xs
xsm
sm
md
lg

เปิดตัวเต็มที่ “ตุ้ย ธีรภัทร์” ควง “พิ้งกี้ สาวิกา” ร่วมปาร์ตี้ “บิ๊กหอย ธวัชชัย” และครอบครัวสัจจกุลสุดอบอุ่น

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



หลังซุ่มคบหากันมานาน ก็ถึงเวลาเปิดตัวอย่างเป็นทางการ ซึ่งหลังจากที่ “พิ้งกี้ สาวิกา ไชยเดช” และ “ตุ้ย ธีรภัทร์ สัจจกุล” เปิดตัว ก็เริ่มปล่อยภาพหวานๆ ออกมาให้เห็นเรื่อยๆ ทั้งโมเมนต์พิ้งกี้เจอลูกชายของตุ้ย และควงคู่ไปร่วมงานแต่งเพื่อนสนิทช่อง 7 อย่าง “น้ำหวาน กรรณาภรณ์ พวงทวง” มีโมเมนต์อวยพรความรักของน้ำหวาน ขอให้แก่ไปด้วยกัน ซึ่งจังหวะที่พูด พิ้งกี้หันไปกลับมองหน้าตุ้ย ธีรภัทร์สุดหวาน 

ล่าสุด ยังมีโมเมนต์ที่หนุ่มตุ้ยควงสาวพิ้งกี้ร่วมเฟรมกับคุณพ่อคุณแม่ ปาร์ตี้เล็กๆ ในครอบครัวในวันคริสต์มาส เป็นการเจอครอบครัวสัจจกุลแบบอบอุ่นพร้อมหน้า โดยเฉพาะช็อตที่พิ้งกี้ร่วมเฟรมกับ “บิ๊กหอย ธวัชชัย สัจจกุล” คุณพ่อหนุ่มตุ้ยซึ่งแฟนๆ ไม่ได้เห็นหน้าตานานแล้วนั้น ก็ทำเอาเอฟซีใจฟูอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียว













เปิดตัวเต็มที่ “ตุ้ย ธีรภัทร์” ควง “พิ้งกี้ สาวิกา” ร่วมปาร์ตี้ “บิ๊กหอย ธวัชชัย” และครอบครัวสัจจกุลสุดอบอุ่น
เปิดตัวเต็มที่ “ตุ้ย ธีรภัทร์” ควง “พิ้งกี้ สาวิกา” ร่วมปาร์ตี้ “บิ๊กหอย ธวัชชัย” และครอบครัวสัจจกุลสุดอบอุ่น
เปิดตัวเต็มที่ “ตุ้ย ธีรภัทร์” ควง “พิ้งกี้ สาวิกา” ร่วมปาร์ตี้ “บิ๊กหอย ธวัชชัย” และครอบครัวสัจจกุลสุดอบอุ่น
เปิดตัวเต็มที่ “ตุ้ย ธีรภัทร์” ควง “พิ้งกี้ สาวิกา” ร่วมปาร์ตี้ “บิ๊กหอย ธวัชชัย” และครอบครัวสัจจกุลสุดอบอุ่น
เปิดตัวเต็มที่ “ตุ้ย ธีรภัทร์” ควง “พิ้งกี้ สาวิกา” ร่วมปาร์ตี้ “บิ๊กหอย ธวัชชัย” และครอบครัวสัจจกุลสุดอบอุ่น
+2
กำลังโหลดความคิดเห็น