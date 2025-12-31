บันทึกไว้ในหัวใจ ดาราจิตอาสา สู้ทุกวิกฤตเคียงข้างประชาชน

แม้ประเทศเราจะดรามากันทุกเรื่อง แบ่งพรรคแบ่งสี แต่เมื่อถึงคราววิกฤตก็จะรวมพลังออกมาช่วยเหลือกันอยู่เสมอ ปีนี้ถือเป็นปีที่ประเทศไทยต้องเจอกับวิกฤตเยอะมาก ไม่ว่าจะเป็นแผ่นดินไหว ตึกสตง.ถล่ม , น้ำท่วม , การปะทะกันที่ชายแดนไทย-กัมพูชา
ย้อนกลับไปที่เหตุการณ์ตึกสตง.ถล่ม จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่มีความรุนแรงถึง 8.2 ริกเตอร์จากฝั่งประเทศเมียนมา และส่งผลให้เกิดแรงสั่นสะเทือนมาถึงประเทศไทยได้รับผลกระทบในหลายๆ พื้นที่ โดยเฉพาะตึกสตง.ที่กำลังทำการก่อสร้างตึกสูงขนาดใหญ่ 33 ชั้นถล่มลงมาหลังจากเกิดแผ่นดินไหวแค่ไม่กี่นาทีเท่านั้น งานนี้เรียกว่าระดมทุกฝ่ายที่เชี่ยวชาญลงพื้นที่กันหมด รวมถึงหน่วยกู้ภัยต่างๆ ก็มาช่วยกันเต็มที่ และคนบันเทิงที่เป็นจิตอาสาในครั้งนี้ก็มีไม่น้อย อาทิ บิณฑ์-เอกพันธ์ บรรลือฤทธิ์, ฝันดี-ฝันเด่น จรรยาธนากร, บุ๋ม ปนัดดา, แทค ภรัณยู, โอม วงโปเตโต้, อุ้ม ลักขณา, แต๊ง พงศธร, อี้ แทนคุณ ฯลฯ และอีกมากมายที่ร่วมบริจาคมาเพื่อเป็นทุนทรัพย์ในการช่วยเหลือด้วย
มาถึงเหตุการณ์ปะทะชายแดนไทย-กัมพูชา โดดเด่นที่สุดคงต้องยกให้ "กัน จอมพลัง" เจ้าตัวลงไปฝังตัวในพื้นที่ลุยสร้างถนน สร้างบังเกิด ทหารอยากได้อะไรขอให้บอก สนับสนุนเต็มที่ ทำดีออกสื่อบ่อย ก็เลยมีคนตรวจสอบ ทำเอาเจ้าตัวร้องไห้ด้วยความอัดอั้น แต่ไม่นานกันก็กลับมาลุยงานต่อ ทุกคนต่างมีหน้าที่ ทหารมีหน้าที่รบ แนวหลังมีหน้าที่สนับสนุน บางคนมีหน้าที่แซะก็ช่างมัน นอกจากนั้นแล้วก็ยังมีองค์กรทำดีของบุ๋ม ปนัดดา ที่ยังคงปักหลักอยู่พื้นที่เพื่อช่วยเหลือประชาชนและทหาร
ส่วนอีกหนึ่งมหันตภัยที่นักกู้ภัยแทบทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกัน ว่าเป็นการช่วยเหลือที่ยากลำบากที่สุดเท่าที่เคยทำมา กับอุทกภัยภาคใต้ โดยเฉพาะที่อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ถึงขนาดที่กรมชลประทานบอกว่าเป็นน้ำท่วมที่หนักที่สุดในรอบ 300 ปีเลยทีเดียว เพราะน้ำที่ท่วมสูงกว่า 4 เมตรจากการที่ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องหลายวัน กู้ภัยจิตอาสามืออาชีพอย่าง "บิณฑ์-เอกพันธ์ บรรลือฤทธิ์" หรือแม้แต่ "เปิ้ล นาคร ศิลาชัย" ที่เป็นระดับแชมป์เจ็ตสกีถึงกับร้องไห้ เพราะไม่ใช่แค่น้ำท่วมอย่างเดียว แต่ด้วยกระแสน้ำที่แรงและเชี่ยว ทำให้เจ็ตสกีที่เครื่องแรงๆ ก็ยังเข้าไปในบางพื้นที่ไม่ได้ น้ำตาที่หลั่งออกมาเพราะความเสียใจและเจ็บใจที่ไม่สามารถเข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านที่กำลังเดือดร้อนได้
แต่เหตุการณ์น้ำท่วมครั้งนี้ต้องบอกว่าคนไทยทุกคนร่วมด้วยช่วยกันจริงๆ มีแรงลงแรง มีเงินลงเงิน เหล่าคนบันเทิงเองก็ลงแรงลงใจกันเต็มที่ มีทั้งลงพื้นที่แจกของ มีทั้งตั้งเต้นท์แจกอาหาร ไม่ว่าจะเป็น บุ๋ม ปนัดดา, แทค ภรัณยู, ฝันดี-ฝันเด่น จรรยาธนากร, อาร์ต พศุตม์, เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น-ยิว ฉัตรมงคล, เกรซ กาญจน์เกล้า, อั้ม อธิชาติ, พิมรี่พาย, นาย ณภัทร, จูน กษมา ฯลฯ
นอกจากนั้นแล้วก็ยังมีดาราอีกหลายคน แม้ไม่ได้ลงพื้นที่แต่ก็ร่วมสนับสนุน ทั้งส่งของ และโอนเงินผ่านองค์กรต่างๆ เพื่อช่วยเหลือทุกวิกฤตที่เกิดขึ้น