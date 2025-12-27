“ปุ้มปุ้ย พรรณทิพา” เปิดหน้าลูกสาวเพื่อสุขภาพจิตตัวเอง ฟาดกลับคนแซะ แจงเหตุผลทนแรงกดดันสังคมมา 4 ปี

“ปุ้มปุ้ย พรรณทิพา” ร่ายยาวสาเหตุเปิดหน้าลูกสาว หลังทนแรงกดดันและคำวิจารณ์จากสังคมมา 4 ปี ย้ำวันนี้ทำเพื่อสุขภาพจิตตัวเอง ไม่ได้เอาใจใคร พร้อมฟาดกลับคนพูดต้องรับผิดชอบคำพูดของตัวเอง
หลังจากที่ “ปุ้มปุ้ย พรรณทิพา อรุณวัฒนชัย”อวดโฉมลูกสาว “น้องวานิลลา สกาย” ไม่วายเจอคอมเมนต์แซะไหนบอกไม่อยากให้ลูกออกสื่อ ซึ่งเจ้าตัวได้เข้าไปตอบอย่างเผ็ดร้อน พร้อมแคปมาโพสต์ในเฟซบุ๊ก บอก “มาแล้วเหรอ กูรอตั้งนานนน” โดยฟาดชาวเน็ตรายดังกล่าวว่า “เพิ่งมีตังค์เติมเน็ตเหรอคะ”
รวมทั้งอีกคอมเมนต์ที่เมนต์ว่า “จำเป็นต้องขออนุญาตลูกก่อนค่ะ ตอนนั้นตอบแบบมั่น” ซึ่งปุ้มปุ้ยฟาดว่า “การเป็นพ่อแม่ต้องประเมินและตัดสินใจตลอดเวลา วันนี้มุมมองและความเหมาะสมเปลี่ยนไป ก็เป็นเรื่องปกติ คำตอบเดิมยังใช้ได้ค่ะ แค่คุณยังไม่เข้าใจ”
นอกจากนี้ ปุ้มปุ้ย ยังโพสต์ยาวเหยียดถึงเรื่องนี้เอาไว้ว่า...
“4 ปีที่ผ่านมา
การตัดสินใจเปิดหรือปิด ไม่ได้เกิดจากความอยากอวด
แต่เกิดจากแรงกดดัน คำพูด และการตัดสินจากสังคมที่ถาโถมเข้ามาอย่างต่อเนื่อง
ตั้งแต่มีข่าว ไม่ว่าใครจะคลอดลูก
ปุ้ยถูกนำไปเปรียบเทียบ ถูกแซะ ถูกวิจารณ์
รวมถึงมีข้อความส่งมารบกวนเป็นระยะ ๆ
บางส่วนลามไปถึงคอมเมนต์ด่าทอในเพจข่าวต่าง ๆ
สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นต่อเนื่องยาวนานหลายปี และไม่เคยหยุดจริง ๆ
ในช่วงเวลาที่คนคนหนึ่งเพิ่งผ่านการคลอด
ทั้งร่างกายและจิตใจยังไม่กลับมาแข็งแรง
แต่ต้องเผชิญกับคำพูด การตัดสิน และการชี้นำซ้ำแล้วซ้ำเล่า
ใครที่ไม่เคยอยู่ในจุดนี้ อาจไม่เข้าใจว่ามันส่งผลต่อใจแค่ไหน
หลักการในตอนนั้น
ปุ้ยเห็นว่ามันดี และในฐานะแม่มือใหม่
ปุ้ยเลือกทำในสิ่งที่คิดว่าดีที่สุดเพื่อปกป้องลูก
แต่เมื่อการตัดสินใจที่ ไม่เหมือนคนอื่น
กลับกลายเป็นเหตุให้ถูกตั้งคำถามไม่รู้จบ
จนวันหนึ่งต้องย้อนกลับมาสงสัยตัวเองว่า
เราทำอะไรผิดจริง ๆ หรือเปล่า
แนวคิดบางอย่างอาจใช้ได้ดี
กับคนที่ไม่ต้องอยู่ใต้การจับตาของสังคม
แต่สำหรับปุ้ย มันไม่ใช่
การตัดสินใจในวันนี้
จึงเป็นการเลือกเพื่อสุขภาพจิตของตัวเอง
และความสงบของครอบครัว
ไม่ใช่เพื่อเอาใจใคร และไม่จำเป็นต้องได้รับการอนุญาตจากใคร
ก่อนจะตั้งคำถาม สงสัย หรือแสดงความคิดเห็นกับชีวิตของใคร
อย่าลืมว่า คำพูดทุกคำมีผลกระทบ
และผู้พูดก็ควรรับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองเลือกพูดเช่นกัน
ไม่ใช่เรียกร้องให้คนอื่นรับผิดชอบ
แต่ตัวเองกลับไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลย”