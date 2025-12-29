ที่สุดข่าวร้อนฉ่าปี 68 ไม่เคยเห็น ก็ได้เห็น!

เป็นอีกปีที่สาหัสสำหรับคนในวงการบันเทิง เพราะละคร-อีเวนต์น้อยลง แถมโดนโกงเงิน ออกมาทวงเงินกันระนาว แต่ท่ามกลางดรามาก็มีเรื่องราวดีๆ อีกมากมายที่เกิดขึ้น รวมทั้งเป็นอีกปี ที่ได้เห็นอะไรที่ไม่เคยเห็น ทุกอย่างครบจบอยู่ในปีนี้
ไวรัล “โตโน่” ส่งเสียงดังๆ ให้คนที่เจ็บอยู่อย่าง “ณิชา” หน่อยได้หม้ายยย
เป็นไวรัลที่ทำเอาอึ้งไปตามๆ กัน กับเหตุการณ์ “โตโน่ ภาคิน คำวิลัยศักดิ์” นอกใจ “ณิชา ณัฏฐณิชา ดังวัธนาวณิชย์” หนุ่มโตโน่ที่ผ่านมา มีภาพจำคือ เท่ คูล รักเดียวใจเดียว ทำกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม แต่สุดท้ายถูกแฉหมดเปลือกนอกใจณิชา ภาพลักษณ์ที่สั่งสมมาพังครืนชั่วข้ามคืน
โตโน่ไม่ขอแก้ตัวใดๆ ไม่ให้สัมภาษณ์ แต่กลับไปขึ้นเวทีคอนเสิร์ตท่ามกลางกระแสดรามา อยู่ดีๆ ก็พูดบนเวทีเล่านิทานคนบ้าอยากว่ายน้ำข้ามโขง พร้อมเผยว่ารู้ว่าทำผิด มีรักที่ดี แต่เลวเอง ก่อนหลุดประโยค ช่วยส่งเสียงดังๆ เป็นกำลังใจให้คนที่เจ็บอยู่อย่างณิชาหน่อยได้หม้ายย
นอกจากคอนเฟิร์มว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องจริง เจ้าตัวยังโดนด่ายับเยินแทบสิ้นสภาพ มองว่าเป็นการตอกย้ำความรู้สึกเจ็บของณิชา มากกว่าให้กำลังใจ ซึ่งประโยคดังกล่าวกลายเป็นตำนานของปี 68 ถูกนำไปล้อเลียนทั่วโลกออนไลน์
ร้องกันทั้งเมือง “เลิกกั๊กแล้วรักก่อนน้า...เตง”
กลายเป็นไวรัลหลอนหูไปทั่วโซเชียลในปี 68 กับการสร้างปรากฏการณ์ที่ผสมผสานระหว่างซอฟต์พาวเวอร์ วัฒนธรรมร่วมสมัย และความเป็นกันเองของ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงร้องเพลง เลิกกั๊กแล้วรักก่อน โดยจุดเริ่มต้นมาจากท่านทรงเห็นความคึกคักของวงการ T-POP และกระแสเต้นชาเลนจ์ในติ๊กต๊อก ที่เข้าถึงกลุ่มเยาวชนได้ง่าย ทันทีที่เพลง เลิกกั๊กแล้วรักก่อน ในเวอร์ชั่นของทูลกระหม่อมฯ ถูกปล่อยออกมา ก็ได้สร้างปรากฎการณ์ฟังรอบเดียวก็สลัดออกจากหัวไม่ได้ กับท่อนฮุก เลิกกั๊ก แล้วรักก่อน น้า...เตง เป็นความสำเร็จผ่านดนตรี และภาษาที่ทันสมัย จนกลายเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่สร้างรอยยิ้มที่สุดของปี 68
