“เป็กกี้” เล่าแพนิกกำเริบ หลังเลิกแฟน กลัวที่แคบ ขึ้นลิฟต์เหมือนจะตาย

“เป็กกี้ ศรีธัญญา” เผยข้างนอกแข็งแรง แต่ข้างในพังยับ ต้องพึ่งนักจิตฯ ช่วยบำบัดจิตใจ เล่าแพนิกกำเริบ หลังเลิกกับอดีตสามี กลัวที่แคบ ไม่กล้าขึ้นลิฟต์ หายใจไม่ออก เหมือนจะตาย
หลังก่อนหน้านี้ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อทั้งน้ำตา พร้อมประกาศสู้กลับอดีตสามี ที่ส่งหมายศาลขอแบ่งทรัพย์สิน ล่าสุดสาว “เป็กกี้ ศรีธัญญา” ก็ได้ออกมาเปิดใจผ่านรายการ “โต๊ะหนูแหม่ม” ทางช่องเวิร์คพอยท์ กับพิธีกรตัวแม่ “หนูแหม่ม สุริวิภา” โดยเผยว่าตอนนี้จิตใจดีขึ้นแล้ว เพราะได้นักจิตวิทยาเข้ามาช่วยบำบัด
“ก่อนหน้านี้ตอนที่เลิกไปแรกๆ หนูคิดว่าตัวเองไหว คิดว่าตัวเองแข็งแรงดี แต่สุดท้ายเราวนอยู่ในโอ่ง กับคำถามที่ว่าเราคิดถูกใช่ไหม ที่เราเลิก เราคิดถูกใช่ไหม ที่เราไม่ให้อภัย หรือจริงๆ เราควรให้อภัย คิดวนอยู่อย่างนี้เป็นปี เห็นเราทำงาน แต่เวลานิ่งปุ๊บ มันจะกลับไปเรื่องนี้ แล้วเราไม่มีคำตอบให้ตัวเอง จนเราเป็นแพนิก”
“เป็นผู้หญิงที่มีบุคลิกไม่น่าสงสาร เป็นบุคลิกผู้หญิงที่น่าหมั่นไส้ มันเก่งจนหน้าหมั่นไส้ เลยไม่มีความอ่อนแอให้คนอื่นได้เห็น ได้สงสาร ซึ่งนักบำบัดจิตแนะนำ บอกว่าให้ร้องไห้ออกมาได้เลย ตะโกนได้เลยในสิ่งที่เราไม่โอเค ให้ร้องไห้ออกมาให้สุดสัก 2-3 รอบ สุดท้ายก็ร้องกับนักจิตฯ ว่า ทำไมเราเหนื่อยจัง ชีวิตสุดท้ายแล้วเราก็ตัวคนเดียว ร้องไห้อะไรหลายอย่าง ร้องไห้หนักอยู่ 3 รอบ แล้วก็โล่ง"
"หมอบอกว่าเดี๋ยวจะฝังรอยหยักเข้าไปใหม่ ใส่วิธีการคิดเข้าไปใหม่ ใส่ชิพตัวใหม่เข้าไป ให้ท่องก่อนนอนว่า สิ่งที่ตัดสินใจแล้ว มันโอเคแล้ว ถูกต้องแล้ว ทำดีที่สุดแล้ว เราไม่ได้ทำผิดอะไร เราทำมาถูกต้องแล้วเราเป็นคนทำงาน เราไม่ได้ผิดอะไร ทุกครั้งที่สะดุ้งตื่น ให้บอกว่าเก่งมากแล้ว เธอเก่งมากแล้ว เธอดีแล้ว เธอยอดเยี่ยมแล้ว แล้วสุดท้ายเธอจะผ่านมันไปได้ด้วยสติปัญญาที่ดี แต่ตอนนี้ไม่เป็นไรนะ นอนพักผ่อน หลับให้สบายนะคนเก่ง พรุ่งนี้ค่อยสู้กันใหม่ พูดแบบนี้ทุกวัน”
จิตใจก็ต้องบำบัด อาการแพนิกก็กำเริบ
“แพนิกก็เป็นอีกอาการต่างหาก คือเดิมทีเป็นแพนิก ประมาณ 8-9 ปี หรืออาจจะเกินกว่านั้น ตอนนั้นยังไม่มีแฟน ประมาณ 10 กว่าปีที่แล้ว หนูไปร้องเพลงต่างจังหวัด แล้วนอนคนเดียวในรีสอร์ต ก็เข้าไปอาบน้ำ แต่ประตูเปิดไม่ออก ไม่รู้จะทำยังไง ก็ปีนชักโครกขึ้นไปตรงพัดลมระบายอากาศ พยายามจะโผล่ออกไป แต่ก็ออกไม่ได้ เลยถีบประตูจนเท้าโดนบาดเลือดออก แต่สุดท้ายก็ออกไม่ได้ นอนอยู่ในนั้นจนถึงบ่ายโมง แม่บ้านเข้ามาดูทำไมห้องนี้ไม่เช็กเอาต์ เข้ามาเจอหนูอยู่ในห้อง นอนกรี๊ดทั้งคืน จนกลายเป็นกลัวที่แคบไปเลย พอเรารู้ว่าเรากลัว เราก็หลีกเลี่ยง เจอที่แคบจะไม่เข้า หนูถ่ายรายการที่แกรมมี่ ชั้น 11 ก็จะให้คนรถวน หนูไม่ขึ้นลิฟต์ ทุกคนจะรู้ว่าเราไม่ขึ้นลิฟต์แกรมที่หรือลิฟต์หลายๆ ที่หนูจะไม่ขึ้น ถ้า 4 ชั้นหนูขึ้นบันไดได้"
