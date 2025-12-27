กำลังใจดีมาก “ดร.เสรี” ป่วยเนื้องอกในสมอง กอดตุ๊กตาพระราชทานจาก “ในหลวง” ไม่ยอมห่าง

กรณีที่เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 68 “พล.อ.อ.สถิตย์พงษ์ สุขวิมล” ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีหนังสือถึงผู้อำนวยการรพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ แจ้งว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม รับ “รศ.ดร.เสรี วงษ์มณทา” วัย 76 ปี สื่อมวลชนอิสระ อดีตประธานกรรมการในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการสื่อสารมวลชน เทคโนโลยี ด้านสารสนเทศ ในรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ซึ่งป่วยด้วยโรคเนื้องอกในสมอง เข้ารับการรักษาที่รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ พร้อมพระราชทานตุ๊กตาเพื่อเป็นกำลังใจในการรักษา
ล่าสุด เฟซบุ๊ก สุริยา เยาวสังข์ ได้เผยภาพดร.เสรีสีหน้าสดใส เขียนแคปชั่นว่า “วันนี้ไปเยี่ยมพี่อี๊ดมา.....แกกอดตุ๊กตาพระราชทานจากในหลวงไม่ยอมห่างเลย....ยังทรงรับพี่อี๊ดไว้ในพระเมตตาอีกด้วย......กำลังใจแกดีมาก...ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน......” ท่ามกลางกำลังใจจากแฟนคลับที่อวยพรขอให้ดร.เสรีหายป่วยในเร็ววัน