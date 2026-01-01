ผ่าดวง “วงการบันเทิง ปี 69” ผู้ชายระวังฉาว "โอปอล" จะไปฮอลลีวูด

ก้าวเข้าสู่ปีใหม่ 2569 ดวงวงการบันเทิงไทยจะไปในทิศทางใด หมอดูชื่อดัง “ต๊อกแต๊ก A4” หรือ “ดร.ณฐอร นพเคราะห์” ผ่าดวงครบทุกมิติ ปีหน้าฟ้าใหม่ละครไทยจะกลับมาคึกคักขึ้น พระ-นางชายหญิงทวงบัลลังก์ปัง ดารางานตรึมได้โกอินเตอร์ อีเวนต์ เพลง ฮอตแตกแตน แต่อุตสาหกรรมภาพยนตร์ยังสู้ผลงานเก่าไม่ได้ พระเอกหน้าใหม่จะมีข่าวฉาว จะมีดารากับผู้จัดการส่วนตัวแตกกันเรื่องเงิน จับตา “โอปอล สุชาตา ช่วงศรี” มิสเวิลด์ 2025 จะได้โกฮอลลีวูด พร้อมเผยเคล็ดลับปี 69 คนในวงการบันเทิงต้องมูอะไรถึงจะปังทั้งงานและเงิน
รอเฮได้เลย วงการละครจะกลับมาบูม จับตาช่องวัน ช่อง 3 จะเรตติ้ง
“ปีหน้าภาพรวมวงการละครเริ่มกลับมา ถ้า 10 คะแนนให้ 7-8 คะแนน ช่องที่เคยมีละครเด่นละครดังอย่างเช่นช่อง 3 และ ช่อง 7 ก็จะเริ่มกลีบมาคัมแบ็กแล้ว โดยเฉพาะช่อง 3 จะมีละครที่ดึงเรตติ้ง ก่อนหน้านี้ก็มีดึงเรตติ้งอยู่บ้าง แบบนานๆ ที 10 เรื่องมา 1 เรื่อง แต่ปี 2569 มันจะดึงเรตติ้งหลายเรื่องขึ้น สมมุติ 10 เรื่อง อาจจะดึงเรตติ้ง 3-4 เรื่อง จะมีละครเด่นๆ ที่น่าจับตามอง มีคู่พระนางหรือคู่จิ้นเติบโตมากยิ่งขึ้น
ส่วนช่อง 7 จะกลับมาทวงบัลลังก์ได้ไหม ละครเรตติ้งน้ำดีของช่อง7 ต้องบอกว่าอาจจะยังไม่สามารถกลับมาทวงได้ถ้าเทียบกับละครช่องวัน 31 ช่องวันยังถือว่าเป็นน้องใหม่ไฟแรงที่มาช่วงชิงฐานช่อง 7 ไปเลย ต้องใช้คำนี้ ดังนั้นช่อง 7 ถ้าปรับตัวได้ดึงฟอร์มยักษ์ๆ หรือเอาละครสิ่งที่ตัวเองถนัดกลับคืนมา มันก็น่าจะทำได้ เพียงแต่ว่าบางคนเขาก็ต้องประเมินในเรื่องของการลงทุนด้วยไง
แต่เราพูดในพาร์ตของดวง ถ้าพูดถึงเรื่องของดวงเท่าที่ดู ช่อง 3 กับช่องวัน มาแรงมาก นอกจากช่องหลักๆ แล้ว ซีรีส์บนแพล็ตฟอร์มออนไลน์ในปี 69 เราจะเห็นซีรีส์ไทยฝีมือคนไทยโดนซื้อไปขายต่างประเทศมากขึ้น หรือฉายบนแพล็ตฟอร์มของต่างชาติ เช่น ของจีน หรือแพล็ตฟอร์มของอินเตอร์มากขึ้น ได้ส่งออก
