรายการโทรทัศน์ ซึ่งหลังจากนั้นเมื่อช่วงเดือนมกราคม ปี 68 ที่ผ่านมา ทางด้านของฟิล์ม พร้อมด้วย “ทนายประมาณ เลืองวัฒนะวณิช” ได้เดินทางไปแจ้งความดำเนินคดีกับ หนุ่ม กรรชัย ที่สน.ห้วยขวาง ในข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา ปมปล่อยคลิปเสียงเรียกทรัพย์ 20 ล้านจากบอสดิไอคอน ชี้นำสังคมทำให้คนเกลียดทั้งประเทศ เรียกว่าเปิดหน้าสู้กันแบบหมัดต่อหมัด
ในเมื่อเรื่องไปไกลถึงโรงถึงศาล หนุ่ม กรรชัย ได้ออกมาชี้แจงถึงประเด็นนี้ว่า ฟิล์มจะแจ้งอะไรก็แจ้งมา ระบบกฎหมายอาญาเมืองไทยเป็นระบบกล่าวหาอยู่แล้ว พร้อมฟาดกลับ ทันทีที่ได้รับหมายเรียกจากตำรวจ ตนก็จะแจ้งความกลับทันทีในข้อหาแจ้งความเท็จ เมื่อไหร่ที่รับปุ๊บ ผมสวนตับแตกเหมือนกัน โลกนี้มันต้องมีความยุติธรรม ฟังแล้วก็ซู้ดปาก บอกเลยเดือดพอกัน!
ปิดท้ายคดีดัง ที่ “หนุ่ม กรรชัย” แจ้งความดำเนินคดีกับแม่ของ “น้องไนซ์ เชื่อมจิต” ซึ่งน้องไนซ์โด่งดังมาจากการอ้างตนเป็นร่างอวตารองค์เพชรภัทรนาคานาคราช มีความสามารถในการเชื่อมจิตและหยั่งรู้เรื่องราวต่างๆ ทั้งอดีตและอนาคต โดย หนุ่ม กรรชัย ได้แจ้งความแม่ของน้องไนซ์ ในความผิดฐานดูหมิ่นและหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา รวมความผิดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคดีนี้เรียกค่าเสียหาย 10 ล้าน หากรวมอีก 2 คดีก่อนหน้านี้ รวมเป็น 30 ล้าน ก่อนที่ต่างฝ่ายต่างฟ้องร้องกันไปมาจนเป็นข่าวใหญ่โต
แต่ล่าสุดเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา เพจ “นิรมิตเทวาจุติ” ของครอบครัวเชื่อมจิต ได้เผยว่าได้ปรับความเข้าใจกับ หนุ่ม กรรชัย ผ่านทนายความของแต่ละฝ่ายเรียบร้อยแล้ว ตกลงยุติข้อพิพาททุกคดี พร้อมลงข้อความขออภัย ยืนยันไม่ได้มีเจตนาจะทำให้ หนุ่ม กรรชัย เสื่อมเสียชื่อเสียง ดูแล้วก็เหมือนจะจบกันด้วยดี แต่งานนี้ทำเอาคนที่ติดตามข่าวปรับอารมณ์ไม่ทัน เมื่อจู่ๆ เพจดังอย่าง “เพจท่านเปา” ออกมาแหกด้วยการแฉว่า ไม่ใช่การปรับความเข้าใจ แต่ศาลนัดไกล่เกลี่ยในคดีที่ หนุ่ม กรรชัย เป็นโจทก์ฟ้องคดีหมิ่นประมาท สิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่การปรับความเข้าใจ แต่คือการยุติคดีตามเงื่อนไขและข้อตกลงของศาล ซึ่งทาง หนุ่ม กรรชัย ยินยอมยกโทษให้แต่มีเงื่อนไขว่าทางนิรมิตเทวาจุติ ต้องลงข้อความขอโทษหนุ่มและรายการโหนกระแส ถึงจะยอมถอนฟ้อง พร้อมเย้ยใช้คำนั้นเพราะกลัวเสียหน้า - ถ่อยไว้เยอะ
