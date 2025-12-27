“แจ็ค แฟนฉัน” ขอทิ้งร่างอ้วน! ตั้งเป้ารีดหุ่น 20 กิโล โอดกลัวตายไว งงลูกชายยิ่งโตยิ่งหล่อไม่เหมือนพ่อ

“แจ็ค แฟนฉัน” ตั้งเป้ารีดหุ่นอีก 20 กิโล ขอทิ้งเวอร์ชั่นอ้วน เหตุหายใจไม่ออก กลัวตายไว คาแรกเตอร์เปลี่ยนก็ไม่เป็นไร หันมากินคลีน วิ่งและเดินออกกำลังกายมากขึ้น เสริมหล่อ ฉีดโบท็อกซ์ - ฟิลเลอร์ - สักคิ้ว โคตรเจ็บ ไม่เอาร่างทอง เดี๋ยวคนอ้วก ให้คนดูดีเขาทำไปดีกว่า ภรรยาชอบเวอร์ชั่นนี้ ยังไม่มีลูกคนที่ 2 งงลูกยิ่งโตยิ่งหล่อ ไม่เหมือนพ่อ
ตกปากรับคำเป็นพรีเซ็นเตอร์ให้กับลอตเตอรี่พลัสเป็นปีที่ 2 สำหรับ “แจ็ค แฟนฉัน” เฉลิมพล ทิฆัมพรธีรวงศ์ ซึ่งเจ้าตัวเผยว่าที่ผ่านมาหยิบลอตเตอรี่ให้ผู้โชคดี จนถูกรางวัลที่ 1 รับเหนาะๆ 24 ล้านมาแล้ว ส่วนตัวเองเคยถูกหวยหลักแสน
“จริงๆ แล้วเป็นปีที่สอง รู้สึกว่าคุณนอท ลอตเตอรี่พลัส (พันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์) ทำถึงครับ ไปเช็กมาปีที่แล้ว เขาจะพาไปหาพี่ๆ โรงงานต่างๆ ไปแจกเงิน ถ้าใครติดตาม จะเห็นว่าในแอปฯ นกพลัสให้หยิบลอตเตอรี่ คุณแม็กให้ผมหยิบลอตเตอรี่ ถูก 24 ล้านบาท คุณนอทเขาพาผมไป ผมก็ขอไปด้วย เพื่อจะได้เห็นว่าคุณนอทโอนเข้าบัญชีคุณแม็กจริงๆ ทางคุณแม็กเหมือนจะถูกอีกงวดนึง รู้สึกว่าลอตเตอรี่พลัสเขาโปร่งใส น่าเชื่อถือ ทำให้เราตัดสินใจต่อสัญญา รวมถึงเรารู้สึกว่าปีหน้ามีอะไรที่ผมเชื่อว่าคนมีความคาดหวังอยู่แล้วเรื่องตัวเลขหรือโชคลาภ ก็อยากให้คุณนอทโทร.หา รางวัลที่ 1 ทุกคน อยากฝากให้ทุกคนโชคดีในช่วงต้นปี 69 กับทางลอตเตอรี่พลัสครับ
(จับให้ตัวเอง?) ผมเคยถูก 2 ตัว รางวัลที่ 1 ยังไม่โทร.มา ผมขอให้คนทางบ้านเขาโชคดีก่อนแล้วกัน เรายังมีรายได้จากทางอื่นไง พี่ๆ คนทางบ้านเขามีความหวัง อยากได้โชคไปทำธุรกิจ หรือตั้งตัว ก็เป็นอะไรที่เราอวยพรให้พี่ๆ เขาดีกว่า แค่เราเป็นตัวแทนประชาสัมพันธ์กับทางลอตเตอรี่พลัสก็โอเคแล้วครับ”
เคยถูกหวยหลักแสน
“ถูกหวยหลักแสนก็มีครับ มีหยิบให้คนอื่น คนชอบเอาโทรศัพท์ผมไปกดในไลน์นกพลัส จิ้มๆ แล้วบอกเดี๋ยวพี่โอนเงินให้ ให้แจ็คกดให้เลขอะไร เวลาเดินไปไหนเขาจะเฮ้ย แจ็ค หยิบลอตเตอรี่ให้พี่หน่อย ประมาณนี้ครับ”
