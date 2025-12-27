“ฉายแสง แอด.เวนเจอร์-มีเดีย ลิงค์” เอาใจคุณหนู ๆ ต้อนรับวันหยุดยาว ดึง “Dream Animals The Movie” ฉายแล้วในโรงภาพยนตร์

“ฉายแสง แอด.เวนเจอร์” ร่วมกับ “มีเดีย ลิงค์” เปิดตัวรอบปฐมทัศน์ “Dream Animals The Movie” ภาพยนตร์อนิเมชัน 3D CG จาก “Studio Marza Animation Planet” ที่สร้างขึ้นจากขนมสุดฮอตที่ได้รับความนิยมในญี่ปุ่นมากว่า 47 ปี ภายใต้โปรเจกต์ “เมะ” โดยมี จิรสิน จารุพรชัย ผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ จาก บริษัท ฉายแสง แอด.เวนเจอร์ จำกัด, อุรัสยา อากรสกุล ผู้จัดการฝ่ายลิขสิทธิ์ จาก มีเดียลิงค์ อนิเมชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล ลิมิเต็ด และ Mr. Shun Kobaysahi (Ginbis licensor, The brand owner of Dream Animals biscuit in Japan) ร่วมงานเปิดตัวภาพยนตร์ พร้อมแขกผู้มีเกียรติ และ สื่อมวลชน ณ โรงภาพยนตร์พารากอน ซีเนเพล็กซ์
งานนี้ได้ 4 หนุ่ม “แก็งทดลองเป็นแฟนเพื่อน” UltimateTroop ได้แก่ โดม ภีมเดช, ลาโฟล์ค รัชนนท์, ออมสติน ธกฤตและ ฟอร์ด โปษัณ ร่วมงานเปิดตัวพร้อมขึ้นเวทีพูดคุยถึงความผูกพันที่มีต่อขนมยอดฮิตดังกล่าวและความรู้สึกเมื่อรู้ว่าขนมที่เขาชื่นชอบในวัยเด็กได้ถูกเติมเต็มจิตวิญญาณนำมาสร้างเป็นอนิเมชั่นด้วย ปิดท้ายด้วยการถ่ายภาพร่วมกับทีมผู้บริหารเป็นที่ระลึกก่อนจะไปร่วมชมภาพยนตร์
“Dream Animals The Movie” เล่าถึง "Sweets Land" ดินแดนแห่งขนมหวานที่มนุษย์และขนมอยู่ร่วมกันอย่างสันติ กลุ่มไอดอลชื่อดัง "Dream Animals" นำโดยสิงโต ไลอ้อน (เสียงโดย Genta Matsuda จาก Travis Japan) กำลังทำเวิลด์ทัวร์ แต่เกิดความขัดแย้งภายในกลุ่มระหว่าง ไลอ้อน กับสมาชิกใหม่ ปีกาซัส (เสียงโดย Akari Takaishi) ที่ได้รับความนิยมจากการแสดงร้องเพลงและบินได้ เมื่อพวกเขากลับมายัง Sweets Land หลังจากทัวร์นาน 1 ปี พบว่าเมืองถูกปกคลุมด้วย "Gotton" (วัตตา- สายไหม) ผู้ชั่วร้าย และมีการเผชิญหน้ากับ King Gotton (เสียงโดย Hochu Otsuka) ที่มีเป้าหมายกำจัดขนมชนิดอื่นนอกจาก Gotton เพื่อครองโลก Dream Animals ต้องร่วมมือกันเพื่อช่วยเหลือเพื่อน Pegasus ที่ถูกจับไป และหยุดแผนการของ King Gotton
ชมตัวอย่างเต็มของ “Dream Animals The Movie” ได้ทาง https://youtu.be/w9dPwrEpl2w และติดตามชมเรื่องราววุ่น ๆ ของเจ้าขนมรูปสัตว์ในตำนานได้แล้วในโรงภาพยนตร์ใกล้บ้านคุณ