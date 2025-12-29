2568 คาวจักรวาลนางงาม ขายขี้หน้า ล็อกมง จ่อเข้าคุก

ปี 2568 ถือว่าเป็นปีที่อื้อฉาวและวุ่นวายที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์นางงาม โดยเฉพาะเวที Miss Universe ที่ปีนี้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพร่วมกับทีมบริหารชุดใหม่ ซึ่งมีสารพัดข่าวเกิดขึ้นมากมาย
ลิขสิทธิ์ MUT เปลี่ยนมือจาก “ปุ้ย TPN” สู่คู่ปรับตลอดกาล อย่าง “ณวัฒน์”
ไม่มีใครคาดคิดว่าลิขสิทธิ์เวทีอันดับหนึ่งอย่าง Miss Universe Thailand (MUT) ที่อยู่กับ “ปุ้ย TPN” ปิยาภรณ์ แสนโกศิก มาอย่างยาวนาน จะเปลี่ยนมือไปอยู่ในกำมือของคู่ปรับตลอดกาลอย่าง “ณวัฒน์ อิสรไกรศีล” แห่งอาณาจักร Miss Grand โดยความสัมพันธ์ระหว่าง TPN และองค์กร MUO ภายใต้การนำของ แอน จักรพงษ์ และ ราอูล โรชา คานตู เริ่มส่งสัญญาณ หลังมีข่าวลือว่าลิขสิทธิ์กำลังจะหลุดมือจากปุ้ย TPN มีกระแสข่าวเรื่องการค้างชำระค่าลิขสิทธิ์บางส่วน และข้อตกลงในการจัดงานที่ทาง TPN มองว่าไม่เป็นธรรม เมื่อถึงเวลาต่อสัญญาปี 2568 มีกลุ่มทุนใหม่ยื่นข้อเสนอที่สูงกว่าหลายเท่าตัว ทำให้ TPN ตัดสินใจถอยออกมา เพื่อรักษาสภาพคล่องของบริษัท
ในงานแถลงข่าวใหญ่ที่ทำเอาโซเชียลตาค้าง บอสณวัฒน์ปรากฏตัวพร้อมกับ แอน จักรพงษ์ อดีตคู่แค้น ที่กลับมาจูบปากคืนดีกันแล้ว และ ราอูล โรชา คานตู เจ้าของร่วม MUO ชาวเม็กซิโก เพื่อประกาศว่า “บริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล” (MGI) คือผู้ถือลิขสิทธิ์ Miss Universe Thailand ปี 2568 เป็นต้นไป ต่อจาก เจเคเอ็น โกลบอล ณวัฒน์ระบุว่าเขาต้องการ “กู้ซาก” และกอบกู้ศักดิ์ศรีนางงามไทยบนเวทีจักรวาลให้กลับมาโปร่งใสและมีมาตรฐานระดับสากลจริงๆ ประกาศจะทำให้ดูว่าจัดประกวดไม่ขาดทุนนั้นเป็นอย่างไร คนส่วนใหญ่มองว่านี่คือการ “ปิดตำนานนางงามสองฝั่ง” เพราะสองเวทีเป็นคู่แค้นที่แฟนนางงามตามสาปกันมานานหลายปี โดยณวัฒน์ได้รับลิขสิทธิ์นานถึง 25 ปี พร้อมเปิดตัวเป็นเจ้าภาพประกวด มิสยูนิเวิร์ส 2025 ที่ประเทศไทย
หลังจากเสียลิขสิทธิ์ ปุ้ย TPN ออกมาไลฟ์สดแบบนิ่งๆ แต่เจ็บลึก “จบกันด้วยดี” ก่อนหันไปปั้นนางงามเวที Miss World และเวทีนางสาวไทยอย่างเต็มตัว
สั่งปลด “โอปอล สุชาตา” รองอันดับ 3 MU 2024 หลังเป็นตัวแทนประเทศไทยไปประกวดเวทีมิสเวิลด์
