“จ๋าย ไททศมิตร” แซะอีก นักการเมืองเทา ช่วยสอนหน่อยเทายังไงให้เจริญ!

“จ๋าย ไททศมิตร” โพสต์แซ่บ! อยากให้นักการเมืองสีเทาเปิดคอร์สสอน เทายังไงให้เจริญ ไม่ต้องเก่ง ไม่ต้องแก้ปัญหา ไม่ต้องหาเสียงให้เหนื่อย ก็สามารถยิ่งใหญ่ได้ ลั่นอยากเรียนจริงๆ ไม่ได้กวน
เป็นอีกหนึ่งศิลปิน ที่มักจะออกมาแสดงความคิดเห็นเรื่องการเมืองอยู่บ่อยๆ สำหรับนักร้องหนุ่ม “จ๋าย ไททศมิตร” อิชณน์กร พึ่งเกียรติรัศมี อย่างล่าสุดเมื่อวานนี้ (27 ธ.ค.) เจ้าตัวก็ได้ออกมาโพสต์ตั้งคำถามผ่านเฟซบุ๊กของตัวเอง เกี่ยวกับเรื่องนักการเมืองสีเทา แบบว่าอ่านแล้วต้องมีแสบๆ คันๆ โดยบอกว่าอยากให้เปิดคอร์สสอนทริค เทายังไงให้เจริญ ก่อนจะคอมเมนต์เพิ่มเติมว่าอยากเรียน อยากรู้จริงๆ ไม่ได้กวน
“อยากให้นักการเมืองสีเทา เปิดคอสสอนทริคเทายังไงให้เจริญ เผื่อลูกๆ หลานๆ จะได้เอาไปปรับใช้ในอนาคต ทริคดีๆ แบบนี้ไม่น่าเก็บไว้คนเดียว จะได้เป็นแรงบันดาลใจให้คน ว่าไม่ต้องเก่ง ไม่ต้องแก้ปัญหาประเทศ ไม่ต้องหาเสียงให้เหนื่อย ก็สามารถยิ่งใหญ่ได้ อ่อย ใจฟู”
“อยากเรียนอ่า ผมอยากรู้จริงๆ นะเนี่ย ไม่ได้กวนเลย สงสัยมานานมาก มันต้องมีเหตุผลสิวะที่คนๆ นึงจะขึ้นไปถึงตรงนั้นได้ เปิดแบบคอสส่วนตัวได้มะ อยากเรียน”