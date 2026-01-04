“แบม ปีติภัทร” ขึ้นแท่นพิธีกรคิวทอง โผล่อีเว้นท์ทุกสาย

“แบม ปีติภัทร” งานแน่นมาก กวาดพิธีกรอีเว้นท์ทุกสาย ขึ้นแท่นพิธีกรอีเว้นท์อันดับ 1 ปัดค่าตัวแรง ดีใจได้ทำงานที่่ชอบและพัฒนาตัวเองจนมาไกลได้ขนาดนี้
เรียกว่ากินรวบเกือบทุกงานอีเวนต์ สำหรับพิธีกรหนุ่มสุดฮอต “แบม ปีติภัทร คูตระกูล” ที่ไม่ว่าจะสายงานไหน ก็มักจะเจอเจ้าตัวอยู่ตลอด อย่างล่าสุดในงานเปิดตัวภาพยนตร์โฆษณา Digital Sound Check ชุดใหม่ "ISUZU V-CROSS 4x4 THE ONE & ONLY" ก็ไม่พลาดที่มารับหน้าที่พิธีกร แต่ที่พิเศษสุดๆ คืองานนี้ แอบมีเวลาว่างมาให้สัมภาษณ์สื่อด้วย โดยหนุ่มแบมได้เปิดใจ ถึงการเป็นพิธีกรคิวทองของตัวเอง ว่ารู้สึกดีใจ ที่ลูกค้าไว้วางใจเรียกใช้งาน
“คิดแค่ว่าทำทุกงานให้เต็มที่ครับ สนุกกับทุกงาน (มุกเราเยอะมาก?) ก็ต้องมีคลังไว้บ้างครับ ทั้งหมดทั้งมวลเป้าหมายคือให้ทุกคนแฮปปี้ ทั้งแฟนๆ และศิลปิน เรื่องมุกเราก็ต้องมีเตรียมไว้ด้วย แล้วก็ดูหน้างานด้วย ถ้าเห็นจังหวะมันได้ ก็พยายามให้ไม่เป็นที่จดจำในด้านใดด้านหนึ่งแหละ อยากให้เป็นที่จดจำ ว่าสามารถทำงานไหนก็ออกมาเต็มที่ได้”
ถ่อมตัวคนชมเป็นพิธีกรเบอร์หนึ่งของประเทศ
“ไม่อยากเคลมอะไรอย่างนั้นเลยครับ แต่ถามว่ารู้สึกยังไง ก็รู้สึกดีใจที่มาไกล ที่พัฒนามาเรื่อยๆ ก็ดีใจที่ได้เจองานที่ชอบ เอาจริงๆ สนุกกับการอยู่บนเวทีมาก แล้วก็ยิ่งสนุกกับงานที่มีแฟนๆ ที่เอ็นจอยไปกับสิ่งที่เกิดขึ้นบนเวที ถ้ามีบรรยากาศ มีพลังงาน มีเสียงเชียร์ มันก็จะยิ่งมัน”
ประกบซูเปอร์สตาร์มาแล้วทุกเบอร์
“ก็ดีใจครับที่เขาไว้วางใจ เพราะเราก็ทำการบ้านหนักมากทุกงาน ไม่ว่าจะศิลปินไทยหรือต่างชาติ แต่อันที่จะต้องทำการบ้านเยอะ จะเป็นพวกสายบอล เพราะแบมไม่ได้ดูบอล แต่เคยต้องสัมภาษณ์ เดวิด เบ็คแฮม ก็ทำการบ้านหนักมาก อันไหนไม่ถนัดก็ต้องทำการบ้านเยอะหน่อย”
ปัดค่าตัวแรงระดับไฮเอนด์ มีคุณพ่อคุณแม่ช่วยดูเรื่องตารางงานให้
“ก็เป็นเรตทั่วไปแหละครับ เอาเป็นว่าคุ้มค่า คุ้มราคาแน่นอน วันหนึ่งเคยวิ่งมากที่สุด 3 อีเวนต์ แต่ปีหน้าก็มี 3 แล้วนะ เพราะคุณแม่เป็นคนดูงานให้ แม่จะดูอีเวนต์ ส่วนคุณพ่อจะดูออนไลน์ ดูเหมือนมีระบบ แต่เปล่า พ่อแม่ทำงานด้วยกันแล้วทะเลาะกันครับ ก็เลยต้องแยก (หัวเราะ) แล้วก็เลี้ยงลูกให้ด้วย เพราะภรรยาตอนนี้ไม่ได้มาด้วยแล้วครับ เพราะเขามีกิจการเขา เขาทำเวดดิ้งแพลนเนอร์จริงจัง”
หลงลูกชายหนักมาก ทำงานเสร็จต้องรีบกลับบ้าน
“เดี๋ยวนี้ไม่ตั้งรูปภรรยาแล้วนะ เป็นรูปลูกแทน ทำงานเสร็จต้องรีบกลับไปหาลูก ไม่อยากจะเชื่อ คือไม่มีพี่เลี้ยงด้วย ก็ต้องขอบคุณคุณพ่อคุณแม่แบม ที่ช่วยซัปพอร์ตเต็มที่ ทำให้แบมออกมาจากบ้านมาแล้วมันไม่มีความกังวล ตอนแรกก็กังวลมาก ว่าแต่ละเจนฯ จะแตกต่างกันไหม แต่โชคดีคุณพ่อคุณแม่สมัยใหม่ กลายเป็นแม่สมัยใหม่กว่าด้วย”
อยากได้ลูกสาวเพิ่มอีกคน ดำเนินการไปแล้ว ต้องรอดู
“ก็ได้ลองไปแล้วครับผม (หัวเราะ) ไม่รู้เหมือนกัน แต่กวางเขาก็เหนื่อย ทำงานด้วย ปั๊มนมด้วย แต่ก็อยากให้เขามีพี่น้องเนอะยุคนี้ กวางก็อยากได้ลูกสาว แต่ก็นั่นแหละครับลองดู ขอ 2 คนพอ”