"หลังจากเลิกกับอดีต 1 ปี อาการนี้มันสะสมโดยที่ไม่รู้ มากำเริบหนักตอนจะเข้าปีที่ 2 หนักเลยทีนี้ แค่รัดผมแน่นก็หายใจไม่ออก เหมือนตกจากตึกแสนชั้นลงไปดิ่งเลย คนเป็นแพนิกน่าสงสารนะ รู้สึกอย่างเดียวเลยว่าตายแน่นอน ถึงแม้จะหายใจอยู่ แต่มันบอกกับตัวเองว่าหายใจไม่ออก ข้างในมันมอดไหม้ มันบอกว่าเราหายใจไม่ออก บางทีอยู่ดีๆ ฉี่แตก อึแตก ทุกวันนี้ที่บ้านไม่มีประตูห้องน้ำ เพราะว่ากลัว กังวล เวลาไปร้านอาหาร ถ้าเข้าห้องน้ำจะไม่ล็อกประตูเลย ถ้าเข้าห้องน้ำต้องมีเพื่อนไป แล้วก็บอกว่าไม่ล็อกนะ หรือถ้าไม่มีใครเลยจะเอามือดันไว้”
อาการดีขึ้น แต่ไม่ได้กินยา เพราะกลัวช้าลง
“คุยกับนักจิตฯ ล่าสุดดีขึ้นแล้ว จริงๆ ควรกินยา แต่เราไม่กล้ากิน เพราะเวลาเราเป็นแพนิก แล้วเรากินยา เราจะช้าลง เรากลัวความช้า เพราะเราทำงานใช้สมองเยอะ ถามปุ๊บตอบปั๊บ กลัวว่าถ้าเรากินมันจะสโลว์ดาวน์ เลยใช้วิธีการบำบัดแบบธรรมชาติ ทำ Ice Bath ออกกำลังกาย นั่งสมาธิ สวดมนต์ ที่เห็นเราออกกำลังกายเยอะ ก็เพราะจะทำให้มันสดใส”
มีถามคำแนะนำจาก “ชาล็อต ออสติน” ที่เป็นแพนิกเหมือนกัน
“นาย ณภัทร เขาก็เพิ่งเป็นแพนิก เขารักษาตัวเองด้วยวิธีการวิ่ง คนเป็นจะเข้าใจกันเลย แล้วเพิ่งคุยกับ ชาล็อต ออสติน มิสแกรนด์ บอกให้เขาแนะนำหน่อย เพราะเขาเป็นแพนิกรุ่นพี่ ของชาเขาต้องกินยา เพราะเขากลัวเสียงดัง เวลาใครมาเสียงดังโหวกแหวก เขาจะแพนิกกินเลย แล้วเขาก็กลัว แต่เขามีวิธีแก้ คือถ้าเขาเห็นเด็กอยู่ในบริเวณงาน เขาจะไปคุยกับเด็ก แล้วอาการจะดีขึ้น ส่วนของเป็กคือแกะออกหมด ต้องถอดเสื้อผ้าออกหมด แล้วไปยืนหายใจ”
คนรอบข้างรู้และคอยช่วยเหลือถ้ามีอาการ
“ก็ต้องบอกเพื่อนๆ ไว้ ก่อนจะเป็นมันจะมีอาการ ล่าสุดไปเที่ยวกับเพื่อน แล้วใส่ชุดเซ็กซี่รัดหลังแน่น สักพักเพื่อนเห็นหน้า รู้แล้วว่าเป็น มันก็บอกไปขึ้นรถ ต้องมาแกะเสื้อผ้าออก แล้วก็กลับบ้านเลย ถ้ามีใครใกล้ตัวเป็น อยากให้คุณเมตตาเขา สงสารเขาหน่อย เพราะเป็นโรคที่ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้จริงๆ ส่วนใครที่เป็นแพนิกเป็กแนะนำนะ ออกกำลังกาย สวดมนต์ นั่งสมาธิ แล้วเวลานั่งรถมาทำงาน เป็กจะเปิดเพลงที่มันช่วยฮีลใจ ปิดโหมด ไม่สนใจอะไร ฟังเพลงแล้วก็จะหลับ”