ปี 69 พระ-นางชายหญิง จะได้กลับมาเกิดอีกครั้ง
ปี 69 จะเป็นชาย-หญิงกลับมา แต่ซีรีส์วายและซีรีส์ยูริยังมีอยู่บ้างแต่อาจจะยังไม่สามารถปังได้เท่ากับเจ้าเดิมๆ ที่เขาเคยทำไว้ ขออนุญาตยกตัวอย่าง อย่าง หลิง-ออม(หลิงหลิง ศิริลักษณ์ คอง และ ออม กรณ์นภัส เศรษฐรัตนพงศ์) ก็ยังขายได้อยู่ แต่ว่าคนอื่นที่จะมาหลังจากนี้อาจจะไม่เปรี้ยง ส่วนชาย-ชายก็ยังเป็นเจ้าเดิมที่ยังเกาะตำแหน่งไว้ได้ แต่ถ้าเป็นคู่จิ้นคู่ใหม่จะยาก หืดขึ้นคอ แต่ชาย-หญิงจะกลับมาในปี 69
วงการละครจะช่วงชิงเรตติ้ง ช่วงชิงความนิยมกันอย่างมันเลย น่าสนุก โดยเฉพาะช่วงต้นปี ตั้งแต่เดือนมีนาคมเป็นต้นไป คือหลังตรุษจีนจะดีขึ้น บันเทิงที่เป็นละครจะเริ่มมามากขึ้น มีดาวดวงเด่นกลับมาบ้าง บรรยากาศละครที่เคยเปรี้ยงจะกลับมา อาจจะไม่ถึงกับบูมเหมือนเดิมแต่ดีขึ้นกว่า 2-3 ปีที่ผ่านมา มีคนกล้าลงทุนมากขึ้น เพราะตามพื้นดวงที่เห็นดวงเมืองในเรื่องของวงการบันเทิง ดวงดาวไม่ดับ แต่พอเรามีประสบการณ์จากตรงนี้มีบทเรียนแล้ว เราว่าดารามีงานอย่างเดียวไม่ได้ตัองทำหลายอาชีพ”
อุตสาหกรรมภาพยนตร์ หนังลี้ลับมีโอกาสทำเงิน
“ถามว่าวงการภาพยนตร์น่าจับตามองไหม เรามองว่าหนังยังทำเงินได้แต่ว่าอาจจะไม่ได้แบบเปรี้ยงเลย อยู่ในช่วงที่ภาพยนตร์ได้เรื่อยๆ ไม่ได้ขาดทุนแต่ก็ไม่ได้บูมมาก จะมีบางเรื่องที่ได้ความนิยม คือ 10 เรื่องอาจจะได้ 1-2 เรื่อง ต้องเด่นจริงๆ หนังพวกลี้ลับ หนังตลกอารมณ์ดี คอมเมดี้ยังครองความนิยมอยู่ แต่ถ้าพูดในเรื่องของการเข้าฉายในปี 69 คิดว่ายังไม่สามารถสู้ต่างประเทศได้
สมัยก่อนยังจะมีเช่น หนังแม่นาค ที่ประสบความสำเร็จ หรือหนังหลานม่า ทั้งโกยเงินและไปได้รางวัล แต่ปี 69 ยังไม่เห็นเบอร์นั้น แต่ปี 69 หนังคอมเมดี้ หนังลี้ลับ หนังผี วิญญาณ พญานาค บูชา อาถรรพ์ ยังได้อยู่ แต่อาจจะยังไม่ถึง 100% ยังไม่ถึงจุดพีกที่หนังไทยเคยทำไว้ ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะมีแพล็ตฟอร์มอื่นมาแชร์ด้วยก็เลยทำให้คนมีตัวเลือกเยอะขึ้น พฤติกรรมคนอาจจะเปลี่ยน เขาอาจจะไม่อยากออกจากบ้านฝุ่นเยอะ อาจจะอยากดู Netflix, HBO Max อะไรแบบนี้ แต่มันไม่ถึงกับซบเซาแต่ใช้คำว่ายังไม่ดีที่สุด แต่ก็ไม่ได้เจ็บตัว”
วงการเพลงคึกคัก จะมีเพลงฮิตเป็นไวรัลยอดวิวถล่มทลาย แนวป๊อบ ลูกทุ่ง หมอลำ จะเด่น
“วงการเพลงดีขึ้น คอนเสิร์ตก็ดูน่าสนใจ ปี 69 ถ้าใครจะจัดคอนเสิร์ตตั้งแต่ช่วงกลางปีเป็นต้นไปจะได้รับการตอบรับดี หรืออาจจะเป็นเพราะคนเครียดหรือเปล่า ตามดวงเขาบอกว่าเรื่องของคอนเสิร์ต เรื่องของงานเพลงจะสนุกสนานมากขึ้น คนจะมาทำเพลงให้ติดหูมากยิ่งขึ้น จะมีเพลงที่ฮิตเป็นไวรัลมากขึ้น อย่างเมื่อก่อนเพลงเมร่อน (ผลงานเพลงของ เอแคลร์ จือปาก (JUEPAK) ฟีเจอริงกับ จ๊ะ นงผณี และ GUNNER) หรืออาจจะเริ่มเห็นดารามาทำเพลงเอง หรือเพลงลูกทุ่งจะติดหูมากขึ้น เขาบอกอะไรที่มีการปรับตัวแบบร่วมสมัยจะไปได้ดีมาก
ปี 69 จะมีเพลงที่ยอดวิวเยอะๆ เกิดขึ้น เพลงจะเลิศ เพลงแบบสนุกสนานจะทำเงินได้ดีมาก และวงการเพลงมีโอกาสจะได้ไปเล่นคอนเสิร์ตต่างแดนมากขึ้น ทั้งแนวป๊อบ ลูกทุ่ง หมอลำ จะเด่น”
อีเวนต์แตกแตน เงินสะพัด ดาราไทยและเทศโกยงานอื้อ
“อีเวนต์จะคึกคักกว่าเดิม ในปี 69 จะเป็นปีที่อีเวนต์คึกคักกว่าเดิม และจะมีต่างชาติวนเวียนมาออกงานที่เมืองไทยมากขึ้น ส่วนดาราไทยก็ยังมีงานเยอะอยู่ อีเวนต์จะกลับมา 90-100% จากที่มันเคยมีพีกๆ จากที่นักข่าวเคยวิ่งงานหลายๆ งาน (ช่วงอีเวนต์พีกๆ ดาราบางคนเคยวิ่งงานวันละ 2-3 งานต่อวัน ก็เคยมีมาแล้ว?) ใช่ๆ ก็จะประมาณนั้นแหละ แต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอีเวนต์รอบนอกบ้าง ในกรุงเทพฯบ้าง จะเริ่มกลับมามีเยอะขึ้นแล้ว มีงานใหม่ๆ มีอีเวนต์แปลกแหวกแนวมากขึ้น ไม่ใช่เป็นเรื่องเดิมๆ แล้ว อาจจะเป็นสไตล์ใหม่”
จับตา “โอปอล สุชาตา ช่วงศรี” มิสเวิลด์ 2025 จะได้โกฮอลลีวูด
“แต่สิ่งที่ดาราในวงการต้องระวังก็คือ ปี 69 มีเกณฑ์ที่จะแฉอยู่ พระเอกหน้าใหม่ ก็โฟกัสไปที่ผู้ชายเลย อายุไม่ถึง 30 ปี คืออายุ 20 ต้นๆ ต้องระวังในเรื่องของการโดนแฉ หรือการโดนปล่อยเฟกนิวส์หรือเรื่องจริง ทำให้มีภาพลบเสียหาย เพราะฉะนั้นจะทำอะไรก็แล้วแต่ต้องระมัดระวัง โดยเฉพาะเรื่องของโซเชียลต้องระมัดระวัง แล้วก็ปัญหาดารากับผู้จัดการส่วนตัวปี 69 ก็ยังมีอยู่ มีเกณฑ์ที่จะมีการฟ้องร้องหรือมีการแจ้งความ หรือเป็นคดีกันเรื่องเงินๆ ทองๆ มีทั้งคนใหม่ และคนเก่าที่มีปัญหากันอยู่แล้วที่ลากยาวไปปี 69