ทันทีที่ลิขสิทธิ์อยู่ในมือณวัฒน์ “ปุ้ย TPN” เดินหน้าลุยประกวดเวทีมิสเวิลด์ ซึ่งปุ้ยได้ส่งคนที่คิดว่าเหมาะสมกับบริบทเวทีอย่าง “โอปอล สุชาตา ช่วงศรี” ที่ได้รับตำแหน่งรองอันดับ 3 มิสยูนิเวิร์ส 2024 ไปประกวด โดยก่อนการประกาศ กลับมีแถลงการณ์ออกมาจากองค์กรมิสยูนิเวิร์ส สั่งปลดโอปอลออกจากตำแหน่ง รองอันดับ 3 MU 2024 อย่างกะทันหันในข้อหา “ละเมิดสัญญา” ไปประกวดเวทีคู่แข่ง อย่างมิสเวิลด์ แฟนนางงามพากันช็อก เพราะโอปอลไม่ได้คว้ามงฯ มิสยูนิเวิร์สสักหน่อย ทำไมต้องออกประกาศปลดให้เป็นเรื่องราวใหญ่โต งานนี้กลับตาลปัตร เพราะ โอปอล กลับสร้างประวัติศาสตร์ คว้ามงฟ้ามาครองให้ประเทศไทยเป็นครั้งแรก แฟนนางงามต่างยอมรับในพาวเวอร์และความสามารถ
“จักรวาล” ในมือ “แกรนด์” ที่เปลี่ยนแปลงไป
เมื่อณวัฒน์เข้ามาทำ MUT 2025 เต็มตัว สิ่งที่แฟนๆ ได้เห็นคือความเปลี่ยนแปลงแบบสุดขั้ว นางงามต้องเข้าประกวดไลฟ์ขายของตั้งแต่รอบเข้ากอง ตามรอยมิสแกรนด์ฯ ด้วยบรรยากาศที่เปลี่ยนไป ทำให้แฟนนางงามตั้งคำถาม ว่าการกระทำดังกล่าวจะเป็นการลดคุณค่านางงามหรือไม่ ความมีระดับของนางงามกองแม่ที่มีความแพง จะถูกแปรเปลี่ยนไปตามแกรนด์หรือไม่
การเปลี่ยนมือจาก TPN สู่ณวัฒน์ คือการเปลี่ยน “จิตวิญญาณ” ของเวทีจักรวาลในไทยไปอย่างสิ้นเชิง แฟนคลับกลุ่มเดิมบางส่วนรับไม่ได้และเลิกติดตาม แต่กลุ่มแฟนคลับใหม่ๆ กลับเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลจากกระแสความบันเทิงที่ณวัฒน์ถนัด
ศึกสองเจ้าพ่อ “ณวัฒน์ vs ราอูล”
กลิ่นความขัดแย้งและวุ่นวายเริ่มต้นจากการปะทะกันของสองผู้ทรงอิทธิพลหลังม่าน คือ ณวัฒน์ ในฐานะผู้ถือลิขสิทธิ์จัดงานในไทย และ ราอูล โรชา คานตู เจ้าขององค์กร MUO ระหว่างที่มีการประกาศประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดประกวดมิสยูนิเวิร์สครั้งที่ 74 และไม่ทันได้จัดการประกวด ฝ่ายราอูลก็ชิงประกาศเจ้าภาพรายต่อไปในครั้งที่ 75 แบบไร้เงาธงชาติไทย จนณวัฒน์ออกโรงฟาด เป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสม พร้อมแฉราอูลถือหุ้น MUO 42 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่แอน จักรพงษ์ ถือหุ้น 58 เปอร์เซ็นต์ ไม่ใช่ 50-50 ตามข่าวที่หลุดออกไป
