โคตรรวยแห่งปี "เจนนี่" ผู้สร้างตำนาน 7 วัน พันล้าน! ต้นแบบดรามาแล้วหาเงิน

โคตรรวยแห่งปี คงต้องยกให้"เจนนี่ รัชนก สุวรรณเกตุ" เพราะถึงดาราคนอื่นจะดังยังไง จะหาเงินได้มากแค่ไหน แต่ก็ไม่มีใครหาเงินได้เยอะเท่าเจนนี่ 7 วัน ฟาดไปพันล้าน! นี่ต้องบอกว่าเป็นตำนาน จากดราม่าทะเลาะกับแม่ พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสเปิดไลฟ์รับจ้างขายของ "เทศกาลเจนนี่" เจ้าของสินค้า ดาราดังทั่วเมืองไทย ต่อคิวขายของ 5 นาที 50,000 ไม่รวมคอมมิชัน ยอดคนดูทะลุล้าน ถึงกับขึ้นอันดับ 1 ของโลก ทำยอดขายสูงสุด 60 ล้านบาท ภายในเวลาไม่ถึง 10 นาที อะไรที่ไม่เคยเห็นก็ได้เห็น ดาราทั่วเมืองไทยแห่กันมาไลฟ์ขายของบ้านเจนนี่ ไม่ว่าจะเป็น แอน ทองประสม, นุ่น วรนุช, แพนเค้ก เขมนิจ,ทาทา ยัง, โดม ปกรณ์ ลัม, ดัง พันกร, บอย ปกรณ์, ป๋อ ณัฐวุฒิ ฯลฯ แม้แต่ อั้ม พัชราภา ดาราอันดับ 1 ที่ไม่ค่อยรับานไลฟ์ขายของก็ต้องมาไลฟ์ เรียกว่าดารากว่า 100 ชีวิตได้แวะเวียนมากันค่อนวงการแล้ว
ปรากฏการณ์ครั้งแค่ 7 วัน ก็สร้างรายได้ให้เจนนี่ไปถึงพันล้าน ยอดการซื้อถล่มทลายจนเจนนี่สามารถแจกบ้าน แจกรถให้กับลูกค้าที่เป็นผู้โชคดีได้ งานนี้เจ้าตัวเลยต่อยอดธุรกิจ เตรียมจัดโปรเจ็กท์ เฟสติวัล 5 ภาค 5 จังหวัดทั่วไทย โดยจ่ายค่าเช่าบูธละ 1 ล้านบาท เป็นบูธดารา 50 บูธ และบูธของสินค้าท้องถิ่นและผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาชาวบ้านอีก 100 บูธที่จะให้มาตั้งขายฟรี ซึ่งก็มีผู้ที่ให้ความสนใจจองบูธกันมากมาย โดยเจนนี่เผยว่าบางคนจองซื้อบูธกว่า 10 ล้านก็มี แต่สุดท้ายประกาศปิดโปรเจ็กท์เพราะยอดคนดูที่ลดลงเรื่อยๆ จากหลักล้าน หลักแสน เหลือแค่หลักหมื่น หลักพัน พร้อมกับคืนเงินให้กับคนที่จองกันเข้ามา เพราะกลัวว่าถ้าฝืนจัดไปจะได้ไม่คุ้มเสีย
เรียกว่า เทศกาลเจนนี่ ได้สร้างปรากฏการณ์มากมายในสังคมไทย นักการตลาด นักวิเคราะห์หลายคนถึงกับต้องหยิบยกขึันมาเป็นกรณีศีกษา ว่าเป็นการตลาดแบบใหม่ที่ไม่เคยมีเกิดขึ้นมาก่อน ปรากฎการณ์นี้สร้างกระแสฟีเวอร์ และกระตุ้นเศรษฐกิจได้เป็นอย่างมาก มีหลายๆ คน หลายๆ แบรนด์ที่ไปทำตาม ดรามาแล้วขายของ พลิกวิกฤตเป็นรายได้ ไม่ว่าจะเป็น ธัญญ่า ธัญญาเรศ, เป๊ก สัณชัย, กันจอมพลัง, เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ, นานา ไรบีนา ฯลฯ