ลูกชายมอบโชคผ่านเครื่องคิดเลข เตือนเล่นหวยพอประมาณ อย่าเล่นจนหมดตัว
“ลูกชายชอบกดเครื่องคิดเลข มีคนให้ลูกเราจิ้มให้หน่อย เราก็บอกว่าเล่นพอประมาณนะ อย่าเล่นหมดตัว เพราะผมเชื่อว่าถ้าเราหมดกับอะไรที่เราไม่รู้ เราต้องมีสติด้วย นี่พูดตรงๆ เลย จริงๆ ลองเสี่ยงเท่าที่เรามีกำลังใช้คำนี้ดีกว่าครับ ต้องมีสติครับ”
วิ่งเพื่อสุขภาพ ทำระบบหายใจดีขึ้น แรงบันดาลใจมีลูกแล้วกลัวตาย
“มันก็ดีขึ้นนะครับ สมมติผมไปวิ่งได้ 5-6 วัน ที่สวนแถวเมืองทอง มันก็ทำให้ระบบหายใจดีขึ้น แต่ถ้าเอาตรงๆ ช่วงธันวาฯ จะวิ่งในฟิตเนสดีกว่า เพราะฝุ่นเยอะ กลัวป่วยเหมือนกัน วิ่งได้ 5 วันปุ๊บ 3 วันที่แล้วก็ไปญี่ปุ่น กินไก่ทอด Lawson ไป กลับมาอ้วนเหมือนเดิม (หัวเราะ) ชอบกินไก่
แรงบันดาลใจ เพราะมีลูกแล้วกลัวตายมั้งครับ กลัวน็อกไป ผมว่าส่วนใหญ่เทรนด์บ้านเราปีหน้าจะเป็นเทรนด์เทคโนโลยี ซึ่งจะมีมากมาย นาฬิกา แว่น เป็นเอไอได้หมด รวมถึงเทคโนโลยีรักสุขภาพกำลังมาแรง ใครที่เข้าใจตรงนี้ก็จะรู้สึกได้ คนเริ่มถามว่าไปวิ่งวันไหนอีก บอกนะ เราก็ไม่ได้วิ่งเยอะหรอกครับเพราะเราเจ็บเข่า เราพยายามเดินวันละ 5 กิโล”
ภรรยาชอบ เพราะพุงไม่ใหญ่ เริ่มแข็งแรง บอกทำหมด โบท็อก ฉีดฟีลเลอร์ โคตรเจ็บ เริ่มดูแลตัวเอง
“พอเราทำแบบนี้ ภรรยาก็ชอบ เขารู้สึกว่าพุงไม่ใหญ่แล้ว เริ่มแข็งแรงขึ้น มันดีต่อร่างกายเราด้วย ผมก็ทำหมดแหละ ผมไม่เคยไปโบท็อก ฉีดฟิลเลอร์ โคตรเจ็บเลย แล้วก็สักคิ้ว ผมว่าอาจคลุกคลี เริ่มทาครีม ก็เริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะ เราดูสวยดีเนอะ เริ่มดูแลตัวเองให้ดีขึ้น เดี๋ยวนี้เวลาไปไหนคนจะได้รู้สึกว่าเราดูแลตัวเองดี”
ไม่เอาแล้วเวอร์ชั่นอ้วน หายใจไม่ออก คาแรกเตอร์เปลี่ยนก็ไม่เป็นไร กลัวตายไว
“ถ้าคนรู้สึกว่าไม่ใช่แจ็ค แฟนฉันที่คุ้นเคย ก็ไม่เป็นไรแล้ว คาแรกเตอร์เปลี่ยนก็ไม่เป็นไร เดี๋ยวเราตายไว (หัวเราะ) การเป็นไอ้แจ็ค แฟนฉันเวอร์ชั่นที่อ้วนๆ มันหายใจไม่ออก ไม่เป็นไรไม่ต้องปลื้มเราแล้ว เดี๋ยวกูตายไว (หัวเราะ)”
ตั้งเป้ารีดหุ่น 20 กิโล แต่ไม่เอาร่างทอง เดี๋ยวคนอ้วก