ดรามาเริ่มร้อน หลังผู้เข้าประกวด MU2025 เดินทางมาเก็บตัวที่ประเทศไทย เพจมิสยูนิเวิร์ส ได้ออกแถลงการณ์เตือนกิจกรรม Special Dinner & Talk Show ซึ่งเปิดโอกาสให้แฟนนางงามทั่วโลกโหวตเพื่อให้คนที่ชอบได้ดินเนอร์พิเศษผ่านเฟซบุ๊ก MUT โดยฟาดว่าการโปรโมตแอบอ้างชื่อ โลโก้ เครื่องหมายการค้าของมิสยูนิเวิร์ส โดยไม่ได้รับอนุญาต กิจกรรมดังกล่าวถือว่าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ทำให้เกิดความเข้าใจผิด องค์กรขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินคดีทางกฎหมาย
ราอูลเปิดศึกต่อ ด้วยการแคปหน้าจอกราฟราคาหุ้น MGI ที่ปรับตัวลดลงในช่วง 6 เดือน พร้อมวงกลมเน้นราคาต่ำสุดในรอบ 52 สัปดาห์ อยู่ที่ 6.05 บาท
ขณะที่เพจ MUT ออกมาสวน ยืนยันว่ากิจกรรมดังกล่าว คือกิจกรรมสปอนเซอร์ เป็นส่วนหนึ่งของแผนการตลาด ที่ได้รบอนุญาตสำหรับประเทศเจ้าภาพ ในฐานะผู้ได้รับสิทธิ์ในการเป็นเจ้าภาพอย่างเป็นทางการ มีสิทธิ์บริหารและดำเนินการภายใต้เขตอำนาจ พร้อมฉะการประกาศจาก MUO ทำให้เกิดความเข้าใจผิดต่อสาธารณชน พร้อมนำเรื่องนี้ส่งให้ทีมกฎหมายพิจารรา เพื่อประเมินผลกระทบต่อพันธมิตรในประเทศไทย และดำเนินการทางกฎหมายที่เหมาะสมหากเห็นว่ามีความจำเป็น ส่วนกรณีที่ราอูลโพสต์หุ้นติดแดงของ MGI ณวัฒน์ก็ฟาดกลับว่า ต้องการสื่ออะไร ตาราอูลแกก็แรงเกิน!
ต่อมา ณวัฒน์ ก็ได้ประกาศยกเลิกกิจกรรมดังกล่าว เหตุบรรดาสปอนเซอร์ได้รับความกังวล ไม่สบายใจ และเผชิญแรงกดดัน จนมีความจำเป็นต้องระงับการสนับสนุนสำหรับอีเวนต์นี้ ทำให้ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมต่อตามแผนเดิมได้
ฉาวทั้งโลก “ณวัฒน์ vs มิสเม็กซิโก”
กลายเป็นดรามาที่ใหญ่ที่สุดของปี เมื่อณวัฒน์ เกิดปากเสียงรุนแรงกับ ฟาติมา บอช มิสยูนิเวิร์ส เม็กซิโก กลางพิธีมอบสายสะพาย โดยณวัฒน์ตำหนิเธอผ่านไมค์ต่อหน้านางงามทุกประเทศ เหตุไม่ยอมโพสต์คอนเทนต์โปรโมตสปอนเซอร์และประเทศไทยตามคำสั่งจนทำให้ “ฟาติมา” ลุกขึ้นตอบโต้ว่า “ฉันมีเสียงของฉัน” ก่อนจะเดินร้องไห้ออกจากงาน ให้สัมภาษณ์สื่อฟาดณวัฒน์ด่าตัวเองว่าโง่ (แต่ณวัฒน์ยืนยันตนไม่ได้พูดคำว่าโง่) เหตุการณ์บานปลายถึงขั้นนางงามหลายประเทศนำโดย วิกตอเรีย เคียร์ เธลวิก (MU 2024) และนางงามอีกหลายคนเดินวอล์กเอาต์ออกจากงานเพื่อประท้วงการกระทำของณวัฒน์ แสดงจุดยืนสนับสนุนมิสเม็กซิโก เรียกร้องให้เคารพสิทธิสตรี ราอูล ได้ที ออกแถลงการณ์ฟาดณวัฒน์ ปกป้องศักดิ์ศรีมิสเม็กซิโก สั่งระงับกิจกรรมบางอย่างที่จัดโดยณวัฒน์ ในกองประกวดช่วงนั้นทันที พร้อมสั่งลดบทบาทณวัฒน์ ลั่นสิ่งที่ทำรับไม่ได้และน่าอับอาย พร้อมส่งซีอีโอคนใหม่ให้บินมาคุมเองที่ประเทศไทย ขณะที่ณวัฒน์ไลฟ์สดประกาศยอมแล้ว ลดปะทะ บางเรื่องควบคุมไม่ได้
