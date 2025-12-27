เปิดตัวเต็มที่ “ตุ้ย ธีรภัทร์” ควง “พิ้งกี้ สาวิกา” ร่วมปาร์ตี้ “บิ๊กหอย ธวัชชัย” และครอบครัวสัจจกุลสุดอบอุ่น

หลังซุ่มคบหากันมานาน ก็ถึงเวลาเปิดตัวอย่างเป็นทางการ ซึ่งหลังจากที่ “พิ้งกี้ สาวิกา ไชยเดช” และ “ตุ้ย ธีรภัทร์ สัจจกุล” เปิดตัว ก็เริ่มปล่อยภาพหวานๆ ออกมาให้เห็นเรื่อยๆ ทั้งโมเมนต์พิ้งกี้เจอลูกชายของตุ้ย และควงคู่ไปร่วมงานแต่งเพื่อนสนิทช่อง 7 อย่าง “น้ำหวาน กรรณาภรณ์ พวงทวง” มีโมเมนต์อวยพรความรักของน้ำหวาน ขอให้แก่ไปด้วยกัน ซึ่งจังหวะที่พูด พิ้งกี้หันไปกลับมองหน้าตุ้ย ธีรภัทร์สุดหวาน
ล่าสุด ยังมีโมเมนต์ที่หนุ่มตุ้ยควงสาวพิ้งกี้ร่วมเฟรมกับคุณพ่อคุณแม่ ปาร์ตี้เล็กๆ ในครอบครัวในวันคริสต์มาส เป็นการเจอครอบครัวสัจจกุลแบบอบอุ่นพร้อมหน้า โดยเฉพาะช็อตที่พิ้งกี้ร่วมเฟรมกับ “บิ๊กหอย ธวัชชัย สัจจกุล” คุณพ่อหนุ่มตุ้ยซึ่งแฟนๆ ไม่ได้เห็นหน้าตานานแล้วนั้น ก็ทำเอาเอฟซีใจฟูอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียว