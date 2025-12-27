“โบว์ แวนดา” สวนกลับนักวิชาการดรามาสอนลูก อย่าตัดสินคนจากคลิป 2 นาที ลั่นชีวิตจริงแม่เลี้ยงเดี่ยว ยากกว่าในตำรา (คลิป)

“โบว์ แวนดา” ฟาดกลับเดือดปมดรามาสอนลูก ลั่นชีวิตจริงแม่เลี้ยงเดี่ยวไม่ง่ายเหมือนในตำรา อย่าตัดสินคนจากคลิปสั้นๆ 2 นาที วอนนักวิชาการควรมีมารยาท อย่ายัดเยียด และให้เกียรติกัน
กลายเป็นประเด็นอยู่ไม่น้อย หลังจากที่ “โบว์ แวนดา สหวงษ์” คุณแม่คนเก่งของ “น้องมะลิ พาขวัญ”และ “เจย์ กาญจน์โสภณ”สมาชิกวง DICE ได้ออกมาไลฟ์ รวมถึงโพสต์สตอรี่ และคลิปผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว สืบเนื่องจากที่ตนเองไลฟ์เล่าเรื่องที่สอนลูกชายว่า “เวลาคุณตาพูดอะไรที่ไม่เข้าหูก็ไม่ต้องเถียง บางทีคุณตาเขาก็เหนื่อย เพราะต้องเลี้ยงเจย์แทนแม่ แล้วคุณตาก็เลี้ยงเจย์อย่างดี แม่เลยขอให้เจย์พูดคำว่าครับๆๆ อย่างเดียว หลังจากนั้นเจย์จะทำหรือไม่ทำก็เรื่องของเจย์แล้วแต่การพิจารณาของตัวเอง แต่ต้องยอมรับผลที่มันจะเกิดขึ้น แล้วไม่ใช่รับอย่างเดียวนะ ต้องรับผิดชอบด้วย” โดยแฟนๆ เห็นว่าเป็นความน่ารัก จึงได้ตัดคลิปไปโพสต์ และเป็นที่มาดรามา เมื่อเพจหนึ่งได้หยิงยกประเด็นเรื่องการสอนลูกให้พูด “ครับ / ค่ะ” ไปก่อน ส่วนจะทำหรือไม่ทำค่อยว่ากันอีกที โดยบอกว่าในระยะสั้นวิธีนี้เหมือนจะช่วยให้เด็กเอาตัวรอดทางสังคมได้ดี แต่ปัญหาคือเด็กกำลังเรียนรู้บทเรียนที่แฝงอันตรายมาก
ซึ่งบทความดังกล่าวจากนักวิชาการ ได้ทำให้คนเข้ามาตำหนิการเลี้ยงของโบว์ แวนดา จนกระทบความรู้สึกแฟนคลับที่ตัดคลิปดังกล่าวเผยแพร่ออกไป โบว์จึงได้ออกมาไลฟ์ชี้แจง โดยเผยว่า
“ไม่ใช่ว่าเราจะให้ลูก ครับ / ไม่ครับ แล้วมันผ่านไปค่ะทุกคน จริงๆ การเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวมันไม่ได้ง่ายกับการที่คุณมานั่งเขียนหนังสือ เพราะว่าการเป็นแม่ที่ใช้ชีวิตจริงๆ มันยากกว่าการที่จะมานั่งแล้วเปิดหนังสือแล้วเขียนเป็นตัวอักษรสวยๆ แล้วต้องเป็นหลักข้อที่1 2 3 4 แล้วเอาข้อ 1 ถึง 10 มายัดเยียดใส่คนในครอบครัวและความรู้สึกของคนในครอบครัวของโบว์ ตราบใดที่เรายังใช้ชีวิตที่เป็นแม่ที่อยู่ในพื้นฐานของความเป็นแม่ที่ดี และรู้จักว่าควรทำหรือไม่ควรทำอะไร โบว์จะใช้ความรู้สึกในการใช้ชีวิต
เวลาคุณจะป้อนนมลูก คุณต้องไปเปิดหนังสือก่อนเปล่า เดี๋ยวๆ อย่าเพิ่งกินลูก หิวรอก่อน เดี๋ยวแม่ขอดูก่อนว่าองศาในการป้อนนมต้อง 45 หรือ 90 องศา คุณไม่เรียนรู้กับลูกคุณเลยเหรอว่าลูกคุณเป็นแบบไหนถนัดแบบไหน ลูกคุณถนัด 45 องศา แต่คุณไปเปิดหนังสือบอกว่า 90 องศา ไม่ได้ถึงลูกจะชอบ 45 องศาก็ไม่ให้กิน 45 องศาหรอก จะป้อน 90 องศาตามหนังสือที่เขาบอกว่าทำแล้วมันจะดี
ไม่ต่างอะไรกันเลยถ้าครอบครัวเรามีความสุขในรูปแบบนี้ แต่ตัวแม่ยังยึดหลักวิชาการในหนังสือว่าจะต้องทำแบบนี้ๆ แล้วก็เอาหลักวิชาการในหนังสือมายัดเยียดใส่ครอบครัวของเรา โบว์ถามหน่อยว่าความสุขของครอบครัวมันจะเกิดขึ้นได้ยังไง ถามว่าเรื่องที่เจย์ครับๆๆ แต่รู้ไหมหลังบ้านเขาก็ไม่ได้เป็นแบบนั้น หลังบ้านเขาก็รับผิดชอบอะไรในหลายอย่าง แต่ถามว่าเราต้องมาร่ายหมดทุกอย่างไหม
อาจจะเป็นแม่โบว์เองที่พลาดมาเล่าเรื่องครับ/ไม่ครับให้ฟัง แล้วคนที่มาวิจารณ์เป็นนักวิชาการก็ร่ายยาว 2 หน้ากระดาษ บางครั้งชีวิตจริงมันไม่ได้ง่ายเหมือนกับการที่เรานั่งเขียนหนังสือหรอกนะคะ เพราะฉะนั้นหนังวิชาการท่านใดที่เห็นคลิปสั้นๆ อย่าตัดสินคนค่ะ ในสิ่งที่คุณคิดแล้วบรรยายลงหนังสือเป็นตัวหนังสือที่สวยงาม หลักข้อคิดมีได้ แต่ไม่ใช่มาทำร้ายคนอื่นแบบนี้
หลักวิชาการเคยเขียนบ้างไหมคะว่าเราจะต้องให้เกียรติคนอื่น และควรทำความเข้าใจในสิ่งที่เขาเป็น และรู้ว่าที่มาที่ไปของเขายังไง เราถึงเขียนวิจารณ์เขาได้ มีไหมคะในคู่มือ ถ้าคลิปวิดีโอสั้นๆ ถูกนักวิชาการเอาไปเขียนวิจารณ์แล้วกระทบกับเด็กๆ ความรู้สึก ก็ขอโทษ
น้องที่ไปตัดคลิปแม่ ไม่ต้องเครียดเลย แม่เข้าใจจุดประสงค์ว่าเอาคลิปที่แม่ไลฟ์สดไปตัดเป็นช็อตๆ แม่เข้าใจหมดเลยว่าหนูมีความรักและชื่นชอบในตัวเจย์และสมาชิก DICE ทุกคน แล้วจุดประสงค์ของหนูก็ไม่ได้คิดไปอะไรขนาดนั้น แต่ดันซวยที่ท่านที่มีองค์วามรู้เยอะมากแล้วก็มาโชว์ศักยภาพความรู้ในคลิปนั้น
โดยที่เขาอาจจะลืมไปว่าศักยภาพความรู้ของเขาพอให้ความคิดเห็นลงไปเนี่ยมันมีผลกระทบต่อความรู้สึกต่อของแม่ เพราะมีคนด่าแม่แน่นอน แต่เขาก็เลือกที่จะทำพื้นที่นี้ แม่ถึงบอกว่าให้คุณเก่งมีความรู้ยังไง อย่างน้อยคุณต้องเข้าใจในเรื่องของมารยาทและให้เกียรติคนในสังคมด้วย
ความเก่ง ความรู้ ความสามารถของคุณ สามารถที่จะไปใช้ในพื้นที่ของคุณก็ได้ คุณไม่ต้องยกเคสนี้โดยที่คุณไม่รู้เลยว่าเขาสอนลูกยังไง ครอบครัวเขาอยู่กันแบบไหน แล้วทำไมเขาถึงบอกให้ลูกเขาครับหรือไม่ครับ แล้วหลังจากนั้นเขาไปสั่งสอนกันยังไงต่อคุณไม่รู้เลย
พร้อมกันนี้ โบว์ แวนดา ได้เขียนแคปชั่นบอกว่า “ถ้าคลิป 2 นาทีที่ทุกคนเห็น สร้างความไม่สบายใจต่อความรู้สึกของใคร แม่ต้องขออภัยนะคะ แต่จะบอกว่าหลังบ้านเราให้ความสำคัญกับความรู้สึกของคนในครอบครัว เราเรียนรู้จากความรู้สึกคนในครอบครัวเป็นหลัก เด็กๆ มั่นใจได้เลยนะคะว่า แม่เลี้ยงเดี่ยวคนนี้ดูแลเจย์มาได้อย่างเต็มที่ ถึงแม้บางครั้งเราต้องเจอกับสถานการณ์ที่มันยากลำบาก แต่เราก็สามารถผ่านมันมาได้ ด้วยความรักและความเข้าใจของคนในครอบครัวค่ะ
2 นาทีสำหรับคนที่ตัดคลิป มันมาจากความรู้สึกดีๆ และความรักค่ะ แต่คนที่แปลงคลิปให้คนเห็นในเชิงลบ ไม่ใช่เจ้าของคลิปนะคะ ตัดคลิปต่อไปเลยลูก ถ้าทุกคลิปมันมาจากพลังบวกของหนู ดูแลความรู้สึกกันและกันต่อ”