เว็บพนันโผล่
ความวัวไม่ทันหาย ความควายก็เข้ามาแทรกอีก หลังตำรวจไทยบุกกองประกวดเพื่อสอบสวนกรณีองค์กรนางงามจักรวาล ได้มีการให้นางงามผู้เข้าประกวด ถ่ายทำภาพประชาสัมพันธ์เว็บไซต์กาสิโนออนไลน์ ภายในบริเวณโรงแรมที่พักของผู้เข้าประกวด ทำให้หน่วยรักษาความปลอดภัยเข้าแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจสอบ หลังจากนั้น ณวัฒน์ เดินทางไปให้ปากคำ และลงบันทึกประจำวันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำดังกล่าว ณ สถานีตำรวจนครบาลวัดพระยาไกร ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ให้คู่กรณีมาชี้แจง พร้อมส่งบางส่วนกลับประเทศ ซึ่งสร้างความเสื่อมเสียให้ภาพลักษณ์ระดับสากล
ณวัฒน์ หลั่งน้ำตา และดรามา “ล็อกมง” กรรมการลาออก
ดรามาที่ถาโถม ทำณวัฒน์ถึงขั้นหลั่งน้ำตาขอโทษชาวโลกกับเหตุการณ์ทั้งหมดก่อนการประกวดรอบไฟนอล MU 2025 ยอมรับว่าเครียด ลงทุนไปกว่า 100 ล้าน แต่ไม่ได้รับความร่วมมือ รวมทั้งได้ขึ้นเวทียกมือไหว้พร้อมทำหน้าที่เจ้าภาพอย่างดีที่สุด
หลังเสร็จสิ้นการประกวด ฟาติมา บอช มิสเม็กซิโก คว้ามงกุฎไปครอง ซึ่งเป็นไปตามข่าวลือก่อนหน้านี้ ท่ามกลางเสียงโห่ในฮอลล์ว่าล็อกมง กรรมการ “โอมา ฮาร์ฟูช” กรรมการชาวฝรั่งเศสประกาศลาออกและแฉยับว่าเขารู้ตัวผู้ชนะล่วงหน้า 24 ชั่วโมง อ้างว่ามีการล็อกผลเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจระหว่างราอูลกับครอบครัวของนางงามเม็กซิโก ส่วนกระบวนการคัดเลือก 30 คนสุดท้ายถูกแทรกแซงโดยคณะกรรมการลึกลับที่กรรมการจริงไม่มีส่วนรู้เห็น
ขณะที่แฟนนางงามทั่วโลกมองว่า “วีนา ปวีนา” ตัวแทนประเทศไทย ทำผลงานได้ดีกว่านางงามเม็กซิโกในทุกมิติ แต่กลับพ่ายให้เม็กซิโกที่มีประเด็นดรามากับเจ้าภาพ ทำให้เกิดข้อสงสัยเรื่องการพยายามปิดจบดรามาด้วยการให้มงกุฎ ต่อมาราอูลถูกแฉว่าล็อกมงให้ฟาติมา เพราะมีธุรกิจร่วมกับพ่อของฟาติมา แลกผลประโยชน์ทางธุรกิจ
นางงามจาเมกาตกเวทีสาหัส
เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ระหว่างประกวดมิสยูนิเวิร์ส 2025 ที่ทำชาวโลกพากันช็อก หลังจากที่เกิดเหตุ “ดร.กาเบรียล เฮนรี” มิสยูนิเวิร์สจาเมกา 2025 ประสบอุบัติเหตุตกจากเวทีระหว่างประกวด ในรอบพรีลิมฯ เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 68 ที่ผ่านมา และมีข่าวออกมาว่าอาการสาหัส เลือดออกในสมอง สูญเสียการรับรู้ ต้องส่งตัวกลับไปรักษาต่อที่ประเทศบ้านเกิด โดยองค์กรณวัฒน์ รับผิดชอบเรื่องค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับบ้านทั้งหมด ต่อมา “ณวัฒน์” ได้ออกมาเปิดเผยว่าข่าวโคม่าไม่เป็นความจริง ยืนยันมิสจาเมกาสามารถกินข้าวได้ ใช้ชีวิตปกติได้ดีแล้ว แค่อาจจะยังมีมึนๆ หัว ยืนยันว่า 120 สาวงามผู้เข้าประกวด มีแค่มิสจาเมกาที่ตกเวที เนื่องจากเจ้าตัวไม่ได้จำบล็อกกิ้ง (ตำแหน่งการเดิน) เพราะเธอมีอาการป่วยและอาจซ้อมไม่เต็มที่ ส่วนจะโดนฟ้องร้องหรือไม่ก็ยอมรับสภาพ
“ณวัฒน์” ลดอัตตา หวนจูบปาก “ปุ้ย TPN”
จากเดิมที่ไม่เผาผีกัน แซะกันทุกครั้งที่มีโอกาส หลังได้ลิ้มรสชาติการเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ MUT ทำให้เข้าใจหัวอก ปุ้ย TPN การที่ TPN ช่วยโปรโมตขายบัตรเข้าร่วมเข้าชมรอบไฟนอลของ MU พร้อมให้กำลังใจณวัฒน์ในฐานะเจ้าภาพ เป็นสัญญาณที่ดีของความสัมพันธ์ของทั้งคู่ ณวัฒน์ยอมรับว่าลดอัตตาไม่เหลือ อดีตไม่สำคัญอีกต่อไป พร้อมลืมอดีต อนาคตจะช่วยกันประคับประคองให้ดีขึ้น
“วีนา ปวีนา” นางงามที่น่าสงสาร
แม้ วีนา ปวีนา ซิงค์ จะคว้ารองอันดับ 1 มิสยูนิเวิร์ส 2025 แต่เธอก็ช่างแตกต่างจากตอนที่ แอนโทเนีย โพซิ้ว คว้าตำแหน่งรองอันดับ 1 มิสยูนิเวิร์ส ลิบลับ เธอกลายเป็นนางงามที่น่าสงสารท่ามกลางดรามา วีนาถือว่าทำหน้าที่ตัวแทนประเทศไทยได้ดีเยี่ยมทุกรอบ ความพยายามและความมาไกลของวีนา ถูกกลบด้วยดรามาต่างๆ แฟนคลับต่างมองว่าวีนาคือเหยื่อของเกมการเมืองหลังม่านระหว่างไทยและเม็กซิโก
อื้อฉาวที่สุด ศาลสั่งจำคุก “แอน เจเคเอ็น” พร้อมข่าวลือหอบเงิน 6 พันล้านหนีไปซุกเม็กซิโก
ข่าวฉาวของ แอน จักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์ และบริษัท JKN Global Group (JKN) ในปี 2568 ถือเป็น วิกฤตครั้งใหญ่ที่สุด ในเส้นทางชีวิตและธุรกิจของเธอ
ปัญหาหลักที่จุดชนวนข่าวฉาวทั้งหมดคือวิกฤตสภาพคล่องทางการเงินของ JKN ซึ่ง ประสบปัญหาการขาดสภาพคล่องอย่างหนัก ทำให้ไม่สามารถชำระคืนหนี้หุ้นกู้รุ่นต่างๆ ได้ตามกำหนด ซึ่งเป็นข่าวใหญ่ที่สร้างความตื่นตระหนกให้กับผู้ถือหุ้นกู้และผู้ลงทุนในตลาดทุนไทย บริษัทต้องยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลาในการส่งแผนฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลาง เพื่อให้มีเวลาในการปรับโครงสร้างธุรกิจและหาทางแก้ไขปัญหาหนี้สิน
