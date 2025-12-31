xs
โคตรรวยแห่งปี "เจนนี่" ผู้สร้างตำนาน 7 วัน พันล้าน! ต้นแบบดรามาแล้วหาเงิน

โคตรรวยแห่งปี คงต้องยกให้"เจนนี่ รัชนก สุวรรณเกตุ" เพราะถึงดาราคนอื่นจะดังยังไง จะหาเงินได้มากแค่ไหน แต่ก็ไม่มีใครหาเงินได้เยอะเท่าเจนนี่ 7 วัน ฟาดไปพันล้าน! นี่ต้องบอกว่าเป็นตำนาน จากดราม่าทะเลาะกับแม่ พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสเปิดไลฟ์รับจ้างขายของ "เทศกาลเจนนี่" เจ้าของสินค้า ดาราดังทั่วเมืองไทย ต่อคิวขายของ 5 นาที 50,000 ไม่รวมคอมมิชัน ยอดคนดูทะลุล้าน ถึงกับขึ้นอันดับ 1 ของโลก ทำยอดขายสูงสุด 60 ล้านบาท ภายในเวลาไม่ถึง 10 นาที  อะไรที่ไม่เคยเห็นก็ได้เห็น ดาราทั่วเมืองไทยแห่กันมาไลฟ์ขายของบ้านเจนนี่ ไม่ว่าจะเป็น แอน​ ทองประสม​, นุ่น​ ว​รนุช,​ แพนเค้ก​ เขมนิจ,​ทาทา ยัง,​ โดม ปกรณ์​ ลัม,​ ดัง​ พ​ั​นกร,​ บอย​ ปกรณ์,​ ป๋อ​ ณัฐวุฒิ​ ฯลฯ​ แม้แต่ อั้ม พัชราภา ดาราอันดับ 1 ที่ไม่ค่อยรับานไลฟ์ขายของก็ต้องมาไลฟ์ เรียกว่า​ดารา​กว่า​ 100 ชีวิตได้​แวะเวียนมากันค่อนวงการแล้ว 

ปรากฏการณ์ครั้งแค่ 7 วัน ก็สร้างรายได้ให้เจนนี่ไปถึงพันล้าน ยอดการซื้อถล่มทลายจนเจนนี่สามารถแจกบ้าน แจกรถให้กับลูกค้าที่เป็นผู้โชคดีได้ งานนี้เจ้าตัวเลยต่อยอดธุรกิจ เตรียมจัดโปรเจ็กท์ เฟสติวัล​ 5 ภาค​ 5 จังหวัดทั่วไทย โดยจ่ายค่าเช่าบูธละ 1 ล้าน​บาท​ เป็นบูธดารา 50 บูธ​ และบูธของสินค้าท้องถิ่นและผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาชาวบ้านอีก 100 บูธที่จะให้มาตั้งขายฟรี ซึ่งก็มีผู้ที่ให้ความสนใจจองบูธกันมากมาย โดยเจนนี่เผยว่าบางคนจองซื้อบูธกว่า 10 ล้านก็มี แต่สุดท้ายประกาศปิดโปรเจ็กท์เพราะยอดคนดูที่ลดลงเรื่อยๆ จากหลักล้าน หลักแสน เหลือแค่หลักหมื่น หลักพัน พร้อมกับคืนเงินให้กับคนที่จองกันเข้ามา เพราะกลัวว่าถ้าฝืนจัดไปจะได้ไม่คุ้มเสีย

เรียกว่า​ เทศกาลเจนนี่ ได้สร้างปรากฏการณ์มากมายในสังคมไทย นักการตลาด​ นักวิเคราะห์หลายคนถึงกับต้องหยิบยกขึันมาเป็นกรณีศีกษา ว่าเป็นการตลาดแบบใหม่ที่ไม่เคยมีเกิดขึ้นมาก่อน ปรากฎการณ์นี้สร้างกระแสฟีเวอร์ และกระตุ้นเศรษฐกิจได้เป็นอย่างมาก มี​หลายๆ​ คน​ หลายๆ​ แบรนด์ที่ไปทำตาม ดรามาแล้วขายของ พลิกวิกฤตเป็นรายได้ ไม่ว่าจะเป็น​ ธัญญ่า ธัญญาเรศ,​ เป๊ก​ สัณชัย,​ กัน​จอมพลัง,​ เจนี่​ เทียน​โพธิ์​สุวรรณ,​ นานา​ ไร​บี​นา​ ฯลฯ




















