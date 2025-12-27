ฟิล์มเฟรมโปรดักชั่นส์ ร่วมกับ สยามริชโปรดักชั่น และ 360 เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จัดพิธีบวงสรวง ภาพยนตร์สยองขวัญ “สังเวย” ( THE RESIDENT)

ฟิล์มเฟรมโปรดักชั่นส์ ร่วมกับ สยามริชโปรดักชั่น และ 360 เอ็นเตอร์เทนเมนต์ ถือฤกษ์งามยามดี วันที่ 24 ธันวาคม 2568 เวลา 09.29 น. เปิดตัวโปรเจ็กต์ใหม่ ภาพยนตร์สยองขวัญเรื่อง “สังเวย” (THE RESIDENT)พร้อมจัดพิธีบวงสรวง ณ ลานพระพิฆเนศ เซ็นทรัลเวิร์ด นำทีมโดย ภาคิน มลิวัลย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟิล์มเฟรม โปรดักชั่นส์ พร้อมผู้กำกับ ชัยวัฒน์ สีตลาศัย และทีมนักแสดง พาย รินรดา แก้วบัวสาย, ตูมตาม ยุทธนา เปื้อนกลาง, กรธัช มลิวัลย์ และ นวลปรางค์ ตรีชิต
เรื่องย่อ “สังเวย” (THE RESIDENT)
“สังเวย” หนังผี แนวสยองขวัญ เป็นเรื่องราวของ บัว เด็กสาววัย 23 ปี หนีความทุกข์จากครอบครัวมาฝึกงานดูแลผู้ป่วย จนได้พบหญิงชราปริศนานอนโคม่าในคฤหาสน์ร้างเธอได้รู้ข่าวลือว่าหญิงชราเคยเป็นครูรำชื่อดังและซ่อนสมบัติล้ำค่าไว้ภายในบ้าน บัวนำเรื่องนี้ไปเล่าให้ไผ่ แฟนหนุ่ม และเด้อ เพื่อนสนิท จนทั้งสามวางแผนบุกเข้าไปขโมยทรัพย์สิน แต่พวกเขาไม่รู้เลยว่าคฤหาสน์แห่งนั้นซ่อนความลับอาถรรพ์ที่จะเปลี่ยนชีวิตพวกเขาไปตลอดกาล
พบกับความสยอง สุดสะพรึง ภาพยนตร์ “สังเวย” (THE RESIDENT) กลางปี 2569 นี้ ในโรงภาพยนตร์