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้เข้ามาตรวจสอบและดำเนินการทางกฎหมายอย่างเข้มงวด ก.ล.ต. ตรวจสอบพบปัญหาการจัดทำ งบการเงินเท็จ ในปี 2566 และการเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จเกี่ยวกับธุรกิจ Miss Universe Organization (MUO) ก.ล.ต. ใช้มาตรการลงโทษทางแพ่ง ห้าม แอน จักรพงษ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน เป็นเวลาถึง 56 เดือน (เกือบ 5 ปี) ส่งผลให้เธอต้อง ลาออกจากตำแหน่ง ผู้บริหารสูงสุด ของ JKN และสูญเสียอำนาจในการบริหารบริษัท
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ประกาศ เพิกถอนหุ้น JKN ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (มีผลประมาณ 27 ธันวาคม 2568) เนื่องจากมีการเปิดเผยข้อมูลอันเป็นเท็จในงบการเงินและแบบแสดงรายการข้อมูล ซึ่งส่งผลกระทบร้ายแรงต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น
ในช่วงปลายปี 2568 มีข่าวลือช็อกวงการที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของเธออย่างร้ายแรง มีกระแสข่าวลือว่า แอน จักรพงษ์ ได้หอบเงินกว่า 6,000 ล้านบาท (จากการแปลงทรัพย์สินเป็นสกุลเงินดิจิทัล) หนีออกจากประเทศไทย ไปพำนักอยู่ที่ประเทศเม็กซิโก โดยอ้างว่าได้รับการช่วยเหลือจาก ราอูล โรชา คานตู มหาเศรษฐีชาวเม็กซิโกและหุ้นส่วนทางธุรกิจ
บริษัท JKN ได้ออกแถลงการณ์ ปฏิเสธข้อมูลดังกล่าว โดยระบุว่าตัวเลขหนี้สินจริงของบริษัทอยู่ที่ประมาณ 3,000 ล้านบาท ดังนั้นการนำเงินออกไปถึง 6,000 ล้านบาทจึงเป็นไปไม่ได้
ในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน 2568 ศาลได้ออกหมายจับ แอน จักรพงษ์ ในคดีฉ้อโกงหุ้นกู้ มูลค่า 30 ล้านบาท เนื่องจากเธอไม่มาฟังคำพิพากษาตามนัด โดยศาลเห็นว่ามีพฤติการณ์จงใจหลบหนี และปลายเดือนธ.ค. 68 ศาลพิพากษา สั่งจำคุกแอน จักรพงษ์ 2 ปี ไม่รอลงอาญา สั่งปรับ JKN เป็นเงิน 4 หมื่นบาท ฐานร่วมกันหลอกลวงโจทก์ ด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จและปกปิดความจริง ซึ่งควรบอกแจ้งแก่โจทก์
แอนปิดอินสตาแกรมหนีในช่วงที่ข่าวลือเรื่องการหนีและการออกหมายจับกำลังร้อนแรงก่อนจะกลับมาใช้งานได้ตามปกติ ซึ่งปรากฏว่าแอน จักรพงษ์ ได้ลบทุกกิจกรรมของมิสยูเวิร์สออกจากอินสตาแกรม รวมทั้งเฟซบุ๊กส่วนตัว เหลือเพียงรูปของลูกๆ เท่านั้น