ด่าได้ถึงทรวง “พลอย” ฟาด “โต้ง “ทูพี” แรปเปอร์กะxรี่ “หน้าหอย”
ดรามาสะเทือนวงการปี 68 ทำโซเชียลแทบแตก ฉีกทุกกฎนางเอก “มัมพลอย เฌอมาลย์” ซึ่งถูกจับตามาพักใหญ่ๆ ว่าเลิกรากับ “โต้ง ทูพี” ไปแล้ว แต่ไม่เคยหลุดออกมาจากปากทั้งคู่ว่าสถานะแท้จริงเป็นแบบไหนกันแน่ อยู่ดีๆ มัมพลอยได้ลุกมาโพสต์ภาพโต้ง ทูพี ลงสตอรี่ ด่าเดือดด้วยถ้อยคำรุนแรงจนสะดุ้งกันทั้งโซเชียล อาทิ แรปเปอร์กะxรี่ เอาไปทั่วมั่วได้สลับวัน , กะxรี่ (เสียงสูง) รวมทั้งใช้คำว่า หน้า... (ใส่อีโมจิรูปหอย)
แม้ภายหลังเจ้าตัวใจเย็นลงและได้ลบทิ้งทั้งหมด แต่คำว่า “หน้าหอย” ก็ได้กลายเป็นแฮชแท็กติดเทรนด์ทวิตเตอร์ทันที เรื่องนี้ไม่มีใครคาดติดมาก่อนระดับมัมพลอย จะใช้คำด่าได้แสบสันต์แสบทรวงขนาดนี้กับแฟนตัวเองผ่านสื่อ ซึ่งคำว่า “หน้าหอย” ได้กลายเป็นศัพท์ใหม่ที่คนเอามาใช้เล่นกันในโซเชียลมากมายอีกด้วย
นางเอกโกนหัวบวช “เจนี่” เงินร้อยล้านก็ซื้อความสงบนี้ไม่ได้
เป็นข่าวที่เรียกเสียงอนุโมทนาบุญจากคนทั้งประเทศในปี 68 เป็นภาพที่ไม่เคยเห็นก็ได้เห็น สำหรับนางเอกเบอร์ต้นๆ ของวงการบันเทิง หลัง “เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ” ตัดสินใจเดินทางไปประเทศศรีลังกา เข้าพิธีโกนหัวบวชเป็น “สามเณรี” ณ ดินแดนที่พระนางอนุราได้เคยมาปลงผมในอดีต
ซึ่งการบวชครั้งนี้เป็นการบวชเพื่อศึกษาธรรมะอย่างจริงจัง เจนี่ได้ฉายาทางธรรมว่า “ธัมมกัลยาณี” แปลว่า “ผู้มีความงามทางธรรม” มีภาพสุดซึ้ง “น้องโนล่า” โผกอดคุณแม่ก่อนทำพิธีปลงผม อบอุ่นและน้ำตาซึมไปพร้อมๆ กัน ท่ามกลางเพื่อนสนิทที่เดินทางไปร่วมอนุโมทนาบุญถึงศรีลังกา ซึ่งเจนี่เผยว่า “เงินร้อยล้านก็ซื้อความสงบนี้ไม่ได้” เจนี่ใช้เวลาบวช 14 วัน ก่อนกลับมาใช้ชีวิตทางโลก
มหากาพย์คดีฉ้อโกงที่ช็อกที่สุดของวงการ “นานา” โกงเงินเพื่อนแก๊งนางฟ้า 400 ล้าน!
เหนือ ดิว อริสรา 62 ล้าน ยังมี นานา 400 ล้าน! ไม่คิดว่าจะได้เห็นจุดจบแก๊งนางฟ้าที่ช็อกแฟนคลับที่สุดในปี 68 กับมิตรภาพ 30 ปีระหว่าง “นานา ไรบีนา” และแก๊งเพื่อนนางฟ้าที่ต้องล่มสลาย พังทลายเพราะเรื่องเงิน หลังนานาถูกแฉเป็นดาราตัวแม่โกงเงินเพื่อน 400 ล้าน ต่อมามีการชี้เป้าว่าคือ ดารา น.
