มูแบบตะโกน"วิน เวคิน" หิ้วลำโพง-ไมค์ บินลัดฟ้าถวายเจ้าแม่กวนอิมฮ่องกง เสริมเฮงก่อนปล่อยซิงเกิล 3

กลายเป็นจุดสนใจไปทั้งหาดรีพัลส์เบย์ประเทศฮ่องกง สำหรับนักร้องหนุ่มหล่อ “วิน เวคิน สิมะวรา” เจ้าซิงเกิ้ลเพลง “ภาระทางใจ”และ“ไม่ใช่เบอร์หนึ่ง” ที่ล่าสุดขอพักไมค์ชั่วคราว เดินทางไปมูเตลูไกลถึงฮ่องกง แต่การไปครั้งนี้ธรรมดาโลกไม่จำ เพราะเจ้าตัวเล่นใหญ่ จัดหนัก จนกลายเป็นที่ฮือฮาของทั้งนักท่องเที่ยวและเจ้าหน้าที่ในบริเวณนั้นโดยปกติแล้ว คนที่ไปสักการะ เจ้าแม่กวนอิม ณ หาดรีพัลส์เบย์ มักจะนำดอกไม้หรือสร้อยมุกไปถวายเพื่อขอพรความรักและความเป็นสิริมงคล แต่หนุ่มวินกลับมาเหนือด้วยการ หิ้วลำโพงและไมโครโฟน ไปถวายต่อหน้าองค์ท่าน ทำเอาคนแถวนั้นมองกันเหลียวหลังพราะไม่เคยเห็นใครมูด้วยวิธีนี้มาก่อน
เมื่อสอบถามถึงที่มาของไอเดียสุดแหวกนี้ หนุ่มวินเผยด้วยรอยยิ้มว่า"ผมเห็นคนอื่นถวายดอกไม้กับสร้อยมุกกันเยอะแล้วครับ ในเมื่อเราเป็นนักร้อง ผมเลยอยากถวายอะไรที่สื่อถึงตัวตนและอาชีพของเราจริงๆ การนำลำโพงกับไมค์มาถวายก็เพื่อเอาฤกษ์เอาชัย อยากให้เสียงของเราดังไกล แบบข้ามน้ำข้ามทะเลมีคนรักคนเมตตาในผลงานเพลงครับ
การไปมูชุดใหญ่ไฟกะพริบครั้งนี้ วินแย้มว่าเป็นเพราะกำลังเตรียมตัวทำ ซิงเกิลที่ 3 ในเร็วๆ นี้ หลังจากที่เพลงก่อนหน้าได้รับกระแสตอบรับจากแฟนๆมาแล้ว เจ้าตัวเลยขอเสริมความมั่นใจด้วยพลังสายมูแบบจัดเต็ม เพื่อให้ผลงานใหม่ปังยิ่งกว่าเดิม งานนี้คงต้องรอติดตามกันว่า หลังจากมูด้วยลำโพง-ไมค์ไปแล้วขนาดนี้ ซิงเกิลใหม่ของ วิน เวคิน จะดังเปรี้ยงปร้างสมความตั้งใจขนาดไหน แฟนๆเตรียมฟังเสียงนุ่นๆของหนุ่มวินได้เร็วๆนี้เลยจ้า