“เราเอาให้มันแข็งแรง และระบบหายใจดีขึ้น พวกพี่ๆ เพื่อนๆ ชวนออกกำลังกายได้ เรารู้สึกได้ เราเคยผอมมาแล้ว เราเคยลง 50 กิโลแล้ว ตอนนี้เรากะเอาลงสัก 20 กิโล เพื่อไม่ให้ผอมไป ไม่เอาร่างทอง เดี๋ยวคนอ้วก (หัวเราะ) ให้คนดูดีเขาทำดีกว่า เราไม่หล่อ อย่าดีกว่า ผมไม่ร่างทองดีกว่า ไม่เหมาะกับผม ผมเอาแค่ให้แข็งแรงดีกว่า ให้มันดูน่ารัก ให้ดูไม่ตายไว กลัวตาย”
กินอาหารคลีนเพื่อสุขภาพ
พอคนชมวาเราผอมลง เปลี่ยนไป ผมก็ขอบคุณเขา ให้คำแนะนำเขาว่าให้กินอาหารคลีน เดี๋ยวนี้ถ้าพี่ไม่กินอาหารคลีน อาหารแปรรูปอะไรพวกนี้ มันทำให้ผิวพรรณหรือผื่นขึ้นนะ จริงๆ นะ ตอนนี้กลับมากินอาหารคลีน กินพวกอกไก่ ข้าวแห้งๆ ไม่ตายไวดี แล้วมันไม่เป็นสารพิษในร่างกาย”
กลัวตายเพราะปีหน้าอายุ 37 ปีแล้ว
“ผมเป็นคนขี้กลัว ปีหน้า 37 แล้ว ขี้กลัวเฉยๆ อยากดูแลตัวเอง เดี๋ยวนี้คนไปง่ายเหลือเกิน เราไม่มีโรคประจำตัว ผมเห็นคนพักผ่อนน้อย ป็อกเลยนะ เพื่อนๆ สมัยเรียน ก็กลัวๆ แต่เริ่มกินไวน์แล้ว เขาบอกกินแล้วสูบฉีด แอลกอฮอล์กินนิดๆ หน่อยๆ แต่ขึ้นง่าย”
ให้รางวัลภรรยา “ใบหม่อน กิตติยา จิตรภักดี” พาเที่ยวทริปญี่ปุ่น โอดปีที่แล้วโดนด่าไม่มีเวลาให้ลูก-เมีย
“พาภรรยาไปในสิ่งที่เขาอยากไป ปีที่แล้วโดนด่าว่าไม่มีเวลาอยู่กับลูกกับเมีย พยายามปรับ เพิ่งกลับมาจากญี่ปุ่นเลยเมื่อเช้านี้ แล้วก็ไปเที่ยว ผมตามคุณมาริโอ้ เมาเร่อ กับคุณจันจิ (จันจิรา จันทร์พิทักษ์ชัย) ไปด้วย ได้ไปเที่ยวที่เขาชอบ เขาก็ดีขึ้นนะ เพราะเขาเลี้ยงลูกมาเหนื่อย เราก็ให้รางวัลภรรยา”
งง “น้องคากิ” ยิ่งโตยิ่งหล่อ ไม่เหมือนพ่อ-แม่ เล่นมุกถามลูกคนไหนพ่อ ลูกดันชี้ไปที่คนอื่น
“กลับมาก็ดี ภรรยาก็ชอบ เขามองเราดูแลตัวเองดี ดูแลลูก ดูแลเขา ลูกคนที่สองยัง น้องคากิก็เริ่มดื้อ แต่ก็กลัวผมอยู่ครับ น่าจะแสบเหมือนกันครับ น่าจะดื้อเหมือนผมครับ (หัวเราะ) เราคุยกับภรรยาว่าทำไมหน้าลูกเราไม่เหมือนเราสองคนเลย (หัวเราะ) มันดูยังไม่มีทรงเหมือนเดิม เขาก็บอกรออีกหน่อย เด็กเปลี่ยนหน้าไปเรื่อยๆ เขาหล่อไง เราก็เริ่มเอ๊ะ ทำไมไม่เหมือนเราเลยเนอะ (หัวเราะ) ไม่เหมือนทั้งเรา ทั้งใบหม่อน น้องสูงนะ ได้ครอบครัวใบหม่อน ไม่ออกทางอ้วนเท่าไหร่
ล่าสุดถ่ายคลิป ลูกจำไม่ได้ว่าคนไหนพ่อ มันก็แปลกๆ นะครับ เหมือนเราถามว่าใครเป็นป่ะป๊า เขาก็ชี้ไปที่คนอื่น ชี้ไปที่คนขับรถพี่มดดำ (คชาภา ตันเจริญ) เราก็ซวยเลย เล่นมุกนี้ไปไม่ได้ซีเรียสอะไร แซวได้หมด แต่ต้นปีจะให้คากิกดเลข แล้วซื้อลอตเตอรี่พลัส”