มีข่าวลือว่า JKN ต้องขายหุ้น Miss Universe Organization (MUO) ในสัดส่วน 50% ให้กับกลุ่มทุนเม็กซิกัน โดยมี ราอูล เป็นผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นการสูญเสียอำนาจการบริหารองค์กรนางงามจักรวาลที่เธอเคยทุ่มเงินซื้อมาอย่างยิ่งใหญ่
ข่าวฉาวของ แอน จักรพงษ์ ในปี 2568 เป็นเรื่องราวของ ความล้มเหลวทางธุรกิจครั้งประวัติศาสตร์ ที่นำไปสู่ผลกระทบทางกฎหมาย การสูญเสียตำแหน่งบริหาร และการเผชิญกับข่าวลือที่รุนแรงที่สุดในชีวิต
ทีซีจีฯ ประกาศพร้อมซื้อลิขสิทธิ์ MUO 3,500 ล้าน
แต่ถึงแม้องค์กรอยู่ในสถานะสั่นคลอน แต่ก็ยังเนื้อหอม หลัง บริษัท ทีซีจี โซเชียลมีเดีย กรุ๊ปประกาศพร้อมซื้อลิขสิทธิ์ Miss Universe Organization ทั้งหมด 100 เปอร์เซ็นต์ ในราคาที่ไม่มีใครกล้าปฏิเสธได้ 3,500 ล้าน มั่นใจมีความพร้อมด้านการเงิน
ปลด “เบบี๋ สุพรรณี” เซ่นคลิปสยิว
ข้ามมาที่ฝั่งมิสแกรนด์ ไทยแลนด์ ดรามาร้อนแรงที่สุด คือการปลดฟ้าผ่า “เบบี๋ สุพรรณี” หลังคว้ามงมิสแกรนด์ประจวบฯ เป็นตัวแทนจังหวัดประกวดเวทีใหญ่ คว้ามงฯ ได้แค่วันเดียว ก็ปรากฏคลิปฉาวในอดีตหลุดออกมา คนทั่วไปมองว่าทำไมถึงกล้ามาประกวด และทำไมถึงหลุดรอดเข้ารอบลึกได้ถึงขนาดนี้ เบบี๋ สุพรรณีร่ำไห้ยอมรับว่าทำไปเพื่อหาเงินเลี้ยงครอบครัว กลายเป็นข้อถกเถียงเรื่อง “การให้โอกาส” ในสังคม
“กชเบล” ตำนานนางสู้ ผู้ลบคำปรามาส สร้างเม็ดเงินให้องค์กร รองจาก “อิงฟ้า” เบียด “ชาล็อต”
เป็นอีกหนึ่งนางงามที่ต้องอวยยศให้สำหรับปีนี้ “กชเบล ศรัณย์รัชต์” คว้ามงกุฎมิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2025 ก่อนที่เจ้าตัวจะคว้ารองอันดับ 1 มิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล 2025 มาครอง เธอคือตำนานนางสู้ ใกล้มงทองที่สุดอีกคนของการประกวด ภายหลังได้รับตำแหน่ง กชเบลถึงกับหลั่งน้ำตา ความพยายาม ทุ่มเทแรงกายแรงใจเอาชนะคำบูลลี่ ที่ถูกปรามาสต่างๆ นานา ทำให้ทุกคนรักเธอไม่ใช่เรื่องง่ายๆ ทุกรอบในการประกวด กชเบลจัดเต็ม ทุ่มสุดแรง เอเนอร์จี้ไม่เคยแผ่ว สร้างตำนานเดินถอยหลังจนโลกออนไลน์ต่างเอาไปโคฟเวอร์กันกระจาย แฟนๆ ต่างยอมรับในตัวตน เป็นสิ่งที่พิสูจน์คุณค่าในตัวเธอ จากนางร้ายละครคุณธรรมในวันวาน ปัจจุบัน กชเบล สร้างเม็ดเงินให้องค์กรมิสแกรนด์ เป็นอันดับ 2 รองจาก “อิงฟ้า วราหะ” เบียด “ชาล็อต ออสติน” ให้ร่วงไปอยู่ในอันดับที่ 3 คุณค่าที่กชเบล คู่ควร