ก่อนที่ทางเพจของฝ่ายเชื่อมจิตจะโพสต์สวนทันทีว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่ตรงกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น ทั้งสองฝ่ายต่างมีความรู้สึกที่ดีต่อกัน ไม่มีข้อขัดแย้งหรือปัญหาใดๆ ต่อกันอีกต่อไป เรียกว่าจบศึก แต่ดรามาไม่จบ ซึ่งปีนี้กลายเป็นปีที่พิธีกรดังอย่าง หนุ่ม กรรชัย เจอศึกหนักทั้งปีจนต้องยกตำแหน่งเจ้าพ่อศาลให้เลยทีเดียว
ตัวแม่ ยืนหนึ่งเรื่องคดีอีกคนต้องยกให้ “ปู มัณฑนา หิมะทองคำ”
เพราะปีนี้เจ้าตัวขึ้นศาลเป็นว่าเล่น ล่าสุดออกมาเปิดเผยว่า ตนเองนั้นถูกฟ้อง 19-20 คดี โดยปูบอกว่า กลุ่มพวกเขามี หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย, ลูกหมี(รัศมี ทองสิริไพรศรี), อ้อม(คู่กรณี), ทนายแก้ว(มนต์ชัย จงไกรรัตนกุล) แล้วก็มีใครอีก 5 คนฟ้องตนมาเกือบ 20 คดี ทั้งในชั้นสน. ทั้งศาล ด้วยเรื่องเดียวว่ายอดเงินของลูกหมีคือ 2 ล้าน ยอดเงินของเราคือประมาณ 4.5 ล้าน ฟ้องทั้งผิดสัญญาเงินกู้, พ.ร.บ. เช็ค, หมิ่นประมาท, แจ้งความเท็จ
พร้อมยอมรับว่าเครียด เกิดมาไม่เคยมีคดีความ วันๆ ไม่ต้องทำอะไรเลย เมื่อ 2 ปีที่แล้วชีวิตก็เล่นละคร รับส่งลูกที่โรงเรียน แต่ตั้งแต่มีข่าวไม่ได้ทำกิจกรรมใดๆ ให้กับลูกและครอบครัวเลย มีแต่ขึ้นศาลเกือบทุกวัน ก็รวบรวมพยานหลักฐานส่งให้ทีม อ.ประมาณ (ประมาณ เลืองวัฒนะวณิช) ยื่นอุทธรณ์ เรายังมีอุทธรณ์ มีฎีกา ศาลท่านยังไม่ได้มีคำพิพากษาถึงที่สุด เราก็มีสิทธิ์ต่อสู้คดีต่อ ยืนยันจะสู้เต็มที่ ไม่กลัว
ไม่ใช่แค่ปูเป็นฝ่ายโดนฟ้องฝ่ายเดียว แต่ยังมีคดีที่ปูเป็นโจทก์ฟ้องคนอื่นด้วยเช่นกัน ซึ่งล่าสุดสดๆ ร้อนๆ ก็คือการยื่นฟ้อง “ทนายกุ้ง อำนวยพร มณีวรรณ” ในข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา หลังทนายคนดังพูดพาดพิงในรายการเคลียร์ชัดชัด เมื่อปี 67 ซึ่งศาลเพิ่งประทับรับฟ้องไปเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา นอกจากนี้ยังมีคดีที่ปูแจ้งความ “หนุ่ม กรรชัย” และ “ทนายแก้ว” เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2568 ที่สน.ทองหล่อ ในความผิดฐานร่วมกันหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา แค่ที่ลิสต์มาทั้งหมดนี้ก็อ่วมแล้ว ถ้าจะให้ฉายา ปู มัณฑนา เจ้าแม่ศาลก็ไม่เกินจริง