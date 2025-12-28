แฟนวิทยุเศร้า “โบว์ TK - อ้อน ลัคนา” โพสต์อำลางานดีเจ หลังเทโร เรดิโอ ประกาศยุติกิจการ

ทำเอาแฟนคลับใจหายไปตามๆ กัน หลัง บริษัท เทโร เรดิโอ ร่อนจดหมายประกาศยุติกิจการในสิ้นนี้ปี หลังสร้างความสุขคู่คนไทยมายาวนานกว่า 35 ปี เหตุเพราะพฤติกรรมของผู้บริโภคสื่อเปลี่ยนไป ทำให้ยากจะก้าวผ่าน จำต้องยุติรายการวิทยุทั้งหมด 4 คลื่น ได้แก่ EAZY FM 102.5, GOODTIME RADIO, HITZ THAILAND และ TOFUPOP RADIO
ซึ่งงานนี้คนเสียใจและเสียดายกว่าผู้ฟัง ก็คงจะหนีไม่พ้นผู้ที่ทำหน้าที่เป็นดีเจ โดยหนึ่งในดีเจจากคลื่น HITZ THAILAND อย่าง “โบ สุรัตนาวี” หรือ “โบ TK” ก็ได้ออกมาโพสต์อำลาผ่านอินสตาแกรม หลังทำอาชีพนี้มานานกว่า 20 ปี
“จำได้ว่าที่อยากเป็นดีเจ เพราะเครื่องมืออุปกรณ์มันน่าเล่น ก็ไปลองทำเทปออดิชั่นอยู่ซักพักก็ได้เป็นดีเจ ตอนนั้นยังเป็นรุ่น md cd หมดยุคเทปไปแล้ว มีการสลับแผ่นซีดี สนุกวุ่นวายดี ไม่นานก็เปลี่ยนระบบใช้ software ดึงเพลงจากไฟล์โฟลเดอร์ต่างๆ ก็ได้ลองอะไรใหม่ๆ เพราะไม่ถนัดใช้คอมพิวเตอร์เลย ก็ไม่ยากเกินไป
เริ่มต้นที่เอไทม์ย้ายมาเทโรเรดิโอ สิ้นปีนี้เป็นการบอกลากับงานดีเจ วันสุดท้ายของการเปิดไมค์ไฟแดงขึ้น ความทรงจำมากมายที่ห้องจัดรายการ นึกถึงโอกาสดีดีที่ได้รับ เจอกับทีมงานพนักงานที่น่ารักทุกคน ประสบการณ์แน่นๆ บางคนเติบโตแยกย้ายไปก่อน แต่ยังคิดถึงกันเสมอ มีพบก็มีจาก มีเริ่มต้นก็มีจุดจบ งานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกรา ภูมิใจที่ครั้งนึงได้เป็นพนักงานที่นี่
เปิดไมค์ครั้งสุดท้าย มีน้ำตารื้นเหมือนกัน มันผูกพัน ขอบคุณทุกการสนุกสนุนค่ะ บอกลาคลื่นฮิตซ์อย่างเป็นทางการ #ยี่สิบปีดีเจ #teroradioรุ่นสุดท้าย #ปิดกิจการ #ทำอะไรใหม่ก็ไม่ยากเกินไป”
ด้าน “อ้อน ลัคนา หวงมณีรุ่งโรจน์” หนึ่งในดีเจจากคลื่น EAZY FM 102.5 ก็ได้ออกมาโพสต์อำลาเช่นกัน
“18 ปีแห่งความสุขทุกครั้งที่ได้ทำงาน และปีนี้ก็เป็นปีสุดท้ายแล้วจริงๆ เป็นดีเจที่ทุกคนบอกว่า 4 แผ่นดินเลยนะ ก็น่าจะจริงเพราะย้ายมาแล้ว 4 คลื่น ตั้งแต่ Virgin Soft ปอนด์-อ้อน, Virgin Star อ้อน-ออฟ, Virgin Hitz ปอนด์-อ้อน-อุ๊ย และปิดจบที่ EazyFm (อ้อน-เจ,อ้อน-จอย-อ้อนสี) แบบปิดตัวบริษัทในเครือวิทยุไปเลย
ถามว่าตกใจไหม ไม่ตกใจนะ ออกแนวเข้าใจด้วยซ้ำถึงสถานการณ์ทุกอย่าง เพราะเท่าที่เห็นที่รู้ ทุกอย่างมันเปลี่ยน โลกมันหมุนไปไวมากๆ แต่เสียใจและเสียดายและซึนๆ มากกว่า เพราะที่นี่คือความสบายใจ ความคุ้นเคย และพี่ๆ น้องๆ ที่นี่แทบทุกคน น่ารัก น่ารักมากๆ ประชุมทีมทีเหมือนรวมตัวความสนุก เหมือนงานรวมญาติมากกว่าทำงาน
อย่าว่าแต่ทีมงานที่น่ารักเลย คนฟังก็น่ารักมากๆ คอยห่วงใย ถามไถ่ คอยติดตามกันเสมอ ปีหน้าตื่นเช้ามาไม่ได้ไปจัดรายการแล้วนะ คงจะเหงาน่าดู เพราะทำสิ่งนี้มา 18 ปีเต็มๆ กับช่วงเวลาตอนเช้าที่จะได้มาส่งเสียง แหบบ้างไม่แหบบ้าง หัวเราะผีบ้า และชอบมากคือการแซวคนฟัง
ขอบคุณ ไม่ว่าจะเป็นผู้มีพระคุณทุกท่านที่ทำให้อ้อนได้อยู่ในองค์กรที่ดีมากๆ และมีความสุขมากๆ ตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้ ขอบคุณพี่น้องชาวเวอร์จิ้นที่เป็นมิตรภาพดีๆ ต่อกันเสมอ ขอบคุณคุณผู้กับการสนับสนุนมาตลอด 18 ปี ตั้งแต่วันแรกที่เปิดไมค์ไปร้องไห้ไปเพราะคิดว่าทำได้ไม่ดี จนวันนี่เปิดไมค์ไปจิบน้ำร้อนไปเพราะไม่มีเสียง จะคิดถึงทุกคนเสมอ รักนะคะ ขอบคุณค่ะ”