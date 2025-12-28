“ฮันนี่ ณภัค” สุดช้ำ!!! เตือนคนไทยระวังทัวร์มิจฉาชีพ

เพราะต้องบินไปทำหน้าที่เป็น “ตัวแทนสาวไทย” มอบมงกุฎ MRS.CLASSIC UNIVERSE 2025 ที่ประเทศมาเลเซีย และวางแพลนไปเที่ยวที่ประเทศดูไบต่อ นางงามสายบุญ “ฮันนี่ ณภัค มุทธาเสถียร” เจ้าของมุงกุฎ MRS.CLASSIC UNIVERSE 2024 ก็ทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่ และเต็มภาคภูมิในความเป็นคนไทยแต่เธอกลับเจอทัวร์มิจฉาชีพหลอกโอนเงินค่าตั๋วเกือบ 2 แสนบาท และยังไม่ได้เงินคืนแต่อย่างใด
งานนี้ทำเอา สาวฮันนี่ สุดชอกช้ำระกำใจ เพราะถูกคนไทยด้วยกันหลอกโอนเงินค่าตั๋ว ซึ่งจ่ายเงินล่วงหน้าไปกว่า 5 เดือนแล้ว โดย ฮันนี่ เผยรายละเอียดให้ฟังว่า
“ก่อนหน้าที่จะเดินทางไปมอบมงกุฎ ฮันนี่ได้จองตั๋วให้กับ ทัวร์บริษัทหนึ่ง โดยโอนเงินไปกว่า 120,000 บาท แต่ปรากฏว่าเกิดปัญหา ฮันนี่ต้องไปจ่ายเงินหน้างานถึง 170,000 ทางฮันนี่จึงรีบติดต่อบริษัททัวร์ไปว่าเราจ่ายเกินเงินมาให้รีบโอนเงินคืนกลับมา หลังจากนั้นบริษัทแจ้งว่าบัญชีถูกอายัดไม่สามารถโอนคืนใดใดได้ในเวลานี้ ตอนนี้กำลังรีบดำเนินการอยู่ซึ่งมีเหตุผลมากมายที่เค้าแจ้งมาว่าทำไมบัญชีถึงถูกอายัด ซึ่งทางฮันนี่ไม่รู้ข้อเท็จจริงว่าเป็นยังไง แต่ทางฮันนี่ต้องเข้าพัก ถ้าไม่จ่ายก็ไม่มีที่นอน เพราะเวลานั้นเป็นเวลาตีสอง ซึ่งดึกมากแล้ว
รู้สึกสงสารตัวเองมากค่ะ แต่ก็ต้องยอมจ่ายและรอเวลาให้เขาดำเนินการโอนเงินคืนให้ครบจำนวน ทางเค้าแจ้งมาว่าจะทยอยโอนคืนครั้งละ 10,000 บาท แต่เราโดนไป 170,000 บาท ซึ่งการโอนคืนของเค้าจะจบเมื่อไหร่ฮันนี่ก็ไม่ทราบเหมือนหลอกเอาเงินเราออกไปใช้จำนวน 100,000 กว่าแล้วมาทยอยคืนเรา
ฮันนี่ รู้สึกว่าตัวเองโดนหลอก จากที่คุยกัน เขาก็จะอ้างโน่น อ้างนี่สารพัด ร้องห่มร้องไห้ ตีโพยตีพายว่า ไม่มีเงินจ่าย จะฆ่าตัวตาย ฮันนี่ ก็ เฮ้ย...นี่คือ คนไทยด้วยกันนะคะ แล้วฮันนี่ก็ไปทำหน้าที่เป็นตัวแทนคนไทย สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยด้วย แต่กลับถูกคนไทยด้วยกันหลอกโอนเงิน ฮันนี่ เสียใจ ช้ำใจมาก แอบเครียด เงินตั้งแสนกว่าบาท เราก็หาเงินมาได้ด้วยความสุจริตนะคะ ไม่ได้ไปขอหรือขโมยใครมา เราเอาเงินที่เราหามาได้ ไปทำหน้าที่ คนไทย คือถ้าเขาไม่คืนเงินเต็มตามจำนวน ฮันนี่ก็จำเป็นต้องดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ
ฮันนี่ อยากจะฝากเตือนทุกคนให้ระมัดระวังด้วย และขอบคุณทุกคนสำหรับความเป็นห่วงที่ส่งมาถึงฮันนี่ ทั้งทางข้อความส่วนตัวทาง LINE และโทรศัพท์มานะคะขอบคุณมากๆ ค่ะ”