“หนิง ปัทมา” เคลียร์ดรามา ถูกจับตามือที่สาม ทำครอบครัว ”เป็ก - ธัญญ่า” ร้าวฉาน กล้าสาบานเราไม่มีซัมติงกัน!

“หนิง ปัทมา” ยันไม่มีซัมติง “เป็ก สัณณ์ชัย” สาบานไม่ได้เป็นมือที่ 3 ทำครอบครัว “เป็ก-ธัญญ่า” ร้าวฉาน แค่บังเอิญมีภาพคู่กันบนเวทีที่เชียงใหม่ เพราะตนไปร้องเพลง แต่ไม่ได้ไปด้วยกัน
โดนเปิดวาร์ปในโซเชียล ชาวเน็ตบอกว่าสาวที่ทำให้ครอบครัว “เป็ก สัณณ์ชัย เองตระกูล” และ “ธัญญา ธัญญาเรศ เองตระกูล” ที่ธัญญ่ามักเอ่ยถึงมิสแกรนด์ชลบุรี คือ “หนิง ปัทมา จิตรสวัสดิ์” มิสแกรนด์ชลบุรี 2026 โดยหนิงท้าสาบานไม่ใช่กิ๊กเป็กแน่นอน
“ก็เห็นมาบ้าง จริงๆ แล้วหนิงกับพี่เป็กเป็นพี่น้องที่สนิทกัน พี่เป็กเป็นคนขายงานให้งานหนิงจริงๆ ถามว่าซัมติงไหม ก็อาจจะยังนะคะ (เขาพูดถึงเราตลอดเวลา?) หนิงเฉยๆ ความจริงมันจะออกมาเองเราไม่จำเป็นจะต้องรีบร้อนตัว เรื่องนี้ก็ได้คุยกับพี่ๆ ที่สนิท ผู้ใหญ่แล้ว เขาก็บอกให้ตอบตามความจริง เราก็ไม่ต้องกังวลว่ามันจะเป็นอะไร
กับพี่เป็กได้คุยกันก่อนหน้านี้ หลังๆ แทบไม่ได้คุยกับแกกลัวจะมีปัญหาไม่สบายใจต่อกัน ตอนคุยกับพี่เขา เขาก็บอกว่าก็บอกความจริงไปว่าเป็นพี่น้องที่รู้จักกัน”
สาบานไม่ได้ไปเที่ยวเชียงใหม่ อเมริกากับ “เป็ก” และไม่ได้ทำให้ครอบครัวร้าวฉาน
“เฉยๆ กับเรื่องนี้ ที่มีคนโยงว่าหนิงไปเชียงใหม่กับพี่เป็ก ก็คือไม่ได้ไปกับแก หนิงไปร้องเพลงที่ร้านวอร์มอัป ที่เชียงใหม่ แล้วแกก็ไป มีพี่ๆ ศิลปินหลายเบอร์เลยวันนั้น แต่พอดีมีคลิปนึงที่มีติดหนิงกับพี่เปฺ็กอยู่บนเวทีด้วยกัน จังหวะศิลปินท่านอื่นมาร้องเพลงก็ไม่ได้ถ่ายกันไว้ เลยกลายเป็นเรื่องว่าหนิงไปเชียงใหม่กับพี่เป็ก แต่หนิงไม่ได้ไปกับเขา หนิงไปร้องเพลง ที่เขาบอกไปเชียงใหม่ แล้วทำให้เขามีปัญหากัน คือไม่ใช่หนิงนะ สาบานเลยไม่ใช่หนิง ยืนยันว่าไม่ใช่ค่ะ”
บริสุทธิ์ใจไม่กลัวกระทบกับการประกวดมิสแกรนด์
“ก็มีคนบอกว่าถ้าเราสละสิทธิ์รอบนี้ก็เท่ากับว่าเราผิดจริงสิ ถ้าเรากล้าที่จะเดินหน้าต่อแสดงว่าเราบริสุทธิ์ใจ ตอนนี้ก็สบายใจเพราะได้เคลียร์ตัวเอง”