ไม่นานนานาออกมาอัดคลิปยอมรับทั้งน้ำตา ว่า ดารา น. คือตัวเอง ซึ่งปฏิกิริยาของเพื่อนสนิทแก๊งนางฟ้า ที่ไม่เคยเห็นก็ได้เห็น คือการที่ออกมาตัดความสัมพันธ์ทันทีอย่างเจ็บช้ำ อาทิ เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ โดน 5 ล้าน ออกมายอมรับว่าช็อกมาก เพราะเชื่อใจ 30 ปี มิตรภาพนี้กลับไปเหมือนเดิมไม่ได้แล้ว “วุ้นเส้น-พอลล่า-เจนสุดา” อันฟอลโลว์อินสตาแกรมนานา
เจนสุดาโดนหนัก 40 ล้าน พอลล่า โดน 4.3 ล้าน ได้เดินหน้าฟ้องตามกฎหมายหวังได้เงินคืนมา ซึ่งนานาออกมาไลฟ์ยืนยันว่าไม่ตั้งใจโกง แต่เกิดจากการบริหารเงินที่ผิดพลาด และทำธุรกิจล้มเหลว หาเงินมาหมุนจนเป็นงูกินหาง ยอมรับชะตากรรม ประกาศขายทรัพย์สิน ทั้งบ้านหรูราคา 70 ล้าน และรถยนต์ เพื่อนำเงินมาคืนเจ้าหนี้ กระทั่งช่วงต้นเดือนธ.ค. พนักงานสอบสวน (บก.ปอศ.) ได้บุกควบคุมตัวนานาถึงบ้าน ไปฝากขังในคดีฉ้อโกงประชาชน หลังมีผู้เสียหายรวมตัวแจ้งความ แต่เจ้าตัวได้รับความเมตตาจากศาลให้ประกันตัว ขณะที่ “เวย์ ไทยเทเนียม” สามีนานา ก็โดนด้วย เข้ารับทราบข้อหาร่วมกันฉ้อโกงทรัพย์ แตกหักเพื่อนในวง
ประวัติศาสตร์! “โอปอล” คว้ามงฟ้ามงแรกให้ประเทศไทย “วีนา” ไม่น้อยหน้า คว้ารอง 1 นางงามจักรวาล
กลายเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์นางงามของไทย หลังจากที่ “โอปอล สุชาตา ช่วงศรี” คว้ามงกุฎ Miss World 2025 ให้ประเทศไทยสำเร็จเป็นครั้งแรก มงฟ้ามงแรกที่คนไทยรอคอย ในรอบกว่า 70 ปี เป็นชัยชนะที่เหนือความคาดหมาย โอปอลได้ถ่ายทอดเรื่องราวการต่อสู้กับมะเร็งเต้านมของเธอตั้งแต่วัยเยาว์ พูดถึงความหวังและการมีพลังในการใช้ชีวิต เข้มแข็งจากภายใน สิ่งเหล่านี้ทัชใจกรรมการ จนเทคะแนนให้โอปอล โอปอลเดินทางกลับประเทศไทย ท่ามกลางแฟนนางงามและรุ่นพี่นางงามที่รอต้อนรับที่สนามบินสุวรรณภูมิจนล้นฮอล์ พร้อมแห่รอบเมืองประกาศชัยชนะที่เธอคู่ควร สร้างความปลื้มปีติให้แฟนนางงามทั่วประเทศ
ขณะเดียวกัน เวที Miss Universe 2025 ซึ่งประเทศไทยรับหน้าที่เจ้าภาพ ก็ร้อนแรงไม่แพ้กัน เมื่อ “วีนา ปวีนา ซิงค์” ล่าฝันบนเวที มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์มาถึง 3 ครั้ง ก่อนในปี 68 เธอจะสานฝันตัวเองสำเร็จ ได้เป็นตัวแทนสาวไทยประกวดมิสยูนิเวิร์ส 2025 และสามารถคว้าตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับ 1 มาครองอย่างงดงาม แม้จะตามมาด้วยกระแสวิพากษ์วิจารณ์มากมาย แต่ก็ต้องยอมรับว่าในรอบไฟนอล วีนาทำได้ดีไม่มีพร่อง สะกดทุกสายตาทั่วโลก ซึ่งความสำเร็จจากทั้งสองเวทีใหญ่ ตอกย้ำศักยภาพของตัวแทนสาวไทยที่ก้าวไกลขึ้นบนเวทีระดับโลกอย่างสง่างาม
“ณวัฒน์” ร้องไห้!!
