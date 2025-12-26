xs
“มดดํา คชาภา” ส่งลูกน้องสู่สนามการเมือง สู้ศึกเลือกตั้ง “ดร.อ๊อฟ รวีภัทร์”หวังสานต่อนโยบายพรรคเพื่อไทยให้สำเร็จ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



“พรรคเพื่อไทย”ประกาศความพร้อมสูงสุดในการสู้ศึกเลือกตั้ง ที่จะเกิดขึ้น ในวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 โดยได้จัดงานเปิดตัวผู้ประสงค์ลงสมัครรับเลือกตั้ง สส. ครบทั้ง 500 คน ทั้งแบบแบ่งเขต และแบบบัญชีรายชื่อหรือปาร์ตี้ลิสต์ ชูนโยบายหลักภายใต้สโลแกน “เพื่อไทยทำได้ ทำให้ไทยยิ่งใหญ่ เลือกพรรคเพื่อไทย ทั้งคนทั้งพรรค”มีแกนนำคนสำคัญของพรรคได้ขึ้นเวทีกล่าวแสดงวิสัยทัศน์ 

งานนี้พิธีกรชื่อดัง มดดํา คชาภา ได้มาร่วมกิจกรรมในครั้งด้วย พร้อมกับเปิดตัวส่งลูกน้องสู่สนามการเมืองอย่างเป็นทางการ โดย ดร.อ๊อฟ รวีภัทร์ จิรศักดิ์วัฒนา ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์ แบบบัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย

สำหรับ ดร.อ๊อฟ รวีภัทร์ จิรศักดิ์วัฒนา เคยดำรงตำแหน่ง อดีตประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (สมัย นายเศรษฐา ทวีสิน , นางสาวแพทองธาร ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี) และอดีตเลขานุการรัฐมนตรีประจำ
สำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุชาติ ตันเจริญ )

ซึ่งดร.อ๊อฟ เองก็เป็นเด็กรุ่นใหม่ไฟแรงเข้าสู่สนามการเมืองตั้งแต่พรรคไทยรักษาชาติ และต่อด้วยเป็นคณะทำงานฝ่ายสื่อสารให้กับพรรคเพื่อไทยตลอดมา ดร.อ๊อฟจบการศึกษาในสายนิเทศศาสตร์ การตลาด , จบปริญญาเอก การเมืองการปกครอง เป็นผู้กว้างขวางในแวดวงการสื่อสาร มีเครือข่ายแน่นในวงการสื่อสาร ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบุคคลที่น่าสนใจในวงการการเมืองไทย

นอกจากนี้ มดดํา คชาภา ยังได้เปิดตัวส่งนักการเมืองสู้ศึกเลือกตั้ง นำโดย มดเล็ก ศักดิ์ชาย ตันเจริญ (น้องชาย) เขต 3 จังหวัดฉะเชิงเทรา พรรคเพื่อไทย , โจ๊ะ พันธุ์พงศ์ อัศวชัยโสภณ เขต 2 จังหวัดฉะเชิงเทรา พรรคเพื่อไทย , กอล์ฟ อัครนันท์ กัณณ์กิตตินันท์ เขต 1 จังหวัดกาญจนบุรี พรรคเพื่อไทย , ภูร์ผา ไทยแท้ เขต12 กรุงเทพมหานคร จั๋ง พงศ์ศรัณย์ อัศวชัยโสภณ บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย อีกด้วย
