เรื่องดีอีกเรื่องที่จะเกิดขึ้นของวงการบันเทิงไทยก็คือ ปี 69 ดาราไทยจะได้ร่วมงานกับแบรนด์ระดับโลกมากขึ้นกว่าเดิม จริงๆ ก็มีทุกปี แต่ปี 69 จะมีเยอะขึ้น แบรนด์ลักซ์ชัวรี(Luxury)ต่างประเทศจะเลือกใช้ดาราไทย อินฟลูเอ็นเซอร์ไทยมากขึ้น และจะเห็นดาราไทยในซีรีส์จีนมากขึ้น ไม่นับคนที่ไปแล้วนะ เพราะจะมีคนใหม่ที่ได้ไปด้วย และซีรีส์เกาหลีด้วย
และที่สำคัญเราจะมี... เขาคนนี้อาจจะไม่ใช่ดาราแต่มีโอกาสจะไปร่วมงานกับฮอลลีวูด ซึ่งเขาเป็นคนดังมากๆ เป็นดาวเด่นแต่ไม่ใช่ดารา อาจจะเป็นนางงาม เขาจะได้เปิดประเดิมกับฮอลลีวูดเลย (โอปอล สุชาตา หรือเปล่า?) อาจจะเป็นโอปอลก็ได้ แต่งานที่น้องไปเป็นพิธีกรไม่นับนะ เพราะอันนี้คือไปร่วมแสดง หรือไปร่วมงานอะไรบางอย่างกับดาราระดับโลกฮอลลีวูด อาจจะไม่ใช่แค่เดินพรมแดงเมืองคานส์ เคยดูดวงโอปอลตอนน้องประกวดนางงาม ดวงน้องจะไปได้ไกลมาก ไปได้ระดับโลก”
ไม่ได้งมงาย แต่การจะอยู่ในวงการบันเทิงให้มั่นคงต้องพร้อมทุกมิติ นอกจาก สวย หล่อ เก่ง นิสัยดีแล้ว อาจจะต้องมูด้วยเพื่อความอุ่นใจเสริมดวง
“วงการบันเทิง ถ้าจะต้องเสริมดวงในเรื่องของการมู สิ่งที่ต้องไหว้หลักๆ เลยก็พระราหู พระพิฆเนศ แล้วก็พญานาค อันนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องไหว้เลย แล้วใครที่เกิดปีชง อย่างเช่น ปีระกา ปีชวด ปีมะเมีย แล้วก็ปีเถาะ 4 ปีนี้อาจจะเป็นปีที่ต้องไปแก้ชง ต้องระวัง วงการบันเทิงที่ไปไหว้กันอีกหนึ่งที่ ไปขอพรแล้วได้พวกงานพรีเซนเตอร์ ขอให้ละครปัง ก็คือพระแม่อุมา วัดแขก สีลม ขอพรเสน่ห์เมตตา เพราะงานด้านนี้ต้องอาศัยมูด้วย ให้คนชื่นชอบชื่นชม ให้แฟนคลับเลิฟๆ
ตอนนี้ดาราหันมาทำธุรกิจกันเยอะ ซึ่งต้องทำหลายๆ อย่างควบคู่กันไป อยากให้ทุกคนมีสติ อะไรก็แล้วแต่ที่มันดังได้มันก็ดับได้ อะไรก็ไม่แน่นอน ดังนั้นก็อยากให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติค่ะ”