เป็นภาพที่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะได้เห็น กับภาพที่ “ณวัฒน์ อิสรไกรศีล” เจ้าของเวทีมิสแกรนด์ไทยแลนด์ และมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล ร้องไห้โฮกลางวงสื่อก่อนประกวดรอบไฟนอล มิสยูนิเวิร์ส2025 ซึ่งณวัฒน์เป็นประธานจัดงาน และประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ โดยช็อตดังกล่าวได้กลายเป็นไวรัลที่คนแชร์กันสนั่น เพราะปกติณวัฒน์มักมีมาดที่ดุดัน สู้คน ก่อนเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว ยังบุกไปถึงงานแถลงข่าวของ “กัน จอมพลัง” ปะฉะดะต่อหน้า เรียกว่าไม่เคยยอมใคร
แต่ครั้งนี้น้ำตาของณวัฒน์ในปี 68 ได้กลายเป็นน้ำตาของมนุษย์ที่ผ่านมรสุมมามากมาย เป็นการระบายความกดดันจากการบริหารองค์กรมิสยูนิเวิร์ส ที่มีสารพัดเรื่องราว เปิดศึกมิสเม็กซิโก จนถูกด่าไปทั่วโลก
เล็กๆ แต่ทรงพลัง “ใหม่ ดาวิกา” แฟชั่นไอคอนระดับโลก แต่งงานเรียบง่าย เชิญแขกแค่ 20 คน
กลายเป็นงานวิวาห์ที่กลายเป็นกระแสทอล์ก ออฟ เดอะทาวน์ หักปากกาเซียนทุกสำนัก และคนทั้งประเทศที่คาดหวังว่าจะได้เห็นงานแต่งสุดอลังการจากแฟชั่นไอคอน ที่ดังระดับโลก แต่ “ใหม่ ดาวิกา” เลือกจัดงานแต่ง “เต๋อ ฉันทวิชช์” เรียบง่าย เชิญแขกแค่ 20 คน เนรมิตบ้านให้ประดับไปด้วยดอกไม้สีขาวในแบบที่ใหม่ชอบ ให้ความรู้สึกอบอุ่น เหมือนเชิญเพื่อนมากินข้าวที่บ้าน แต่ชุดเจ้าสาวและเครื่องประดับหรูหรา
โดยงานนี้ไม่มีการเชิญสื่อมวลชน มีเพียงช่างภาพส่วนตัวที่ใหม่จ้างมาจากต่างประเทศคอยแชะภาพนาทีแห่งความประทับใจ ภาพงานของใหม่-เต๋อ ถูกพูดถึงในด้านความเรียบง่าย หรูหรา แต่เต็มไปด้วยความรักมากมาย คนบันเทิงและแฟนคลับชื่นชมว่านี่คืองานแต่งในฝัน ไม่ต้องโชว์รวย แต่โชว์ความรัก ถึงจะจัดเล็กๆ แต่ทรงพลังที่สุด
“เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น” ทะเลาะกับแม่ นำไปสู่เงิน 1 พันล้านใน 1 เดือน
เป็นอีกปรากฎการณ์ที่ต้องจารึกไว้ในประวัติศาสตร์วงการบันเทิง สำหรับปรากฏการณ์เทศกาล “เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น” ทุบสถิติยอดขาย 100 ล้านใน 1 วัน สร้างปรากฏการณ์ไลฟ์สด ยอดขายพันล้านใน 1 เดือน ทุบสถิติยอดคนดูไลฟ์สดสูงสุดถึง 1.2 ล้านคน ดาราแห่รวมตัวบุกมาที่บ้านของเธอ
ซึ่งจุดเริ่มต้นเทศกาลเจนนี่ เริ่มจากเจ้าตัวทะเลาะกับ “แม่เกตุ” เรื่องเงินและหนี้สิน เจนนี่แก้เครียดด้วยการไลฟ์ขายของ แต่กลายเป็นจุดพลิกชีวิต เจ้าตัวกลายเป็นเจ้าของตลาดออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุด ทุกแบรนด์แห่บุกบ้านเจนนี่ ดาราดังตัวแม่มาไลฟ์ขายของที่บ้าน จนสร้างปรากฎการณ์มากมาย เจนนี่รวยไม่รู้เรื่องจากปรากฎการณ์นี้ แม้มีดรามาให้ตามแก้รายวันก็ตาม
แม้สุดท้ายเทศกาลเจนนี่ได้ปิดฉากลง แต่สิ่งที่เกิดขึ้น ก็ได้กลายเป็นตำนานที่จะอยู่คู่วงการบันเทิงตลอดไป การขายสไตล์เจนนี่ได้กลายเป็นโมเดลใหม่ให้พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์รายอื่นๆ ได้นำไปใช้ต่อยอดกันอีกด้วย