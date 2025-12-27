"เจ็ต ลี" ประกาศ “ผมกลับมาแล้ว!” เปิดบัญชี TikTok อย่างเป็นทางการ พร้อมเผยภาพลักษณ์แข็งแรงในวัย 62 ปี

เจ็ต ลี นักแสดงศิลปะการต่อสู้ระดับโลก วัย 62 ปี ออกมาปรากฏตัวต่อสาธารณชนอีกครั้ง หลังเปิดบัญชี TikTok อย่างเป็นทางการ พร้อมกล่าวว่า “ผมกลับมาแล้ว!” ท่ามกลางความสนใจของแฟน ๆ ทั่วโลก โดยการปรากฏตัวครั้งนี้ถูกมองว่าเป็นการตอบกลับข่าวลือเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพและชีวิตส่วนตัวที่แพร่สะพัดในช่วงหลายปีที่ผ่านมา
ที่ผ่านมา เจ็ต ลี มักตกเป็นข่าวพาดหัวจากประเด็นด้านสุขภาพ รวมถึงข่าวลือเกี่ยวกับชีวิตคู่กับภรรยา นีน่า ลี่ ฉี อย่างต่อเนื่อง แต่เจ้าตัวแทบไม่เคยออกมาให้สัมภาษณ์หรือชี้แจงใด ๆ ต่อสาธารณชน อย่างไรก็ตาม การเปิดบัญชี TikTok ครั้งนี้ถือเป็นการสื่อสารโดยตรงกับแฟน ๆ เป็นครั้งสำคัญ
ในวิดีโอแรก ๆ ที่เผยแพร่ เจ็ต ลี ปรากฏตัวด้วยน้ำเสียงสดใส ชัดเจน สีหน้าและรูปร่างดูแข็งแรงสมบูรณ์ ซึ่งแตกต่างจากภาพจำในข่าวลือก่อนหน้านี้ โดยเขาย้ำหลายครั้งว่า “ผมกลับมาแล้ว!” พร้อมตั้งคำถามกับผู้ชมว่า “คุณรู้จักเจ็ต ลี ตัวจริงหรือไม่” และแบ่งปันภาพชีวิตประจำวันในมุมที่เป็นกันเองและมีอารมณ์ขัน
ต่อมาในช่วงเย็นวันที่ 19 ธันวาคม เจ็ต ลี ได้ปรากฏตัวทักทายผู้ติดตามอย่างเป็นทางการ พร้อมใช้ประโยคคลาสสิกจากภาพยนตร์ที่เขาเคยแสดงและมีการพากย์เสียงในไต้หวัน เช่น ไท่เก๊กมาสเตอร์ และ กล้าหาญไร้เทียมทาน เป็นคำกล่าวเปิด โดยกล่าวถึงปรัชญาของศิลปะการต่อสู้ว่า การฝึกกังฟูไม่ใช่เพื่อความดุร้ายหรือการต่อสู้เพียงอย่างเดียว แต่เพื่อการช่วยเหลือผู้อื่น
เจ็ต ลี ระบุว่า เขาตั้งใจจะสร้างแพลตฟอร์มที่มีศิลปะการต่อสู้เป็นธีมหลัก เพื่อใช้เป็นพื้นที่ในการแบ่งปันประสบการณ์ ความรู้ และมุมมองชีวิตกับผู้ติดตาม โดยกล่าวว่า เขาเริ่มฝึกศิลปะการต่อสู้ตั้งแต่อายุ 8 ขวบ และอยู่บนเส้นทางนี้มานานกว่า 50 ปี ขณะเดียวกันก็มีผลงานภาพยนตร์มากกว่า 40 เรื่อง
นอกจากนี้ เจ็ต ลี ยังกล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงสำคัญในชีวิต โดยระบุว่าเขาใช้เวลากว่า 27 ปีในการเรียนรู้ความหมายของความสุขและการฝึกจิตใจ หลังหันมานับถือพุทธศาสนาในปี 1998 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เขามองว่าเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของชีวิต
เขายังเปิดเผยว่า กำลังเตรียมออกหนังสือเล่มใหม่ในอนาคต และหวังจะใช้แพลตฟอร์ม TikTok เป็นพื้นที่ให้ผู้คนเข้ามาแบ่งปันเรื่องราว ความฝัน และประสบการณ์ชีวิตของตนเอง ผ่านวิดีโอสั้นหรือการสื่อสารรูปแบบต่าง ๆ โดยย้ำว่า ต้องการสร้างชุมชนที่เชื่อมโยงผู้คนผ่านแนวคิดของศิลปะการต่อสู้และการใช้ชีวิต